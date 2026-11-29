בבית"ר ירושלים שוקלים לשלול מירדן שועה את סרט הקפטן, זאת בשל צבר אירועי המשמעת בהם היה מעורב מתחילת העונה. השיא הגיע שלשום עם חיקוי מעליב שלו כלפי שוער הפועל ירושלים , נדב זמיר, ש בסיומו הוא יצא מהמגרש בצליעה והתגלה כי ייעדר כשלושה שבועות בשל קרע בברך .

הבעלים ברק אברמוב לא נקט עד כה כל סנקציה נגד שועה, למרות אירועים רבים מתחילת העונה בהם היה מעורב השחקן, ונתן למאמן אלמוג כהן לנהל את העניינים. המאמן בחר בכל פעם להשתיק את האירועים ולא טיפל בהם משמעתית, אך אחרי הדרבי הוחלט בהנהלה לבחון מחדש אם הוא יכול להמשיך לענוד את סרט הקפטן.

גלריה לא התקרית הראשונה. שועה ( צילום: עוז מועלם )

מאחר שמדובר בכל מקרה בתקופה בה שועה ייעדר בשל הפציעה, לא התקבלה עדיין החלטה סופית, אבל לכולם ברור שאם הוא היה כשיר למשחק הקרוב מחרתיים נגד מכבי חיפה, הסרט היה נשלל ממנו. "כדי להיות קפטן, בטח של מועדון ענק כמו ביתר, שחקן צריך להוות מודל לחיקוי, לשחקנים הצעירים, לאוהדים״, אמר גורם בבית"ר. "מה שעושה שועה מתחילת העונה זו פגיעה עצומה ולכן לא מגיע לו להיות קפטן".

בשל ההיעדרות הארוכה - שועה צפוי להחמיץ את המשחקים נגד מכבי חיפה, הפועל באר־שבע, הפועל ת״א ומכבי נתניה - בבית״ר יגבשו בשבועות הקרובים החלטה סופית לגבי סנקציית שלילת סרט הקפטן. במקרה כזה המועמדים לרשת את שועה כקפטן הם עומר אצילי, מיגל סילבה או לוקה גדראני. גורם בבית"ר: ״להיות שחקן של בית״ר זה כבוד ענק, ובטח קפטן. לשועה הובהר שאם הוא יתנהג שוב ככה, הוא גם לא יישאר פה".

אירוע אחרי אירוע

בבית"ר מדברים על מספר אירועי משמעת בהם היה מעורב שועה העונה. אחד מהם היה שיתוף הפוסט של חברו נגד המאמן אלמוג כהן, לאחר שזה בחר להשאירו על הספסל ובו טקסט נוקב: "מספיק עם משחקי האגו. ירדן שועה צריך לפתוח כל משחק!". בחלוף כשעה הפוסט נמחק, אבל ההתרסה הייתה ברורה.

התנצל לבקשת המועדון. שועה וזמיר ( צילום: עוז מועלם )

חודש לאחר מכן עומר אצילי העלה סטורי יחד עם שועה בחדר ההלבשה של בית"ר, בעקבות חלון ליגת האומות באוקטובר בו שותף 12 דקות בלבד וכתב: "אין כמו בבית, ושכולם שם יקשרו לך את השרוכים" - בתוספת אימוג'י של ליצן. מאמן בית"ר אמר במסיבת עיתונאים לאחר מכן כי לא אהב את ההתנהלות של השניים.

תקרית מכוערת במיוחד הגיעה במשחק נגד הפועל פ"ת: שחקן היריבה אלכס מוסונדה ניגש אליו לאחר תיקול ושועה סימן בתנועות יד משפילות כי נודף מהשחקן ריח. שלשום הגיע החיקוי המתריס כלפי השוער זמיר, מה שלבסוף גם הוביל לפציעה חסרת אחריות.