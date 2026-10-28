מדינת ישראל התעוררה הבוקר (רביעי) למציאות מפתיעה בכמה פרמטרים - אבל בעיקר בלתי-יציבה. גוש השינוי אומנם לא הביא את השינוי והפסיד בבחירות, אבל נתניהו גם לא ניצח. הגושים המתבצרים הבוקר עשויים להביא, אם זה יימשך, למערכת בחירות נוספת שגם היא לא בטוח תפתור את הפלונטר.
איך מכנסים את התוצאות לממשלה אחת? מי מקבל את המנדט ראשון ומה הסיכוי לערבב את הקלפים שוב כאופציה אחרונה? נראה שלא מעט מזה תלוי עשוי להיות תלוי דווקא במי שאין על שמם כיסא במליאת הכנסת.
שבועיים לפני יום הבוחר נחשף ב-ynet כי נשיא המדינה יצחק הרצוג פועל להקמת ממשלת אחדות במקרה שלא תהיה הכרעה בבחירות. חברי כנסת שאיתם שוחח אמרו שהרצוג מוטרד מההשלכות הכלכליות של מערכת הבחירות על המשק, מהעובדה שלא יאושר תקציב ושהקיטוב בחברה יימשך. בזמן אמת הכחישו בבית הנשיא את הדברים, אולם הבוקר הם מקבלים שוב משנה תוקף לאחר שיש הטוענים כי הרצוג צריך להיכנס לתמונה ולדחוף את הצדדים לאחדות.
שאלת מעורבותו של הרצוג היא דרמטית משום שלצד רצונו להוביל לאחדות, הוא גם הגורם המוסמך להפעיל שיקול דעת ולתת למי מהצדדים את המנדט להרכיב ממשלה. להרצוג שיקול דעת בנושא וסביר להניח שבשל חשיבות הנושא, הוא יהיה נתון ללחצים גדולים מאוד מצד שני המחנות וינסה למנוע את זה.
הנשיא מירושלים יצטרך בנושא הזה לא מעט עזרה, בבואם של חלק מהשחקנים הפוליטיים להפר הבטחת בחירות יסודית שלהם - ומקווה, כך נראה, לסיוע מנשיא אחר שיושב בוושינגטון. דונלד טראמפ שהתערב במערכת הבחירות הזאת לטובת נתניהו, רוצה בהמשך כהונתו, אך עם הסתייגות אחת: הוא מתעב את בן גביר וסולד מסמוטריץ' וייתכן שלפחות אחד מהם ישלם את המחיר.
הבעת התמיכה הפומבית של טראמפ אומנם ניתנה ברגע קריטי לקמפיין נתניהו, אבל את התמורה שלה עוד לא ראינו באופן נחרץ. מאחורי הקלעים יש לא מעט שאלות שעולות: האם טראמפ נתן את תמיכתו תמורת התחייבות שבן גביר יישאר בחוץ?האם נתניהו יחתור עם טראמפ להסדר אחר של ממשלה רחבה שלא בהכרח היו מצוי על השולחן עד כה?
רמז לסימני השאלה המרחפים אפשר לראות בעובדה שנתניהו אומנם הצהיר בנאומו בערב הבחירות כי כל שותפיו לקואליציה יישארו איתו, אבל בערב הבחירות וגם בבוקר למחרת - עד שעת צהריים לא טרח להתקשר למי מהם ולהדק את השורות. האם זה משום שנתניהו בוחן את האפשרויות, או האם מסיבות אחרות?
יותר ויותר גורמים פוליטיים מעריכים כי טראמפ יסיים את בחירות האמצע בארצות הברית, ויתפנה לעבר כאב הראש הישראלי. אז גם תהיה לו דעה מוצקה, ואולי גם ציפייה משולבת בדרישה. לאורך הקמפיין טען בן גביר כי נתניהו מתכנן להשאיר אותו בחוץ. שעת המבחן הגיעה - שני הנשיאים יכנסו בקרוב לתמונה - ולא ברור מה תהיה התוצאה.