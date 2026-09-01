חברות הכנסת דבי ביטון וטטיאנה מזרסקי מיש עתיד הודיעו היום (שלישי) על פרישה מההתמודדות לכנסת הקרובה, ובכך מצטרפות לגל העזיבות במפלגה לקראת סגירת רשימת מפלגת ביחד בשבוע הבא.

גלריה ח"כ ביטון. "אמשיך להאמין בערכים שהובילו אותנו" ( צילום: שלו שלום )

ח"כ טטאינה מזרסקי ( צילום: עמית שאבי )

"אני מסיימת ארבע שנים אינטנסיביות ומשמעותיות בכנסת בתחושת סיפוק גדולה וגאווה על העשייה הציבורית, החקיקה והמאבקים שהייתי שותפה להם", כתבה ביטון. "אני מודה ליאיר לפיד על האמון, על ההזדמנות ועל הדרך המשותפת, ולחברותיי וחבריי ביש עתיד על שנים של עבודה, חברות ועשייה יחד.

"אני לא נפרדת מיש עתיד, מהאנשים ומהדרך המשותפת שלנו. אמשיך להאמין בערכים שהובילו אותנו, לפעול למענם ולהיות חלק מהעשייה הציבורית גם בהמשך. אני ממשיכה מכאן לעשייה, לפגוש אנשים וקהילות, להשמיע קול ולקדם את הנושאים שליוו אותי לאורך כל הדרך, מתוך אותה מחויבות לציבור ולמדינת ישראל", הוסיפה.

הפרישה של ביטון ומזרסקי מגיעה יום בלבד לאחר פרישתם של השר לשעבר מאיר כהן ושל ח"כ מיקי לוי , מוותיקי הח"כים של יש עתיד. כהן ימונה ליו"ר ונשיא ועידת יש עתיד, בעוד שלוי יכהן כאב בית הדין של המפלגה.

עם העזיבות הרבות, רשימת המפלגה השתנתה באופן ניכר מאז בחירות 2022. מבין 24 חברי הרשימה שנכנסו לכנסת אחרי בחירות 2022, תשעה כבר עזבו את הכנסת, את המפלגה או הודיעו שלא ימשיכו להתמודד מטעמה: אורנה ברביבאי, מאיר כהן, יואל רזבוזוב, אלעזר שטרן, יואב סגלוביץ', בועז טופורובסקי, עידן רול, רון כץ וכעת גם ח"כ ביטון. יש עתיד זכתה אז ב-24 מנדטים והייתה הסיעה השנייה בגודלה בכנסת.

פחות מקומות ריאליים משמות - והמתמודדים ממשיכים לעזוב. בנט ולפיד ( צילום: דנה קופל )

חלק מהעזיבות ביש עתיד התרחשו כבר בתחילת הקדנציה. שר התיירות לשעבר יואל רזבוזוב הודיע בינואר 2023 כי הוא "לוקח פסק זמן מהחיים הציבוריים" והתפטר מהכנסת, ואילו אורנה ברביבאי, שהוצבה במקום השני ברשימה, עזבה כמה חודשים לאחר מכן כדי להתמודד על ראשות העיר תל אביב-יפו. עידן רול פרש מיש עתיד בינואר 2025, הקים את סיעת "הרוב הלאומי" ובהמשך הודיע גם הוא על פרישה מהכנסת ומהחיים הפוליטיים.

גל העזיבות התגבר לקראת בחירות 2026. בועז טופורובסקי, ממקימי יש עתיד, הודיע ביוני על פרישה מהחיים הפוליטיים, ובחודש שלאחר מכן עשה זאת גם רון כץ. החודש הודיע יואב סגלוביץ' על עזיבת המפלגה והתפטרותו מהכנסת, לקראת הודעתו אתמול על הצטרפות למפלגת רע"מ של מנסור עבאס. זמן קצר אחריו עזב גם אלעזר שטרן, לאחר 11 שנים ביש עתיד, ובהמשך הצטרף למפלגת "ישר!" של גדי איזנקוט.