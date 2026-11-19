הרוחות בהתאחדות לכדורגל ממשיכות לסעור בעקבות העזיבה הדרמטית של המאמן רן בן שמעון את נבחרת ישראל, שנחשפה ב-ynet. בן שמעון כפי שפורסם לראשונה ב-ynet, כבר סיכם את תנאיו במכבי חיפה וצפוי להרוויח כ-350 אלף אירו לעונה. מי שעשוי לעשות את הדרך ההפוכה הוא ברק בכר, המועמד המוביל של זוארץ לתפקיד.
עם החזרה של הנבחרת לישראל, אתמול, הביע יו"ר ההתאחדות שינו זוארץ אכזבה מההחלטה של המאמן: "הוא קיבל גיבוי מלא, אני לא מחזיק אף אחד בכוח", אמר.
"דבר כזה מעולם לא קרה בנבחרת ישראל", הוסיף גורם בוועדה המקצועית של התאחדות. "שינו ומורן מאירי הגנו עליו למרות התוצאות המאכזבות, ובמקום שהם יפטרו אותו - הוא ברח והשאיר אותם מאחור". גורם אחר הוסיף: "ראשי ההתאחדות שכבו על הגדר בשבילו, יצאו בראיונות אחרי התיקו מול קוסובו שהוא ממשיך ואז הוא מחליט לברוח?".
בהתאחדות מעריכים כי מחליף לבן שמעון ימונה רק בעוד כחודשיים, כשברק בכר הוא אחד השמות המובילים כאשר הנטייה היא להחתים מאמן ישראלי.
המינוי ימתין למעשה לבחירות לראשות ההתאחדות בחודש הבא, כאשר הנהלת ההתאחדות הנבחרת תמנה ועדה מקצועית, שתניע את הליך המינוי של המאמן הבא. המשימה הראשונה של היורש תהיה בחודש מרץ - פלייאוף ההישרדות בליגת האומות (דרג 2). מחר (13:00) תיקבע היריבה בין בלארוס, קפריסין, איי פארו ואסטוניה.