מאמן נבחרת אירלנד, היימיר הלגרימסון, התייחס היום (רביעי) לסערה שנוצרה בעקבות דבריו החריפים על ישראל לקראת שני המפגשים בין הנבחרות בליגת האומות. הלגרימסון הודה כי אף שהוא מעריך את התמיכה שקיבל בעקבות הדברים, הוא מצר על כך שההתבטאות הפכה למוקד תשומת הלב לפני המשחק מול קוסובו.

מאמן נבחרת אירלנד, היימיר הלגרימסון, התייחס היום (רביעי) לסערה שנוצרה בעקבות דבריו החריפים על ישראל לקראת שני המפגשים בין הנבחרות בליגת האומות. הלגרימסון הודה כי אף שהוא מעריך את התמיכה שקיבל בעקבות הדברים, הוא מצר על כך שההתבטאות הפכה למוקד תשומת הלב לפני המשחק מול קוסובו.

מאמן נבחרת אירלנד, היימיר הלגרימסון, התייחס היום (רביעי) לסערה שנוצרה בעקבות דבריו החריפים על ישראל לקראת שני המפגשים בין הנבחרות בליגת האומות. הלגרימסון הודה כי אף שהוא מעריך את התמיכה שקיבל בעקבות הדברים, הוא מצר על כך שההתבטאות הפכה למוקד תשומת הלב לפני המשחק מול קוסובו.

. אנחנו משחקים נגד ישראל, אנחנו לא משחקים עם ישראל".

. אנחנו משחקים נגד ישראל, אנחנו לא משחקים עם ישראל".

"אנחנו לא משחקים עם רצח עם, אנחנו משחקים נגד רצח עם

"אנחנו לא משחקים עם רצח עם, אנחנו משחקים נגד רצח עם

במסיבת עיתונאים לקראת המשחק מול קוסובו בפרישטינה, נשאל הלגרימסון על הסערה ועל התמיכה שקיבל. "אנחנו כמובן אסירי תודה על כל התמיכה שאנחנו מקבלים", אמר. "יצרנו ואולי השתלטנו על הכותרות כרגע, ומה שאמרתי במסיבת העיתונאים הקודמת לקח את תשומת הלב ממה שאולי הכי חשוב".

במסיבת עיתונאים לקראת המשחק מול קוסובו בפרישטינה, נשאל הלגרימסון על הסערה ועל התמיכה שקיבל. "אנחנו כמובן אסירי תודה על כל התמיכה שאנחנו מקבלים", אמר. "יצרנו ואולי השתלטנו על הכותרות כרגע, ומה שאמרתי במסיבת העיתונאים הקודמת לקח את תשומת הלב ממה שאולי הכי חשוב".

במסיבת עיתונאים לקראת המשחק מול קוסובו בפרישטינה, נשאל הלגרימסון על הסערה ועל התמיכה שקיבל. "אנחנו כמובן אסירי תודה על כל התמיכה שאנחנו מקבלים", אמר. "יצרנו ואולי השתלטנו על הכותרות כרגע, ומה שאמרתי במסיבת העיתונאים הקודמת לקח את תשומת הלב ממה שאולי הכי חשוב".