היועצת המשפטית לממשלה גלי בהרב-מיארה דחתה היום (רביעי) את הטענות שלפיהן הנחתה לבחון את קיום אירוע האזכרה לרב עובדיה יוסף בסמוך למועד הבחירות, והבהירה כי מדובר היה בהמלצה. במכתבה למנכ"ל משרד הדתות יהודה אבידן ציינה בהרב-מיארה כי כל טענה שלפיה יש בכך פגיעה בכבודו של הרב היא חסרת יסוד, והדגישה כי ניתן לקיים אירוע אזכרה במימון פרטי בסמוך למועד הבחירות, אך לא את האירוע הממשלתי, מחשש לתעמולת בחירות.
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במכתב, היועמ"שית מבהירה כי לא ניתנה כל הנחיה כללית בעניין קיום או דחייה של אירועי ההנצחה לרב יוסף המנוח, וכי "אין מניעה לקיימם". היא מדגישה עוד שהמשרד לשירותי דת בעצמו ביקש שלא לקיים את האירוע ביום האזכרה ובסמיכות למועד הבחירות, ומציינת את האפשרות להפרדה בין האירוע הפרטי והממשלתי: "כך תישמרנה שתי התכליות - הן הנצחת הרב והן שמירה על הוגנות הבחירות".
בהרב-מיארה מדגישה במכתב: "אין חולק על החשיבות הציבורית שבהנצחת כבוד הרב וזאת בסמוך למועד פטירתו שחל השנה ביום 14 באוקטובר. כל טענה לפיה נעשה דבר כדי לגרוע מכבודו היא חסרת יסוד. לא ניתנה כל הנחיה כללית בעניין קיום או דחיית אירועי ההנצחה, לרבות האזכרה והטקסים הממלכתיים, ואין מניעה לקיימם. באפשרותו של כל גורם לקיים כל אירוע הנצחה שיחפוץ בו במימון שאינו ממשלתי".
עוד נכתב כי "באשר לקיום אירוע במימון ממשלתי שהמשרד לשירותי דת ביקש לקיימו בין הימים 6, 7 8-1 באוקטובר, שאינו אירוע אזכרה, אלא כאמור בחוק להנצחת זכרו של מרן הרב עובדיה יוסף - 'כנס עיוני', הכולל בין היתר תכנים חווייתיים ומיצגים וזוכה לסיקור תקשורתי נרחב - בראי דיני תעמולת הבחירות, ניתן לקיימו לאחר מועד הבחירות (קרי, לאחר 27 באוקטובר".
בהרב-מיארה ביקשה להזכיר במכתב כי "המשרד לשירותי דת עצמו ביקש, מטעמיו, שלא לקיים את האירוע ביום האזכרה ובסמיכות ליום הבחירות, אלא החל מיום 6.10.2026, היינו כשמונה ימים לפני מועד האזכרה. לפי אותו היגיון, ניתן לקיים את 'הכנס העיוני' לאחר הבחירות, ובלבד שיהיה זה מועד סמוך ליום האזכרה".
דרישת היועמ"שית גררה מתקפות מכוערות לעברה מצד ש"ס. מנהיג ש"ס, הרב יצחק יוסף, השתלח בבהרב-מיארה בשיעורו השבועי וטען: "משוגעת. מי היא בכלל? הקב"ה יכלה אותה. ייתן לה את המכה. זה לא יעבור בשתיקה". רב נוסף המזוהה עם ש"ס, ראש ישיבת "כִסא רחמים" צמח מאזוז, השווה בין היועמ"שית לאישה שתמרנה את אחד המלכים החזקים בתנ"ך: "מסכנה, הראש שלה 'רק רע כל היום'. כל יום איזבל הרשעית הזאת חושבת על גזירה חדשה - 'מה לעשות כדי להרע לבני התורה?'. עכשיו טוענת: 'זה עלול להשפיע על אנשים. אנחנו רוצים בחירות טהורות'".
כאמור, יום השנה לפטירתו של הרב עובדיה יוסף יחול השנה ב-14 באוקטובר, כשבועיים למועד הבחירות. היועצת המשפטית סבורה שיש לדחות את אירועי ההנצחה הממלכתיים לאחרי הבחירות, מחשש לשימוש במשאבי המדינה לצורכי תעמולת בחירות. בש"ס דחו את דברי היועמ"שית: "ההחלטה המתריסה של היועמ"שית המודחת, המתעקשת לאסור את כנס מורשת מרן רבנו עובדיה יוסף זצ"ל, ללא כל נימוק הגיוני, היא פגיעה חמורה במיליוני שומרי מסורת המבקשים לכבד את זכרו ומורשתו, ורמיסה בוטה של חוק מורשת מרן, שעבר פה אחד בכנסת. ש"ס לא תוותר ותעתור לוועדת הבחירות המרכזית נגד ההחלטה השרירותית".