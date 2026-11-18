למרות שרמז בצורה עבה אתמול (שלישי) ש משחק הנבחרת מול אוסטריה יהיה האחרון שלו על הקווים ("לא אכחיש"), כפי שנחשף ב-ynet , ההתאחדות לכדורגל ורן בן שמעון החליטו כי הוא לא יודיע כבר בעמדת הריאיונות על סיום דרכו. שני הצדדים סגרו שתצא הודעה מסודרת רק אחרי שיסכם סופית את תנאיו במכבי חיפה.

"עברתי תקופה מורכבת, אשב עם ראשי ההתאחדות, שאני חייב להם דין וחשבון, ונקבל את ההחלטות הטובות ביותר ברוגע ובשקט", אמר בן שמעון בסיום המשחק. עם זאת, מאחורי הקלעים כבר ישנה החלטה בין הצדדים על סיום הדרך המשותפת שלהם במהלך יזום של המאמן, כשכבר ביממה הקרובה הוא ייפגש עם בעלי מכבי חיפה, יעקב שחר על מנת לסגור סופית את תנאיו בכרמל - ורק לאחר מכן תצא ההודעה.

גלריה התקבלה החלטה על סיום דרכו בנבחרת - במהלך יזום שלו. רן בן שמעון ( צילום: AP Photo/Darko Vojinovic )

"מגיע לנבחרת ישראל שיהיה לה מאמן שיתייחס אליה ולא למכבי חיפה חמש דקות אחרי משחק", אמר בן שמעון כשנשאל על הגעתו לירוקים. בהתאחדות כבר נתנו את האור הירוק לחיפה לאור בקשתו של בן שמעון לסיים את הקדנציה שלו כמאמן הנבחרת כדי לסגור את תנאיו בקבוצה מהמקום החמישי בליגת העל.

במקביל, גורמים בנבחרת סיפרו: "עצם הסיטואציה שבן שמעון, שמחזיק בחוזה לעוד שנתיים בנבחרת ישראל, אחרי שהוא קיבל גיבוי מוחלט מראשי ההתאחדות, מתנהל כפי שהוא מתנהל, זה מראה על כפיות טובה שלו כלפי שינו זוארץ ומורן מאירי, שנתנו לו גב לאורך כל הדרך. השחקנים הבינו אתמול בבוקר שהוא סיים פה, לכן כל הדיבורים על כך שהוא יישב עם ההתאחדות ברגע שכבר יש לו פגישה תיכף עם מכבי חיפה זה אבסורד".

הנבחרת סיימה קמפיין ראשון מזה 60 שנה ללא ניצחון ושברה כמעט כל שיא שלילי אפשרי. בן שמעון הוא המאמן עם אחוזי ההצלחה הנמוכים אי פעם (31 אחוזים), הנבחרת כבשה את ממוצע השערים הנמוך אי פעם (שלושה שערים - חצי שער בממוצע למשחק), ארבע נקודות מ-18 אפשריות בקמפיין (22 אחוזי הצלחה) וסיימה במקום האחרון בבית, כך שמעבר לירידה לדרג השלישי במוקדמות היורו, שתקשה על חלום העלייה בעוד שנתיים, היא גם תצטרך לשחק בפלייאוף הישרדות על הישארות בדרג השני של ליגת האומות, אחרת תרד לשלישי.

אחוזי ההצלחה הנמוכים ביותר כמאמן נבחרת. בן שמעון ( צילום: AP Photo/Darko Vojinovic )

זוארץ ומאירי מכירים את המקרה של בן שמעון כבר לפחות יומיים. הוא כבר שוחח עימם לא אחת וכיוון בעיקר לתחושותיו, אך אז התברר שהוא הוצע למכבי חיפה, שהלכה עליו רק אחרי שקיבלה אור ירוק. גורמים בהתאחדות: "שינו אמר מראש שלא יעצור את בן שמעון מללכת לחיפה ברגע שקיבל את המידע על כך".

כפי שפורסם לראשונה ב-ynet , המועמד המוביל לאימון הנבחרת אחריו יהיה ברק בכר, שזוארץ רצה מאוד עוד לפני מינוי בן שמעון, אך בכר העדיף את מכבי חיפה. עתה עשויה להיות תחלופה בין שני המאמנים. לבכר הוצע בזמנו שכר גבוה בהרבה מזה של בן שמעון, אך הפעם נראה כי לאור מצבה הכלכלי של ההתאחדות, ההצעה תהיה נמוכה יותר. בכל מקרה, בהתאחדות ימתינו עד לבחירת הנהלת ההתאחדות בחודש הבא, ולבחירת הוועדה המקצועית ורק אז ייפגשו רשמית עם בכר, למרות שייתכן שיועבר לו מסר מוקדם יותר. בשיחות סגורות אמר בכר: "אני רוצה לאמן את הנבחרת בכל הכוח".