בנט נשאל לגבי מועמדים בגוש השינוי שעלולים לערוק לגוש נתניהו אחרי הבחירות - ובפרט במפלגתו שלו - וכן לגבי מי מגוש השינוי הוא המועמד הראשי של הגוש לראשות הממשלה. אחרי שב-ynet נחשף כי בליכוד

הקימו צוות למציאת עריקים אפשריים בגוש השינוי