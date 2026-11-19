, כבר סיכם את תנאיו במכבי חיפה וצפוי להרוויח כ-350 אלף אירו לעונה. מי שעשוי לעשות את הדרך ההפוכה הוא ברק בכר, המועמד המוביל של זוארץ לתפקיד.

, כבר סיכם את תנאיו במכבי חיפה וצפוי להרוויח כ-350 אלף אירו לעונה. מי שעשוי לעשות את הדרך ההפוכה הוא ברק בכר, המועמד המוביל של זוארץ לתפקיד.

עם החזרה של הנבחרת לישראל, אתמול, הביע יו"ר ההתאחדות שינו זוארץ אכזבה מההחלטה של המאמן: "הוא קיבל גיבוי מלא, אני לא מחזיק אף אחד בכוח", אמר.

עם החזרה של הנבחרת לישראל, אתמול, הביע יו"ר ההתאחדות שינו זוארץ אכזבה מההחלטה של המאמן: "הוא קיבל גיבוי מלא, אני לא מחזיק אף אחד בכוח", אמר.

עם החזרה של הנבחרת לישראל, אתמול, הביע יו"ר ההתאחדות שינו זוארץ אכזבה מההחלטה של המאמן: "הוא קיבל גיבוי מלא, אני לא מחזיק אף אחד בכוח", אמר.