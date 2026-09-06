המאבק על השליטה במכבי ת"א מזכיר יותר ישיבת דירקטוריון סוערת מאשר מועדון כדורסל. זכויות סירוב, אחוזים, עסקאות, ריצ'רד דיץ, שמעון מזרחי, משפחת רקנאטי, ג'ייסון לוין וברקע כל הזמן גם הכוח החדש אריק שטילמן. אפשר להסתחרר מכל המספרים והשמות, אבל את האוהדים מעניינת שאלה הרבה יותר פשוטה: למי יש את הכיסים הכי עמוקים, ובעיקר הכי נזילים, ומי מוכן לפתוח אותם. מילים יפות ללא כיסוי לא יסייעו פה.

המאבק על השליטה במכבי ת"א מזכיר יותר ישיבת דירקטוריון סוערת מאשר מועדון כדורסל. זכויות סירוב, אחוזים, עסקאות, ריצ'רד דיץ, שמעון מזרחי, משפחת רקנאטי, ג'ייסון לוין וברקע כל הזמן גם הכוח החדש אריק שטילמן. אפשר להסתחרר מכל המספרים והשמות, אבל את האוהדים מעניינת שאלה הרבה יותר פשוטה: למי יש את הכיסים הכי עמוקים, ובעיקר הכי נזילים, ומי מוכן לפתוח אותם. מילים יפות ללא כיסוי לא יסייעו פה.

המאבק על השליטה במכבי ת"א מזכיר יותר ישיבת דירקטוריון סוערת מאשר מועדון כדורסל. זכויות סירוב, אחוזים, עסקאות, ריצ'רד דיץ, שמעון מזרחי, משפחת רקנאטי, ג'ייסון לוין וברקע כל הזמן גם הכוח החדש אריק שטילמן. אפשר להסתחרר מכל המספרים והשמות, אבל את האוהדים מעניינת שאלה הרבה יותר פשוטה: למי יש את הכיסים הכי עמוקים, ובעיקר הכי נזילים, ומי מוכן לפתוח אותם. מילים יפות ללא כיסוי לא יסייעו פה.

מכבי צפויה שוב לעונה שבה אי־אירוח משחקי היורוליג בבית פוגע אנושות בהכנסות הטבעיות. לכן בעלות היא לא רק שאלה של שליטה אלא של יכולת להזרים כסף כשצריך. לכל משפחות הבעלים, בטח לשמעון מזרחי שהופך לבעל השליטה, למשפחת פדרמן שכבר עזבה, ברור שגם למשפחת רקנאטי, מגיע קרדיט גדול על כך שגם בתקופות קשות מכבי נשארה חזק על הרגליים.

מכבי צפויה שוב לעונה שבה אי־אירוח משחקי היורוליג בבית פוגע אנושות בהכנסות הטבעיות. לכן בעלות היא לא רק שאלה של שליטה אלא של יכולת להזרים כסף כשצריך. לכל משפחות הבעלים, בטח לשמעון מזרחי שהופך לבעל השליטה, למשפחת פדרמן שכבר עזבה, ברור שגם למשפחת רקנאטי, מגיע קרדיט גדול על כך שגם בתקופות קשות מכבי נשארה חזק על הרגליים.

מכבי צפויה שוב לעונה שבה אי־אירוח משחקי היורוליג בבית פוגע אנושות בהכנסות הטבעיות. לכן בעלות היא לא רק שאלה של שליטה אלא של יכולת להזרים כסף כשצריך. לכל משפחות הבעלים, בטח לשמעון מזרחי שהופך לבעל השליטה, למשפחת פדרמן שכבר עזבה, ברור שגם למשפחת רקנאטי, מגיע קרדיט גדול על כך שגם בתקופות קשות מכבי נשארה חזק על הרגליים.

זה לא עניין של לצאת בסדר עם כולם, אלא השורה התחתונה: על אף ולמרות הכל, מכבי ת"א כדורסל נותר מותג הספורט החזק בישראל, זה שגם בעונה בינונית ביורוליג מביא רייטינג גבוה בעשרות אחוזים מזה של משחקי הפועל ת"א, שהייתה קבוצה טובה יותר במפעל. זה שבעונות חלשות עדיין מצליח למלא את יד אליהו. בעונה שעברה מכבי גם לקחה דאבל מול הפועל, שהחזיקה בסגל היקר ביותר בתולדות הכדורסל הישראלי. עכשיו נותר לבדוק מי מהם מוכן ויכול להשקיע יותר. על כך צריך ליפול ולקום דבר.

זה לא עניין של לצאת בסדר עם כולם, אלא השורה התחתונה: על אף ולמרות הכל, מכבי ת"א כדורסל נותר מותג הספורט החזק בישראל, זה שגם בעונה בינונית ביורוליג מביא רייטינג גבוה בעשרות אחוזים מזה של משחקי הפועל ת"א, שהייתה קבוצה טובה יותר במפעל. זה שבעונות חלשות עדיין מצליח למלא את יד אליהו. בעונה שעברה מכבי גם לקחה דאבל מול הפועל, שהחזיקה בסגל היקר ביותר בתולדות הכדורסל הישראלי. עכשיו נותר לבדוק מי מהם מוכן ויכול להשקיע יותר. על כך צריך ליפול ולקום דבר.

זה לא עניין של לצאת בסדר עם כולם, אלא השורה התחתונה: על אף ולמרות הכל, מכבי ת"א כדורסל נותר מותג הספורט החזק בישראל, זה שגם בעונה בינונית ביורוליג מביא רייטינג גבוה בעשרות אחוזים מזה של משחקי הפועל ת"א, שהייתה קבוצה טובה יותר במפעל. זה שבעונות חלשות עדיין מצליח למלא את יד אליהו. בעונה שעברה מכבי גם לקחה דאבל מול הפועל, שהחזיקה בסגל היקר ביותר בתולדות הכדורסל הישראלי. עכשיו נותר לבדוק מי מהם מוכן ויכול להשקיע יותר. על כך צריך ליפול ולקום דבר.