"הצמרת הכלכלית" : ynet כלכלה מביא אליכם מדי שבוע את הכתבות הנצפות של השבוע, אלה שעשו הכי הרבה כותרות ועוררו שיח, ולצידן המלצה אישית שלנו – כתבה אחת שחמקה מתחת לרדאר ולדעתנו ראויה לתשומת לב מיוחדת.

לקחה את הריפיל לאקסטרים: משפחה מילאה 40 ליטר קולה עד שלעובדים נמאס

משפחה שהגיעה לסניף קוסטקו בעיר אגואסקליינטס שבמקסיקו לקחה את הטבת המילוי החופשי של המשקה רחוק במיוחד: בני המשפחה תועדו ממלאים בקולה שני מכלים של כ-20 ליטר כל אחד, לאחר שרכשו פיצה ומשקה עם אפשרות לריפיל. לפי דיווח מקומי, הם אף התכוונו למלא מכל נוסף, עד שעובדי הסניף ניגשו אליהם וביקשו שיעצרו.

גלריה ( צילום מסך מתוך X )

הסרטון הפך במהירות לוויראלי ועורר ויכוח: חלק מהגולשים טענו שמדובר בניצול בוטה של ההטבה, ואחרים תהו אם בכלל הופר כלל כלשהו, משום שלא ברור אם הוגבלה כמות המילויים או סוג הכלי. זו גם לא הפעם הראשונה שקוסטקו במקסיקו מסתבכת בסיפור כזה: בעבר תועדו לקוחות שמילאו מכל גדול במשקה לאחר שרכשו יותר מ-100 נקניקיות, שכל אחת מהן כללה משקה. קוסטקו לא פרסמה תגובה רשמית למקרה הנוכחי.

זו העיר המפתיעה עם העלייה החדה ביותר במחירי השכירות – ואיפה העיר שלכם?

שכר הדירה הממוצע בישראל חצה במחצית הראשונה של 2026 את רף 5,000 השקלים והגיע ל-5,069 שקל בחודש, עלייה של 3.1% לעומת התקופה המקבילה ב-2025. בדיקת ynet ב-18 הערים הגדולות מצאה כי בכולן נרשמה התייקרות, אך העליות החדות ביותר כבר אינן מתרכזות דווקא בגוש דן: בבית שמש זינק שכר הדירה ב-9.9%, מ-4,452 שקל ל-4,893 שקל, והיא למעשה העיר עם העלייה החדה ביותר במחירי השכירות.

בית שמש ( צילום: יואב דודקביץ )

תל אביב נותרה העיר היקרה ביותר, עם שכר דירה ממוצע של 7,398 שקל בחודש, ואחריה הרצליה וכפר סבא. גם כשבוחנים דירות לפי מספר חדרים נשמרים פערים של אלפי שקלים בין המרכז לפריפריה. מומחים מסבירים שהקיפאון ברכישת דירות, הריבית הגבוהה ויציאת משקיעים מהשוק משאירים יותר משקי בית בשכירות ומצמצמים את ההיצע – שילוב שעלול להמשיך ללחוץ את המחירים כלפי מעלה.

ירושת המיליארדים והאיום ברצח: הקרב שקורע את שושלת הנדל"ן היהודית

משפחת גולדמן היהודית מחזיקה באחת מאימפריות הנדל"ן הגדולות והחשאיות בארה"ב, שמוערכת בכ-5 מיליארד דולר וכוללת לפחות 400 נכסים וקרקעות בכמה מהכתובות היוקרתיות בניו יורק. כיום נאבקות על השליטה באימפריה ג'יין גולדמן, בת 71 שמנהלת אותה, אחותה איימי והאחיין סטיבן גורני-גולדמן. בלב הסכסוך עומדת טענה כי הערכת שווי נמוכה מדי לנכסי המשפחה קיפחה את איימי וסטיבן ביותר מחצי מיליארד דולר וחיזקה את שליטתה של ג'יין.

משפחת גולדמן בזמנים טובים יותר ( צילום: Yale Law School )

הקרב המשפחתי הידרדר מזמן מעבר למחלוקת עסקית. סטיבן ואיימי השוו את המתרחש לסדרה "יורשים", וג'יין טענה כי אחיינה ניסה לסחוט אותה. בהליכים נחשפו גם טענות לאיומים, ובהן רישום ביומן של איימי שלפיו בתה של ג'יין סיפרה שאמה דיברה על שכירת רוצח שיפגע בסטיבן – טענה שמטעמה של ג'יין נמסר כי אינה זוכרת, ואם נאמרה הייתה בדיחה. בינתיים ג'יין פרשה מתפקיד ניהולי מרכזי, ובנה מייקל נכנס במקומה.

חשב שהביטקוין שלו אבד – אחרי 12 שנה קיבל 4.5 מיליון דולר

אזרח בריטי שרכש ביטקוין ב-2011 בכ-1,500 פאונד, כ-2,000 דולר אז, היה משוכנע במשך יותר מעשור שההשקעה אבדה לצמיתות. הבורסה המקומית שבה קנה את המטבע הפסיקה לפעול, והוא איבד את הגישה לארנק דווקא בזמן שמחיר הביטקוין הלך וזינק. כעת, לאחר שנים שבהן רק יכול היה לחשוב כמה ההחזקה הייתה שווה, הצליח משרד עורכי דין לאתר עבורו ביטקוין בשווי כ-4.5 מיליון דולר.

ביטקוין ( צילום: שאטרסטוק )

המשרד השתמש בתוכנת מעקב אחר נכסי קריפטו ואיתר ארנק שבו יותר מ-5,500 ביטקוין, שלטענתו שייכים למשתמשים לשעבר בבורסה שקרסה. כדי לקבל את הכסף נדרש הבריטי להציג מסמכים ישנים שהוכיחו את הרכישה. הוא מתכנן להשתמש בחלק מהסכום כדי לשפר את מצבה הכלכלי של משפחתו ולסייע לבנו, אך להשאיר אצלו חלק מהביטקוין. במשרד מעריכים שגם לקוחות לשעבר נוספים עשויים להיות זכאים להשבת נכסים אם יצליחו להוכיח בעלות.

דיווח: המו"מ נכשל ואנתרופיק לא תרכוש את דקארט הישראלית ב-6 מיליארד דולר

אנתרופיק, מפתחת קלוד, החליטה שלא להתקדם ברכישת הסטארטאפ הישראלי דקארט, בעסקה שהוערכה בכ-6 מיליארד דולר – כך דווח בבלומברג. החברה כבר ניהלה משא ומתן וביצעה בדיקת נאותות, אך נסוגה מהעסקה. עם זאת, לפי מקור המעורב בנושא, שתי החברות עדיין עשויות לבחון שיתופי פעולה אחרים. אילו הרכישה הייתה יוצאת לפועל, היא הייתה עשויה להביא להעברת חלק משמעותי מפעילות אנתרופיק לישראל.

מייסדי דקארט, מימין לשמאל: אוריאן לייטרסדורף, דין לייטרסדורף ומשה שלו ( צילום: עמית אלקיים )