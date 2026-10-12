15 ימים לבחירות: יו"ר ביחד נפתלי בנט התארח הבוקר (שני) בוועידת "האנשים של המדינה - בוחרים להשפיע", ועידת הדגל של ynet ו"ידיעות אחרונות", כשברקע מועד פתיחת הקלפיות הולך ומתקרב בצעדי ענק. אחרי הסערה שעורר בגוש השינוי, במסגרתה אמר כי "כל עוד יקבל את עקרונות היסוד, אין לי בעיה שנתניהו יהיה שר בממשלה שלנו", הבהיר בנט בריאיון: "נתניהו לא יכול להיות דקה נוספת בממשלת ישראל, הוא נושא באחריות ל-7/10 והוא חייב ללכת הביתה".
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בנט נשאל אם הוא שולל שיתוף פעולה פוליטי עם נתניהו, ועל כך השיב: "אנחנו הולכים לנצח, להחליף את נתניהו. הוא הולך הביתה ואנחנו הולכים לתקן את מדינת ישראל, כי מדינת ישראל נמצאת באיום קונקרטי, מסע התאבדות ודאי בהילוך איטי. כרגע יש מיליון וחצי מאחינו החרדים שלא עובדים ולא משרתים, וכל בוקר הם לומדים אנטי-ציונות בבתי הספר, אנטי-צה"ל במימון שלך ושלי".
בנט נשאל לגבי מועמדים בגוש השינוי שעלולים לערוק לגוש נתניהו אחרי הבחירות - ובפרט במפלגתו שלו - וכן לגבי מי מגוש השינוי הוא המועמד הראשי של הגוש לראשות הממשלה. אחרי שב-ynet נחשף כי בליכוד הקימו צוות למציאת עריקים אפשריים בגוש השינוי, בנט עקץ את נתניהו והמליץ לו "לשים לב" לעריקים אפשריים ממפלגת הליכוד. "אני מציע לנתניהו לשמור על האגפים שלו", אמר, "ואני מציע לו להיות יותר מודאג ממה שקורה אצלו. אנחנו עובדים. אני מציע לנתניהו לא לישון בשקט".
בנט התייחס לטענות שגוש השינוי יקים ממשלה בהישענות על מפלגות ערביות, וכינה את הספקולציות האלה "חרטא". לדבריו, "אנחנו הולכים להקים ממשלה ציונית. אני לא בעמדת פרשן, אני בא לעצב את המציאות, לא לפרש את המציאות".
בנט התייחס גם ליונתן אוריך, יועצו הקרוב של נתניהו, שמעורב גם בפרשת קטאר-גייט. "אתמול פורסם דבר מטורף. בפעם הראשונה פורסם שאוריך ידע על סיפור קטאר וגם היה מעורב בסיפור באופן ישיר. כלומר, עד היום ידענו שגם השאר, אבל גם היועץ הקרוב ביותר של נתניהו היום, אנחנו יודעים היום שהוא היה מעורב בקטאר בזמן מלחמה ומי שמימן את הנוחבות מימן גם את חבורת היועצים שסביב נתניהו והוא עדיין שם. זה איום ונורא הדבר הזה".
לדברי בנט, "הפעולות של יועצי נתניהו הן הבגידה החמורה בתולדות מדינת ישראל. היו מעשי בגידה אחרים, אבל מעולם זה לא היה מתוך האקווריום של ראש הממשלה. אם לי היה יועץ שאני מגלה שהוא מקבל משכורת, נניח מהולנד, והוא לא מספר לי - אני מעיף אותו לכל הרוחות כי הוא מחויב לנאמנות אליי ולמדינת ישראל. ופה היועצים הכי קרובים של נתניהו, והבן אדם מסתובב על מדים בקריה. היועצים הכי קרובים שלו מקבלים משכורת ממדינת אויב בזמן מלחמה?".
הוא נשאל אם לנתניהו יש אחריות לפעולות של יועציו, והשיב: "בוודאי שהוא אחראי, שהוא לא מעיף אותם לכל הרוחות. מה זה הדבר הזה? אני לא מבין. איך הורים לחיילים אמורים להיות רגועים כשבמעטפת הכי קרובה שסובבת את ראש הממשלה יש אנשים שיושבים על משכורת קטארית? אולי גם עכשיו הם יושבים על משכורת קטארית. עד הרגע הזה לא הגדירו את קטאר כאויב. לכן פעולה ביטחונית ראשונה היא להגדיר את קטאר כאויב, להעיף אותם מישראל, להעיף אותם מהמערכות שלנו, לסלק אותם מעזה. ואז אפשר לגשת להכרעת חמאס".
על סוגיית גיוס החרדים ושילובם בשוק העבודה אמר בנט: "בגלל קצב הגידול אוכלוסיה של אחינו החרדים, אם בארבע השנים הקרובות אנחנו לא מפרקים את המדינה החרדית האנטי-ציונית שקמה בתוך מדינת ישראל, אין לנו מדינה. אין מדינה. המיסים יעלו. בסוף החרדים הם אחים של כולנו, הם חלק מהמדינה, ויש תהליכים הדרגתיים שלהם להשתלב בצבא, בשוק העבודה. התהליכים הם בדיוק הפוכים כרגע".
בנט מתח ביקורת על יו"ר עמך עופר וינטר, והשיב בשלילה לשאלה אם ישתף איתו פעולה בממשלה עתידית: "וינטר היה קצין מצוין, אבל הוא ביבי על מלא. אני מקשיב למה שהוא אומר. זה הרי דבר פסיכי. הוא מעביר מלא מלא ביקורת, 'הם לא בסדר, הם לא בסדר', ובסוף הוא אומר שימליץ על ביבי. הוא רק הולך עם ביבי, הוא נשבע לו אמונים. מי שמצביע לווינטר, מצביע לביבי, נקודה. מי שרוצה שינוי, לא יכול להצביע לוינטר, צריך להצביע לנו".
בנט השתלח גם ביו"ר ש"ס אריה דרעי: "עוד פעם הוא אמר שיביא עשרות מיליארדים נוספים לציבור המשתמט. לדרעי אין אלוהים. אין לו אלוהים אם הוא יכול להמשיך בתקופה הזאת שהחיילים שלנו נטחנים במילואים, וכל מה שהוא אומר זה נעביר עוד כסף מהמשרתים למשתמטים. לכן נעשה מהפכה. ניקח את הכסף מהמשתמטים ונעביר למשרתים".
בנט עומד בראש מפלגת ביחד, אחרי שהתאחד עם ראש האופוזיציה יאיר לפיד ממפלגת יש עתיד, שנמצא במקום 2 ברשימה שלו. לפי הסקרים האחרונים, המפלגה שלו היא השלישית בגודלה בבחירות לכנסת, אחרי ישר! בראשות גדי איזנקוט והליכוד בראשות בנימין נתניהו.
כאמור, אתמול עורר בנט סערה בגוש השינוי, שמתנגד להמשך כהונתו של ראש הממשלה בנימין נתניהו, כאשר אמר בכנס הבחירות של עיתון "הדור" כי "כל עוד יקבל את עקרונות היסוד, אין לי בעיה שנתניהו יהיה שר בממשלה שלנו". אחרי מתקפות מצד ראשי הגוש גדי איזנקוט, אביגדור ליברמן ויאיר גולן, בנט נאלץ להבהיר: "לא נשב עם נתניהו בשום קונסטלציה".
עוד לפני כן הציג ראש הממשלה לשעבר את תוכנית הגיוס שלו, אותה הוא מכנה "מהפכת המשרתים". התוכנית של בנט כוללת מעונות יום חינם למילואימניקים, תשלומים בחצי מחיר ומיליון שקל סבסוד לדירה.