המרוץ של כריסטיאנו רונאלדו לעבר 1,000 שערים בקריירה נמשך, והערב (שישי) הכוכב הפורטוגלי עשה צעד נוסף לעבר היעד, כשהבקיע בניצחון החוץ של אל-נאסר 1:3 על אל-פייסאלי במסגרת המחזור ה-11 בליגה הסעודית. זהו שערו ה-982 של CR7 בקריירה.

המרוץ של כריסטיאנו רונאלדו לעבר 1,000 שערים בקריירה נמשך, והערב (שישי) הכוכב הפורטוגלי עשה צעד נוסף לעבר היעד, כשהבקיע בניצחון החוץ של אל-נאסר 1:3 על אל-פייסאלי במסגרת המחזור ה-11 בליגה הסעודית. זהו שערו ה-982 של CR7 בקריירה.

המרוץ של כריסטיאנו רונאלדו לעבר 1,000 שערים בקריירה נמשך, והערב (שישי) הכוכב הפורטוגלי עשה צעד נוסף לעבר היעד, כשהבקיע בניצחון החוץ של אל-נאסר 1:3 על אל-פייסאלי במסגרת המחזור ה-11 בליגה הסעודית. זהו שערו ה-982 של CR7 בקריירה.