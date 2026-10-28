נשיא ארה"ב דונלד טראמפ עוקב מקרוב באמצעות אנשיו אחרי התוצאות המתעדכנות של הבחירות בישראל והמשמעויות השונות שלהן, בצל מה שמסתמן כהיעדר הכרעה - כשלאף אחד משני הגושים אין רוב ברור להקמת ממשלה.

גורמים בסביבת טראמפ אמרו שהנשיא מעוניין "לפקח" על כך שראש הממשלה בנימין נתניהו לא מכניס לממשלה עתידית את יו"ר עוצמה יהודית איתמר בן גביר, וכנראה גם את יו"ר הציונות הדתית בצלאל סמוטריץ'. לטענת הגורמים, טראמפ מפקח על הנעשה באופן אישי באמצעים שונים.

גלריה ( צילום: AP Photo/Julia Demaree Nikhinson )

גורמים בסביבת טראמפ אומרים שמבחינתו זו לא אופציה להקים ממשלה עם בן גביר. לכן, טראמפ גם זקף הבוקר לזכותו את הישגיו של נתניהו בבחירות, אחרי שהחלו להתעדכן תוצאות האמת על בסיס ספירת הקולות. בדבריו, טראמפ למעשה מבהיר לנתניהו את המחיר בעסקה, שעליו הוא לא מתכוון לוותר לו.

מדוע טראמפ עשוי לדחוף לאחדות

כעת, נוכח התוצאות המתעדכנות ומה שמסתמן כהיעדר רוב ברור להקמת ממשלה לאף אחד מהמחנות, נשאלת השאלה האם טראמפ יגביר את ההתערבות שלו בבחירות - אחרי שהביע תמיכה בנתניהו לפני הבחירות - וינסה להביא להקמת ממשלת אחדות.

על פי העסקה בין טראמפ לנתניהו, בשנה הראשונה מתוך השנתיים שנותרו לטראמפ בכהונתו הם יטפלו באיראן, בניסיון לסיים באופן מוחלט ומכריע את המלחמה שהחלה ב-28 בפברואר השנה. בשנה השנייה והאחרונה של טראמפ, ייתכן שנתניהו יצטרך לפרוש, אולי בעסקת טיעון או במסגרת הסדר אחר, ובמקביל יקודמו "הסכמי אברהם" - שמהווים מבחינת טראמפ את המורשת שלו.

בן גביר ונתניהו במליאת הכנסת ( צילום: REUTERS/Ronen Zvulun )

אלא שיש פער בין הסיכומים של נתניהו וטראמפ לבין מבחן המציאות, מאחר שכמה מדינות ערביות ובהן סעודיה כבר הבהירו לנשיא ארה"ב שכל עוד נתניהו בראשות הממשלה בישראל - הם לא ילכו לנורמליזציה. על כן, לא מן הנמנע שטראמפ ידחף דווקא לממשלת אחדות עם רוטציה, כדי שניתן יהיה להרחיב את "הסכמי אברהם".

לפני יום הבוחר, טראמפ התערב פעמיים בבחירות, הביע תמיכה בנתניהו וקרא להצביע לו. הפעם הראשונה הייתה ביום ראשון בשבוע שעבר , אז הוא פרסם פוסט ברשת Truth שבבעלותו וכתב כי "ביבי נתניהו הוא ראש ממשלה לוחם דגול, ושותף גדול עוד יותר לשלום במאבק נגד הרפובליקה האיסלאמית של איראן". טראמפ התייחס באותו פוסט למערכה אפשרית נוספת מול איראן, ציין ש"בקרוב נסיים את העבודה", ואמר: "אם לישראל יהיה המנהיג הלא נכון, שזה אומר כל אחד אחר מלבד ביבי, אמריקה תצטרך לעשות את העבודה הזו בעצמה, ואין לי שום נטייה לעשות זאת".