את הבקשה לפסול את אבו שחאדה הגישה מפלגתו של בן גביר, שטענה כי מתקיימת בעניינו העילה הקבועה בחוק-יסוד: הכנסת של תמיכה במאבק מזוין של מדינת אויב או ארגון טרור נגד ישראל.

ב

מוקד הבקשה עמד בין היתר מאמר שפרסם אבו שחאדה ב-8 באוקטובר 2023, יממה לאחר

טבח 7 באוקטובר

, שבו תיאר את המעשים כ"

אירוע היסטורי בעל חשיבות במובן הצבאי, הפוליטי והאסטרטגי