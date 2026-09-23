מאמן נבחרת אירלנד, היימיר הלגרימסון, התייחס היום (רביעי) לסערה שנוצרה בעקבות דבריו החריפים על ישראל לקראת שני המפגשים בין הנבחרות בליגת האומות. הלגרימסון הודה כי אף שהוא מעריך את התמיכה שקיבל בעקבות הדברים, הוא מצר על כך שההתבטאות הפכה למוקד תשומת הלב לפני המשחק מול קוסובו.
לאחר פרסום סגל אירלנד בשבוע שעבר אמר הלגרימסון בהתייחסו למפגשים עם ישראל: "אנחנו לא משחקים עם רצח עם, אנחנו משחקים נגד רצח עם. אנחנו משחקים נגד ישראל, אנחנו לא משחקים עם ישראל".
הדברים עוררו תגובה חריפה מצד ההתאחדות לכדורגל בישראל, שכינתה את דבריו "טיפשות, בורות וצביעות". במקביל, ראש ממשלת אירלנד מיהאל מרטין יצא להגנת המאמן ואמר כי תגובת ההתאחדות הישראלית לדבריו הייתה "בלתי מתקבלת על הדעת".
במסיבת עיתונאים לקראת המשחק מול קוסובו בפרישטינה, נשאל הלגרימסון על הסערה ועל התמיכה שקיבל. "אנחנו כמובן אסירי תודה על כל התמיכה שאנחנו מקבלים", אמר. "יצרנו ואולי השתלטנו על הכותרות כרגע, ומה שאמרתי במסיבת העיתונאים הקודמת לקח את תשומת הלב ממה שאולי הכי חשוב".
"יש לנו משחק חשוב נגד קוסובו. זו לא הייתה המטרה, ומבחינת מנהיגות, זה לא היה חכם מצדי לקחת את תשומת הלב בצורה הזאת", הוסיף. "אני צריך להיות מרוכז במשחק, וכך גם השחקנים. אבל כדי לענות על השאלה, אנחנו אסירי תודה על כל התמיכה שאנחנו מקבלים. זו תקופה מורכבת עבורנו".
גם שחקני אירלנד כבר נערכים לשאלה כיצד ינהגו סביב פרוטוקול המשחק מול ישראל. הקפטן הזמני דארה אושיי סיפר כי השחקנים ייפגשו ביום שישי כדי לדון בנושא, כולל באפשרות של לחיצות הידיים לפני המשחק.
"דיברנו כבר בתחילת השבוע שאנחנו הולכים להתכנס ביום שישי ולדון בזה כקבוצה", אמר הבלם. "מחר יש לנו משחק שאנחנו צריכים להתמקד בו קודם כל. אני לא חושב שנעשה את העבודה שלנו כמו שצריך אם לא ניתן את מלוא תשומת הלב למשחק מול קוסובו".
"לאחר שהמשחק יסתיים ויגיע יום שישי, כולנו נתכנס יחד ונדון בזה בפתיחות. זה הדבר החשוב ביותר", הוסיף. "זו סיטואציה קשה ויוצאת דופן עבורנו, אבל מבחינתי, ברמת המועדון או הנבחרת, חשוב שכולנו נתאחד ושנדבר בפתיחות".
אושיי הדגיש כי השחקנים אינם מתכוונים להתעלם מהסוגיה סביב המשחקים מול ישראל. "אנחנו צריכים לכבד את הדעות ואת העמדות של אחד השני ולהקדיש לזה את הזמן, כי זה ראוי לדיון וזה משהו שאי אפשר לטאטא מתחת לשטיח", אמר. "אבל אני כן חושב שכל החלטה שנקבל כשחקנים תתקבל ביחד, תוך כבוד לדעות של כולם".
במקביל, השחקן סיפר כי בנבחרת מודעים למחאות ולהתנגדות לקיום המשחקים מול ישראל. עם זאת, לדבריו, השחקנים מנסים להתרחק מהרעש הציבורי ולהתרכז במשימה המקצועית. "כולנו יודעים על הרעש סביב המשחק, והוא אכן קיים", אמר. "אבל הדבר הטוב עבורנו כשחקנים הוא שברגע שאנחנו נכנסים לנבחרת, אנחנו נכנסים מיד לבועה של הנבחרת. ניסינו להתרחק מהרשתות החברתיות ככל האפשר ולהישאר ביחד".
ישראל "תארח" את אירלנד ביום ראשון בהונגריה, כאשר המשחק השני בין הנבחרות, שאמור להיערך כמפגש ביתי של האירים, הועבר לבאצ'קה טופולה שבסרביה ויתקיים ב-4 באוקטובר.