בשעות הצהריים אתמול עוד נראה היה כי ההתאחדות לכדורגל של אירלנד צפויה להודיע בתוך פרק זמן קצר על החרמת המשחק הלילה (ראשון, 21:45) בדברצן במסגרת ליגת האומות מול ישראל, אולם ל-ynet נודע כי הסיבה לתפנית -

ההחלטה לעלות בסופו של דבר למשחק