בשעות הצהריים אתמול עוד נראה היה כי ההתאחדות לכדורגל של אירלנד צפויה להודיע בתוך פרק זמן קצר על החרמת המשחק הלילה (ראשון, 21:45) בדברצן במסגרת ליגת האומות מול ישראל, אולם ל-ynet נודע כי הסיבה לתפנית - ההחלטה לעלות בסופו של דבר למשחק - לא תואמת את זאת שהציגו במסיבת העיתונאים - הצבעה שקיימו השחקנים.
אחרי שהאירים ביטלו פעמיים את מסיבת העיתונאים ולא התייצבו לאימון המסכם שתוכנן לשעת הצהריים המוקדמת, כשהשחקנים של הנבחרת עוד הסתגרו בבית המלון בעיר וכבר היו קרובים להוצאת הודעה על ביטול המשחק, יו"ר ההתאחדות הישראלית, שינו זוארץ, חבר בוועד הפועל של אופ"א (הגוף החזק בארגון הכדורגל האירופי), מיהר לפנות לבכירים בארגון על מנת להציל את המצב.
בשיחה בין ראשי אופ"א ליו"ר ההתאחדות האירית, פול קוק, שעלתה לטונים צורמים, שטחו בפניו את ההשלכות במקרה של אי התייצבות: סכנה באי אירוח משחקי היורו (אותו אירלנד תארח בעוד שנתיים יחד עם אנגליה, ויילס וסקוטלנד), קנסות כבדים ועונשי הרחקה ממפעלים אירופים. "יש לכם הרבה מה להפסיד, אל תעשו את הטעות ותחרימו את המשחק מול ישראל", היה המסר.
בהתאחדות הישראלית הבינו כי לחרם של הנבחרת האירית הייתה יכולה להיות השפעה קשה, שעלולה הייתה לייצר אפקט דומינו שהיה פוגע במעמדה של הנבחרת ואף לגרום בסופו של דבר להדרתה מהזירה הבינלאומית - בדומה להחלטה של שבדיה שלא לעלות לשחק מול רוסיה בפלייאוף מוקדמות המונדיאל 2022 בעקבות הפלישה לאוקראינה. "זה יכול היה להיות אירוע מתגלגל שבסיומו היינו עפים מאירופה, היה פה מזל ענק", הודו שם.
לצד ההחלטה להופיע לשני המשחקים מול ישראל, האירים כבר הצהירו על מספר פרובוקציות שהם יבצעו לקראת המשחק מול הישראלים: לא תתקיים לחיצת ידיים בין השחקנים, ענידת סרט שחור, תרומת הרווחים מצמד המשחקים (כל אירי מקבל 2,000 יורו) ל"עמותות צדקה הומניטריות", לא יתקיים טקס החלפת דגלונים, השחקנים האירים לא יבצעו תמונה קבוצתית משותפת ולא תהיה לתקשורת נגישות אל השחקנים. ייתכן כי השחקנים אף יפנו גב ליציעים במהלך נגינת התקווה, כשהם ילבשו חולצות עם מסר פרו פלסטיני.
יש לציין כי הצעדים של הנבחרת האירית לא מגיעים בחלל ריק. על פי סקר שנערך באייריש מירור, 71 אחוז מאזרחי המדינה היו מעדיפים ש״הבחורים בירוק״ כלל לא היו עולים למשטח הדשא, כשבטווח של שבוע הם ייפגשו עם הישראלים פעמיים. הערב (21:45) הם יתארחו בהונגריה ובשבוע הבא יארחו בבאצ'קה טופולה בסרביה (21:45), אחרי שהחליטו שלא לארח את הכחולים-לבנים בדבלין.
"זו תקופה מאתגרת", אמר מנכ"ל ההתאחדות האירית דייויד קורל במסיבת העיתונאים אמש, על ההחלטה להתייצב למשחק. "היה קונצנזוס שנגיע להונגריה, כך בשיחות עם השחקנים. זו המסקנה שיצאנו איתה אתמול. הבוקר, אחד מהשחקנים (השוער גאווין באזונו) סיפר על חוסר הנוחות שלו לשחק ואמר שהוא מעוניין לצאת מהסגל. הדבר הזה גרם לנו לקחת זמן ולחשוב. התחלנו שיחות של ארבע שעות עם אנשי ההתאחדות, והיו מספר עמדות. כיבדנו את הזכויות והכבוד של כל אחד.
"בשעה וחצי האחרונות נערכה הצבעה והחלטנו לעלות לשחק. אנחנו נשחק כמו שציפינו מההתחלה. ברור שהשחקנים לא מרגישים בנוח בסביבה הזו ולהתמודד עם כל התקשורת".