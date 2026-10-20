לצידן פועלות מפלגות חרדיות קטנות שקוראות תיגר על ש"ס ויהדות התורה: הראשונה היא מפלגת "הציבור החרדי" של מוטי לייטנר, שמובילה קו של שילוב חרדים בשוק העבודה, פיתוח מוסדות חרדיים-ממלכתיים וגיוס למי שאינו לומד תורה. השנייה היא מפלגת "אחי" של הרב אברג'ל, שמאתגרת את ש"ס. השלישית היא מפלגת "צבע שחור" שמובילה קו קיצוני יותר מש"ס ויהדות התורה בדרישה לפטור מגיוס לבני ישיבות.

כל אחת מהמפלגות החרדיות הקטנות שווה שברי אחוז בודדים, אך יחד הן עלולות לשרוף קרוב לשני מנדטים.