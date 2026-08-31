חבר הכנסת והשר לשעבר מאיר כהן, מוותיקי הח"כים מיש עתיד, החליט שלא להתמודד ברשימת "ביחד" של נפתלי בנט ויאיר לפיד לכנסת הבאה. כך נמסר בהודעה רשמית מטעם המפלגה. נמסר כי "ח"כ כהן ימונה ליו"ר ונשיא ועידת יש עתיד".

גלריה מאיר כהן ( צילום: הדר יואביאן )

כהן נחשב לאחד האנשים המזוהים והוותיקים ביותר עם יש עתיד. הוא הצטרף למפלגה עוד לקראת בחירות 2013, לאחר שכיהן במשך עשור כראש העיר דימונה, ושובץ אז במקום הרביעי ברשימה. עם כניסתה הראשונה של יש עתיד לממשלה הוא מונה לשר הרווחה, תפקיד שאליו חזר גם בממשלת בנט-לפיד בשנים 2021–2022. לאורך השנים כיהן גם כסגן יו"ר הכנסת ונחשב לאחד הנציגים הבולטים של המפלגה בנושאים חברתיים ובסוגיות הנוגעות לנגב ולפריפריה.

כהן הסביר כי ההחלטה לפרוש מהרשימה נועדה לאפשר את הצערת השורות. "יאיר ואני הקמנו את יש עתיד ביחד ואני חבר בה מיומה הראשון", מסר. "אחרי 25 שנה במערכת החינוך, מורה ומנהל בית ספר, ו-23 שנה בפוליטיקה - שתי קדנציות כראש עיר ופעמיים שר הרווחה - אני מפנה את מקומי בשמחה ובגאווה לדור הבא של המפלגה ולאנשים שיובילו אותה אל העתיד". לדבריו, הוא ימשיך לפעול במסגרת יש עתיד: "אני מאמין בערכים של המפלגה, אני מאמין שאנחנו הנבחרת הטובה ביותר בפוליטיקה הישראלית, ואני אמשיך לפעול כדי שיש עתיד ויאיר בראשה יובילו וינהיגו את מדינת ישראל".

גם לפיד ביקש להדגיש כי כהן אינו עוזב את המפלגה. "זו לא פרידה. מאיר הוא אחי הבכור", אמר. "הוא תמיד היה ותמיד יהיה האיש הכי קרוב אליי ביש עתיד, והוא ימשיך להיות אחד מעמודי התווך והאנשים המרכזיים במפלגה". לפיד הוסיף כי ביקש מכהן להתמודד גם הפעם במקום גבוה ברשימה, אך לדבריו כהן בחר לפנות את מקומו "לדור הבא של חברי הכנסת של המפלגה".

גל של עזיבות ביש עתיד

כהן אמנם יישאר חלק מהנהגת יש עתיד, אך החלטתו שלא להתמודד מוסיפה עוד שם בכיר לרשימה שהשתנתה באופן ניכר מאז בחירות 2022. מבין 24 חברי הרשימה שנכנסו לכנסת אחרי בחירות 2022, שמונה כבר עזבו את הכנסת, את המפלגה או הודיעו שלא ימשיכו להתמודד מטעמה: אורנה ברביבאי, מאיר כהן, יואל רזבוזוב, אלעזר שטרן, יואב סגלוביץ', בועז טופורובסקי, עידן רול ורון כץ. יש עתיד זכתה אז ב-24 מנדטים והייתה הסיעה השנייה בגודלה בכנסת.

לפיד. כבר 8 מחברי יש עתיד שנבחרו לכנסת האחרונה לא ממשיכים ( צילום: אלכס קולומויסקי )

חלק מהעזיבות ביש עתיד התרחשו כבר בתחילת הקדנציה. שר התיירות לשעבר יואל רזבוזוב הודיע בינואר 2023 כי הוא "לוקח פסק זמן מהחיים הציבוריים" והתפטר מהכנסת, ואילו אורנה ברביבאי, שהוצבה במקום השני ברשימה, עזבה כמה חודשים לאחר מכן כדי להתמודד על ראשות העיר תל אביב-יפו. עידן רול פרש מיש עתיד בינואר 2025, הקים את סיעת "הרוב הלאומי" ובהמשך הודיע גם הוא על פרישה מהכנסת ומהחיים הפוליטיים.

גל העזיבות התגבר לקראת בחירות 2026. בועז טופורובסקי, ממקימי יש עתיד, הודיע ביוני על פרישה מהחיים הפוליטיים, ובחודש שלאחר מכן עשה זאת גם רון כץ. החודש הודיע יואב סגלוביץ' על עזיבת המפלגה והתפטרותו מהכנסת, כשברקע המגעים שהוא מנהל להשתלבות ברשימת רע"מ של מנסור עבאס. זמן קצר אחריו עזב גם אלעזר שטרן, לאחר 11 שנים ביש עתיד, ובהמשך הצטרף למפלגת "ישר!" של גדי איזנקוט .