"הצמרת הכלכלית" : ynet כלכלה מביא אליכם מדי שבוע את הכתבות הנצפות של השבוע, אלה שעשו הכי הרבה כותרות ועוררו שיח, ולצידן המלצה אישית שלנו – כתבה אחת שחמקה מתחת לרדאר ולדעתנו ראויה לתשומת לב מיוחדת.

קנו שואבים מתקדמים וגילו בבית שאי אפשר להפעיל אותם

רוכשי שואב-שוטף X60 ULTRA של דרימי מאושר עד גילו בבית שהמכשיר פשוט אינו עובד: האפליקציה שמפעילה אותו לא אפשרה התחברות, ועל המסך הופיעה הודעה "בכל נושא טכני פנה לסוחר שממנו רכשת". לקוחות שהגיעו לסניף גילו שאינם לבד. הסיבה: גרסת התוכנה של הרובוטים שהגיעו ביבוא מקביל אינה מאפשרת הפעלה בישראל, ודרימי העולמית דרשה מהיבואן המקביל, טק מסטרס, לשלם 80 אלף שקל (26,400 דולר) כדי לפתוח את האפליקציה לישראל. טק מסטרס הסכימה לשלם, אך בוחנת את ההיבטים המשפטיים.

גלריה שואבי אבק (אילוסטרציה) ( צילום: נוצר באמצעות AI )

זו לא הפעם הראשונה: מקרים דומים נרשמו בראשית 2026 ולפני כשלושה חודשים, אז נמצאו פתרונות במהירות. הפעם המקרה מסובך יותר, ואושר עד נאלצה לעצור את מכירת 860 היחידות שהגיעו במשלוח ולהחזיר כסף ללקוחות שכבר קנו. דרימי העולמית מכחישה כל מניפולציה: "מוצרים מגיעים עם גרסאות תוכנה שונות בהתאם לתנאים במדינות שונות, מה שגורם לפעמים לבעיות התאמה", נמסר מהרשת. השאלה מי ישלם בסופו של דבר את עלות התיקון – ואולי גם את מחיר התביעה – עדיין פתוחה.

"נהפוך את אייס לקוסטקו, נמכור בה הכל – מפסטה ועד ברז למטבח"

יזם הנדל"ן החרדי מצפת רונן גנון, שרכש תמורת 173 מיליון שקל את קבוצת מולטי ריטייל, מתכנן מהפכה: לפתוח לראשונה באייס מחלקות מזון יבש ולהכפיל את מספר הסניפים ל-50 בתוך שנה. המודל שאליו הוא שואף הוא להפוך את אייס, לקוסטקו האמריקנית – עם מגוון מצומצם של מוצרי בסיס במחירים נמוכים תוך ניצול כוח הקנייה שלו. בנוסף מתכנן גנון למזג את כל האחזקות במולטי ריטייל - אייס, ביתילי, אורבן ואוטו דיפו - עם 50% מרשת "זול סטוק" שרכש מיוחננוף, מה שיזניק את המכירות הכוללות לכ-1.7 מיליארד שקל בשנה.

רונן גנון ( צילום: ריאן פרויס )

גנון, שגדל במשפחה מסורתית בקריית גת והגיע לחינוך החרדי וללימודים בישיבה בזכות הטבת יום לימודים ארוך חינם, החל בהיותו בן 30 להקים מסגרות חינוך חרדיות לזרם הספרדי בצפת, תוך שהוא מהדק את הקשר שלו עם ש"ס. למגזר העסקי הוא נכנס לדבריו בעקבות מלחמת לבנון השנייה, כשארגן רכישת דירות למשקיעים אמריקנים. "אני מאמין שגם במזון וגם בנון פוד – מי שבא לסטוק רוצה לקנות בזול. ב-1 בנובמבר נתחיל את המהפכה. אני רוצה להיות הכי גדול בארץ בתחום והכי זול", אמר השבוע גנון בשיחה עם ynet.

ירושה שאף אחד לא רוצה: פצצת הזמן הכלכלית שממתינה לממשלה הבאה

הממשלה החדשה שתקום לאחר הבחירות תיתקל מיד במציאות כלכלית מרה: גירעון מבני עמוק שנוצר מהגדלה חסרת תקדים של תקציב הביטחון בעשרות מיליארדים ושריון של 400 מיליארד שקל לעשור הבא – ללא מקורות מימון בני-קיימא. המשבר נוצר לא רק בשל המשקולת הביטחונית, אלא גם בעקבות שנים של הסטת מיליארדי שקלים לכספים קואליציוניים על חשבון השקעות בתשתיות, חינוך, בריאות ורווחה. מנהל רשות המיסים שי אהרונוביץ הודה: "צפויה שנה קשה מאוד ב-2027 שתצריך צעדים דחופים ומיוחדים".

בנימין נתניהו ובצלאל סמוטריץ' ( צילום: דוברות ראש הממשלה )

רשימת הצעדים הכואבים שמכין האוצר: ביטול הפטור ממע"מ באילת ועל פירות וירקות, ביטול פטור המס על שירותי תיירות ועל קרנות ההשתלמות, העלאת המע"מ באחוז-שניים, העלאת מס הכנסה והגדלת תשלומי ביטוח לאומי כדי למנוע קריסת המוסד. במקביל, פרויקט המטרו תקוע בשלבים מוקדמים למדי, והאצת המהלך שאמור לפתור את משבר התחבורה והפקקים תדרוש עשרות מיליארדי שקלים נוספים. "הציבור הישראלי עומד לשלם מחיר כבד מאוד על שנים של הפקרות תקציבית", קובע דוח ניתוח המצב.

לראשונה בישראל: רכבת מטרו אוטונומית ללא נהג

פרויקט המטרו כאמור מדשדש, אולם השבוע פרסמה נת"ע את הליך המיון המוקדם למכרזי "אינפרא 2" – השלב הציודי והתפעולי של הפרויקט, בעלות מוערכת של כ-30 מיליארד שקל. הבשורה המרכזית, אם וכאשר יושלם הפרויקט, תהיה רכבות שיסופקו יפעלו לפי תקן GOA4 – הדרגה הגבוהה ביותר של אוטומציה בעולם, שמאפשרת נסיעה, עצירה וניהול תקלות ללא נהג ובלא מגע יד אדם. הזוכים לא יספקו רק קרונות, אלא יתכננו מערך שלם הכולל מערכות איתות, חשמל, תקשורת מוצפנת וציוד גמר לתחנות, וינהלו את זיכיון התפעול לאורך שנים.

הדמיה של תחנת מטרו ( הדמיה: נת"ע )

המכרז המקביל "אינפרא 1", לכריית המנהרות ובניית 109 התחנות בהיקף של כ-65 מיליארד שקל, נמצא בשלבי מיון מתקדמים מול 20 קבוצות בינלאומיות וישראליות. בשל המורכבות הביטחונית, חברות זרות שייגשו למכרז יחויבו לשתף פעולה עם חברות סייבר ישראליות שיגנו על המערכות האוטונומיות. רשת המטרו המתוכננת תכלול שלושה קווים באורך של כ-150 ק"מ שיחברו 24 רשויות, ותשנע למעלה מ-600 מיליון נוסעים בשנה.

ויקטורי החלה למכור נעלי אסיקס במחיר מוזל

הטרנד של מכירת יבוא מקביל ברשתות השיווק, שהחל עם מכירת אייפון 17 באושר עד , ולאחר מכן גם בויקטורי , ממשיך להתפשט: רמי לוי ויוחננוף מוכרות ממזגנים ועד כלי רכב, מחסני השוק מכרה נעלי ניו באלאנס, ושופרסל החלה למכור לגו ביבוא רשמי. כעת, זוהי שוב ויקטורי שמוסיפה לסל המוצרים הלא-שגרתיים שלה נעלי אסיקס Gel NYC ב-399 שקל, לעומת 799.9-719.9 שקל באתר היבואן. המלאי שנמכר בחמישה סניפים – 1,000 זוגות במידות 48-36 ובצבעים שחלקם לא נמכר קודם בארץ.

סניף ויקטורי ( צילום: יח"צ )