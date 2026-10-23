המרוץ של כריסטיאנו רונאלדו לעבר 1,000 שערים בקריירה נמשך, והערב (שישי) הכוכב הפורטוגלי עשה צעד נוסף לעבר היעד, כשהבקיע בניצחון החוץ של אל-נאסר 1:3 על אל-פייסאלי במסגרת המחזור ה-11 בליגה הסעודית. זהו שערו ה-982 של CR7 בקריירה.
עבדאללה אל-חמדאן כבש את הראשון של האורחת בדקה הרביעית לאחר בישול של סאדיו מאנה. ארבע דקות בתוך המחצית השנייה רונאלדו הבקיע את השני בזכות שיתוף פעולה כל-פורטוגלי, כאשר בן ארצו, ז'ואאו פליקס, הגביה כדור נייח והפורטוגלי בן ה-41 נגח פנימה, כמו שעשה כל כך הרבה פעמים לאורך הקריירה. אל-פייסאלי צימקה בדקה ה-66, אך כובש השער הראשון, אל-חמדאן, בישל את השלישי לאנג'לו, שסגר עניין (79).
צפו בשער של רונאלדו:
זהו השער החמישי של רונאלדו העונה בליגה הסעודית, כשיש לו עוד אחד במסגרת גביע האלופות של אסיה (שישה סך הכל). בזכות הניצחון אל-נאסר נצמדה לאל-קאדסיה שבפסגה, כשלשתיהן יש 25 נקודות. אל-קאדסיה תשחק בהמשך הערב (21:00) מול אל-הילאל בקרב על המקום הראשון.
במהלך השבוע נחתם המשבר בין כריסטיאנו רונאלדו לנבחרת פורטוגל. ההתאחדות הפורטוגלית הודיעה כי החליטה להשעות את הכוכב ל-30 יום בעקבות עזיבתו את מחנה הנבחרת במהלך החלון הבינלאומי לפני המשחק מול דנמרק בליגת האומות. בנוסף, הוא נקנס ב-255 אירו בלבד. על פי דיווחים, רונאלדו עצמו היה זה שהציע את העונש, לאחר שכבר התנצל על התקרית.
רונאלדו בן ה-41 רמז לפני תחילת העונה שזו עשויה להיות עונתו האחרונה בקריירה, ממשיך לספק את הסחורה באל-נאסר, וכעת הוא רחוק 18 שערים מהיעד שהציב לעצמו - להבקיע אלף שערים בקריירה. בעונה שעברה הוא הוביל את הצהובים לזכייה באליפות (הראשונה של הקבוצה מאז שהגיע וה-11 שלה בהיסטוריה).