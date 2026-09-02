דרישת היועמ"שית גררה מתקפות מכוערות לעברה מצד ש"ס. מנהיג ש"ס, הרב יצחק יוסף,

השתלח בבהרב-מיארה בשיעורו השבועי

וטען: "משוגעת. מי היא בכלל? הקב"ה יכלה אותה. ייתן לה את המכה. זה לא יעבור בשתיקה". רב נוסף המזוהה עם ש"ס, ראש ישיבת "כִסא רחמים" צמח מאזוז,

השווה בין היועמ"שית לאישה שתמרנה את אחד המלכים החזקים בתנ"ך

: "מסכנה, הראש שלה 'רק רע כל היום'. כל יום

איזבל