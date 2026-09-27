ועדת הבחירות המרכזית אישרה הבוקר (ראשון) את האותיות שביקשו המפלגות השונות לפתקים בקלפי בבחירות שייערכו בעוד 29 ימים. הליכוד וראש הממשלה בנימין נתניהו יישארו עם מחל המיתולוגי, ישר! של גדי איזנקוט עם האותיות דרך, נפתלי בנט עם רק, עוצמה יהודית ואיתמר בן גביר עם ב, הדמוקרטים ויאיר גולן עם אמת. בנט, נזכיר, ביקש במקור את האות ב', שנחשבת לאות ההיסטורית של המפד"ל.
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זו רשימת הפתקים המלאה:
רק – ביחד בראשות נפתלי בנט
דרך – בראשות גדי איזנקוט
צדק – שרשר לאהבה ואחדות העם
ד – השותפות לכולם
צף – הפיראטים – צפים לטוב
ך – עמך ישראל בראשות עופר וינטר
י – ישראל תחילה בראשות שרן השכל
ה – גן עדן בראשות ישוע ישראל בן דוד הוועדה לא אישרה את בחירתה הראשונה של הרשימה, צירוף האותיות "יה", בשל חשש לפגיעה ברגשות הציבור, ואישרה את בחירתה השנייה – האות "ה".
קה – קול הנשים
בד – מפלגת ביחד נצליח – רשימה משותפת ערבית יהודית בראשות אבי שקד
ל – ישראל ביתנו בראשות אביגדור ליברמן
קץ – משפט צדק
נף – שמע – בראשות נפתלי גולדמן
ב – עוצמה יהודית בראשות בן גביר
קך – סדר חדש לכינון חוקה, להפרדת רשויות ולבחירות ישירות
די – המילואימניקים והכלכלית בראשות יועז הנדל וירון זליכה
אמת – הדמוקרטים בראשות יאיר גולן
עם – רע״ם – הרשימה הערבית המאוחדת (הרשימה אושרה על תנאי, עד להכרעת בית המשפט העליון. ועדת הבחירות המרכזית קבעה כי הרשימה מנועה מלהשתתף בבחירות לפי סעיף 7א(א)(1) לחוק־יסוד: הכנסת).
שס – התאחדות הספרדים שומרי התורה תנועתו של מרן עובדיה יוסף זצ״ל
זך – הציבור החרדי בראשות מוטי ליטנר
פה – אני ואתה – מפלגת העם הישראלית
זץ – ברית עולם לגאולת ישראל
נקי – התיקון לשיטת הבחירות והממשל
יק – גה״ת – גוש התנ״כי
ז – בטח – ביטחון חברתי בראשות סמיון גרפמן
בקר – אורות השחר בראשות ניסים לוק
נץ – ביטחון אישי
נר – צבע שחור – מגן עולם התורה
מחל – הליכוד בהנהגת בנימין נתניהו לראשות הממשלה
כן – כחול לבן בראשות בני גנץ
ט – הציונות הדתית בראשות בצלאל סמוטריץ׳ וזהות בראשות משה פייגלין
צבי – תנועת אחי, תנועתו של הרב יורם אברג׳ל זצ״ל
בי – צומת בית ישראל
ק – תקומה
ודם – הרשימה המשותפת הרשימה אושרה על תנאי, עד להכרעת בית המשפט העליון. ((ועדת הבחירות המרכזית קבעה כי הרשימה מנועה מלהשתתף בבחירות לפי סעיף 7א(א)(1) לחוק־יסוד: הכנסת, וכן פסלה שני מועמדים מתוכה).
רץ – הקהל – מפלגה כלל־חרדית שנציגיה נבחרים על ידי הציבור, בראשות הרב שלמה אלבוים
ג – יהדות התורה והשבת אגודת ישראל – דגל התורה
ני – נעם לישראל למען עתיד הילדים בראשות אבי מעוז
דיון הפסילות בבג"ץ
בית המשפט העליון ידון בחמישי בפסילה מריצה בבחירות של הרשימה המשותפת, של ח"כ עופר כסיף ושל ח"כ סמי אבו שחאדה, וזאת בעקבות החלטת ועדת הבחירות המרכזית בשבוע שעבר. הדיון הראשון יתקיים בעניינו של סמי אבו שחאדה, יו"ר בל"ד, בהרכב של תשעה שופטים.
את הבקשה לפסול את אבו שחאדה הגישה מפלגתו של בן גביר, שטענה כי מתקיימת בעניינו העילה הקבועה בחוק-יסוד: הכנסת של תמיכה במאבק מזוין של מדינת אויב או ארגון טרור נגד ישראל. במוקד הבקשה עמד בין היתר מאמר שפרסם אבו שחאדה ב-8 באוקטובר 2023, יממה לאחר טבח 7 באוקטובר, שבו תיאר את המעשים כ"אירוע היסטורי בעל חשיבות במובן הצבאי, הפוליטי והאסטרטגי" והתייחס ל"פירותיה המדיניים". אבו שחאדה טען מנגד כי בעת פרסום הדברים לא ידע את מלוא ממדי האירועים שהתרחשו בישראל. באופן חריג, יו"ר ועדת הבחירות המרכזית, המשנה לנשיא העליון נעם סולברג, תמך בפסילת אבו שחאדה.
אחר הדיון בעניינו תובא לדיון בעליון הפסילה של ח"כ עופר כסיף, וכל הרשימה שבה הוא צפוי לרוץ - הרשימה המשותפת. שני הדיונים ייערכו בפני הנשיא יצחק עמית והשופטים דפנה ברק-ארז, דוד מינץ, יעל וילנר, עופר גרוסקופף, אלכס שטיין, גילה כנפי-שטייניץ, חאלד כבוב ויחיאל כשר. ועדת הבחירות המרכזית דחתה בשבוע שעבר בקשות לפסול את עוצמה יהודית, הציונות הדתית-זהות והדמוקרטים.