כבר יותר מחמש שנים שהן נפגשות בקביעות. שש נשים (שמבקשות להישאר בעילום שם), הצעירה ‏בהן כבת 50, המבוגרת ביותר חצתה את ה-60, והמשותף לכולן הוא הפוקר. בהתחלה, הן מספרות, ‏נפגשו אחת לשבוע, אבל במהלך השנים עלתה התדירות, וכיום הן נפגשות לפחות פעמיים בשבוע, ולעיתים אף ‏ארבע פעמים, בכל פעם בדירה של אחת החברות.‏

‏"אנחנו לא יכולות לדמיין שבוע בלי פוקר. כולנו עובדות, מצליחות ובעלות משפחה, אבל הערבים האלה הם ‏קודש עבורנו. מתחילות בערך ב-20:00 ולא סוגרות את השולחן לפני 22:00. יש שיגידו שאנחנו מכורות", מספרת ר'.‏

אילוסטרציה ( הדמיה שנוצרה באמצעות AI )

עד לפני כמה שנים היה הפוקר מעוז גברי כמעט בלעדי, ולנשים כמעט לא הייתה דריסת רגל בשולחנות ‏ובטורנירים. בשנים האחרונות התמונה משתנה, ויותר נשים, בהן גם נשים בגיל השלישי, מאמצות את ‏משחק החשיבה התחרותי. חלקן משחקות בבתים ואחרות במועדונים, ובחו"ל יש גם מי שפיתחו קריירה ‏מקצועית והגיעו להישגים בטורנירים גדולים.‏

הצלחה בטורנירי פוקר בינלאומיים יכולה להניב לאורך הקריירה מיליוני דולרים. כך למשל ונסה סלבסט, שחקנית פוקר ומשפטנית אמריקנית בת 42, צברה זכיות של קרוב ל-12 מיליון דולר בטורנירים חיים. מריה הו, שחקנית, מנחה ופרשנית פוקר טאיוואנית-אמריקנית בת 43, צברה יותר מ-5.5 מיליון דולר בטורנירים חיים.

בישראל, הענף הנשי עדיין רחוק מהיקפים כאלה, אך בין השחקניות הקבועות יש לא מעט נשים שחצו את ‏גיל 60, 70 ואף 80. סבתו של אחד האמנים המפורסמים בישראל, בת 83, משחקת כבר שנים מדי שבוע, ‏לעיתים בסכומים לא מבוטלים.‏

החברות הכי טובות

ניב סופר (34) מייסדת ומנכ"לית ‏Ladies‏, בית ספר למשחקי חשיבה אסטרטגית לנשים, הגיעה לפוקר ‏אחרי שנים כשחקנית שחמט מצטיינת. לפני כשמונה שנים הקימה את המועדון, שבו לומדות כיום נשים ‏פוקר ושחמט, ללא משחק בכסף. "עד היום למדו אצלנו כ-1,800 נשים, וחלקן ממשיכות לקורסים מתקדמים. ‏הרוב המוחלט הן בנות 50 ומעלה, וחלק לא מבוטל מהן אחרי פרישה", היא מספרת. אחת השחקניות ‏הקבועות, נעמי, חגגה לאחרונה 88.‏

סופר אומרת שהשינוי הבולט ביותר מבחינתה הוא מקומן של נשים בעולם הפוקר. "כשהתחלתי, זה היה ‏תחום גברי מאוד. כששיחקתי בקבוצות מעורבות, השיח סביב השולחן היה אלים, וקיבלתי בלי סוף הערות ‏על המשחק שלי ועל הנראות שלי. היום נשים סביב שולחן הפוקר כבר הפכו לנורמה, והן מביאות לעולם ‏הזה גם חום ורגישות".‏

למה פוקר?‏ ‏"בבית הספר שלי מלמדים גם שחמט וגם פוקר. לשחמט יש יחסי ציבור מצוינים, ולפוקר הרבה פחות, ‏וחבל. זה משחק חשיבה ששומר על חדות, וזה חשוב במיוחד בגיל השלישי. הוא מלמד חשיבה אסטרטגית, ‏נטילת סיכונים, קבלת החלטות בתנאי אי-ודאות, שליטה עצמית ועמידה בלחץ. לומדים לחשוב לטווח ארוך, ‏לקבל החלטות מדויקות ולבנות ביטחון עצמי באמצעות ידע, תרגול והתנסות".‏

לדבריה, לצד המשחק עצמו נוצרת גם קהילה נשית. "נשים מגיעות ללמוד ונשארות בזכות החיבורים. חלקן ‏מוצאות כאן, דווקא בגיל מבוגר, חברות שהופכות לחברות הכי טובות שלהן. במהלך השנים נוצרו בעקבות ‏הקורסים הרבה קבוצות ביתיות וחברויות עמוקות. הן עוברות יחד משברים ורגעים טובים, נוסעות ומבלות ‏יחד ואף טסות לטורנירים בחו"ל.‏

ניב סופר במועדון שלה, Ladies ( צילום: פרטי )

‏"פוקר הוא הרבה יותר מקלפים, הימורים וניצחונות. הוא ראי של החיים: צריך לדעת לקבל החלטות, לקרוא ‏מצבים ואנשים, לקחת סיכון כשצריך וגם לדעת מתי לקפל. הוא מלמד משא ומתן, תחרותיות וחישובים ‏מתמטיים. נשים שנמצאות כאן מאז פתיחת בית הספר מספרות שהמפגשים והתחרויות שוברים להן את ‏השגרה ומכניסים צבע לחיים. גם אני עושה פילאטיס כל שבוע, וזה חשוב, אבל משחקים יוצרים חיבור אחר ‏בין המשתתפות".‏

סופר מדגישה שהיא אינה מלמדת "משחק קאש", כלומר משחק בכסף. "משחק בכסף הוא משחק שונה ‏לחלוטין, ולפי החוק בישראל הוא אסור. אני גם לא מאמינה בו כי בעיניי הוא מאבד כך מערכו. בפוקר של ‏טורנירים משחקים כדי להתקדם ולהגיע לגמר, ולפעמים יושבים 14 שעות ברציפות. זה משחק לטווח ארוך ‏וספורט מנטלי אינטנסיבי. המטרה של הנשים שלומדות אצלי היא להבין את יסודות התחרות ולקבל גם את ‏הערך החברתי".‏

לדבריה, היא קיימה כמה פעמים טורנירי פוקר לגיוס תרומות לבית הלוחם. "זה יום של אסקפיזם מוחלט, ‏כשהמטרה שאליה הולך הכסף נמצאת כל הזמן בראש".‏

הניה רובינס, בת 78, משחקת במועדון של סופר. "פוקר עבורי הוא הרבה יותר ממשחק. התחלתי לשחק לפני שנים בקזינו. אהבתי את ‏המשחק אף שלא הייתי טובה בו ושיחקתי בעיקר על מזל. היה לי מזל של מתחילים", היא צוחקת. "קצת ‏הרווחתי ונשאר לי טעם טוב, אף שאין לי הרבה הזדמנויות להגיע לקזינו בחו"ל.‏

‏"לפני כשלוש שנים שמעתי על בית הספר, הגעתי והתאהבתי במקום ובניב. כאן אני לא משחקת על כסף. ‏זה ערב שמאתגר אותי בלי הפסקה, וגם ערב חברתי. ההשתתפות בטורניר עולה 350 שקל, ובזה נגמרות ‏ההוצאות. בחודש הבא אתחיל קורס נוסף כדי לשפר את המשחק. אני מנסה ללמוד להתמודד גם עם ‏ירידות בשולחן ולדעת איך לשחק כשהקלפים לא טובים. אני מאתגרת את עצמי אינטלקטואלית וקוגניטיבית ‏ומנסה להגיע הכי רחוק שאפשר".‏

הניה רובינס ( צילום: פרטי )

"גם אני שיחקתי בתחילה בקבוצה מעורבת", מספרת א' מאותה קבוצת נשים קטנה. "בעקבות סכסוך עם ‏הגברים הקבוצה התפרקה. עברתי לקבוצת נשים, וגם היא התפרקה. לפני חמש שנים, ביום הולדתי ה-50, ‏החלטתי להקים קבוצה משלי, לנשים בלבד. היה לי ברור שאני רוצה נשים חכמות, בלי ילדים קטנים בבית, ‏ושיהיו עקביות. הקמתי את הקבוצה והשאר היסטוריה. מאז אנחנו לא נפרדות, לא כשחקניות ולא כחברות".‏

מה נותן לך הפוקר?‏ ‏"ריגוש. כששיחקתי עם הגברים היה במשחק שלהם משהו אלים. הם שיחקו כדי לנצח, והסכומים היו לא ‏מבוטלים עבורי. בערב אחד אפשר היה להפסיד כמה מאות שקלים, והיו מי שהמשיכו לשחק ולהפסיד רק ‏כדי לא לעצור.‏

לפוקר עדיין אין תדמית טובה. אנשים חושבים מיד על סכומים דמיוניים ועל מי שעלולים להפסיד את ‏הבית. זה לא אנחנו, אבל כרגע אנחנו לא רוצות שבני משפחה וחברים יידעו על המשחק

‏"אנחנו משחקות על שקלים בודדים. החלטנו שההפסד המקסימלי בערב יהיה 50 שקל. הערבים פשוטים: ‏נפגשות בבית, מתיישבות סביב השולחן עם קפה, תה ומים ומשחקות. אנחנו באות ליהנות ולעשות שמח. ‏אם יש כאן התמכרות, היא לריגוש ולשמחה שנוצרה בינינו. לכן אנחנו לא מוותרות כמעט על אף מפגש".‏

אתן מסרבות להזדהות בשמות מלאים, למה?‏ ‏"כי לפוקר עדיין אין תדמית טובה. אנשים חושבים מיד על סכומים דמיוניים ועל מי שעלולים להפסיד את ‏הבית. זה לא אנחנו, אבל כרגע אנחנו לא רוצות שבני משפחה וחברים יידעו על המשחק. אלה שעות האיכות ‏שלנו. לפעמים אנחנו גם טסות יחד לחו"ל לשחק, במקום שבו לא מכירים אותנו".‏

הפכתן לחברות מעבר למפגשי הפוקר?‏ ‏"הפכנו לחברות הכי טובות. אנחנו מדברות כל יום, נוסעות ומבלות יחד ושותפות בטוב ובקשה. הפוקר ‏חיבר בינינו, וליצור חברות חדשה ועמוקה כזאת בגיל הזה זה לא מובן מאליו".‏

ומה עם בני הזוג?‏ ‏"כל אחד מהם בעבודה ובחיים שלו, ולפעמים הם מצטרפים. בעבודה שלנו ושלהם לא יודעים על ‏המשחקים, ואנחנו לא רוצות שיידעו. לא בגלל הכסף, אלה סכומים אפסיים, אלא בגלל התדמית. אני מקווה ‏שיום אחד היא תשתנה ונוכל לדבר על זה בשמות ובפנים גלויות".‏

גשר על מים סוערים

משחק קלפים נוסף שנשים רבות מאמצות לאחר הפרישה הוא הברידג'. זהו משחק תחרותי לארבעה ‏שחקנים, בשני זוגות, המשלב זיכרון, אסטרטגיה, תכנון ושיתוף פעולה בין בני הזוג למשחק.‏

‏"הרומן שלי עם הברידג' התחיל כשחזרתי לארץ אחרי 32 שנים בארה"ב", מספרת ענת ולדמן-לשמן. ‏‏"נישאתי בשנית וראיתי את בעלי משחק בקבוצה שפועלת כבר 50 שנה. התפעלתי מהדבקות, מהחשיבה ‏ומעבודת הצוות והחלטתי ללמוד. מצאתי מועדון בסביון, נרשמתי, ומאז, כבר עשור, המשחק הוא חלק ‏בלתי נפרד מחיי".‏

למה? מה יש בו?‏ ‏"יש בו זיכרון ואסטרטגיה, דברים שחשוב לשמר ולפתח בכלל ובגיל השלישי בפרט. במקרה שלי אנחנו ‏ארבע נשים שמשחקות יחד כבר שנים. זה לא היה מתוכנן מבחינה מגדרית, פשוט כך יצא. כבר במשחק ‏הראשון התיישבה מולי אישה שהפכה לשותפה שלי עד היום.‏

חני לדרמן, גבי סהר, ענת לשמן (במשקפיים) ואיריס מנטל ( צילום: פרטי )

"בהתחלה שיחקנו פעמיים בשבוע, ואז הגיעה הקורונה והקבוצה התפרקה. בהמשך נפתח מועדון בקריית ‏אונו. המשכתי ללמוד שם תקופה, וגם השתתפתי בהרצאות ובמשחקים בזום ובמחשב, עד שאפשר היה ‏לחזור למפגשים פנים אל פנים".‏

כמה תורמת החברות בין הנשים לחוויית המשחק?‏ ‏"ברידג' עצמו אינו משחק חברתי במיוחד. בתחרויות אסור לדבר, וצריך להיות מרוכזים. אין צחוקים ‏ושיחות חולין במהלך המשחק. יש בו צד קוגניטיבי, חברתי ותחרותי. אחרי הקורונה התחלנו להיפגש אצלי ‏בדירה פעם בשבוע, ארבע נשים. אנחנו הופכות את המפגש לטקס. במהלך המשחק לא מדברות בניגוד ‏לחוקים, אבל אחריו אנחנו מנתחות, מתקנות ולומדות זו מזו.‏

‏"יש מי שמשחקות כדי לנצח. אני משחקת בעיקר בשביל החשיבה. אני אוהבת את האסטרטגיה ואת התכנון ‏רגע לפני שהקלף הראשון נשלף. לפעמים צריך לחכות בסבלנות עד שנפתחת ההזדמנות. המשחק גם ‏מלמד את החשיבות של עבודת צוות. במקביל אני ממשיכה ללמוד ומשחקת הרבה במחשב, אף שבתקופה ‏האחרונה אפילו לשם גולשת אנטישמיות".‏