"הצמרת הכלכלית" : ynet כלכלה מביא אליכם מדי שבוע את הכתבות הנצפות של השבוע, אלה שעשו הכי הרבה כותרות ועוררו שיח, ולצידן המלצה אישית שלנו – כתבה אחת שחמקה מתחת לרדאר ולדעתנו ראויה לתשומת לב מיוחדת.

גם רותם סלע ונטע אלחמיסטר מסתערות: התעשייה שמגלגלת מיליארדים

שוק תוספי התזונה הפך לאחת הזירות החמות בענף המזון והלייף-סטייל: תנובה השיקה את מותג הוליס, שטראוס הוסיפה ויטמינים למסטיק מאסט, ורותם סלע ונטע אלחמיסטר נכנסו עם מותגים פרטיים משלהן. החיבור בין חברות מזון לסלבס נשען על שוק רווחי במיוחד, שבו מוצרים נמכרים בעשרות עד מאות שקלים לאריזה, ועל כוחם של משפיענים להפוך תוסף תזונה למוצר אופנתי.

גלריה נטע אלחמיסטר (מימין) ורותם סלע ( צילומים: אמיר מאירי, מתוך האינסטגרם של רותם סלע )

השוק העולמי מגלגל כיום כ-220 מיליארד דולר וצפוי להכפיל את עצמו עד 2033, בעוד השוק הישראלי מוערך ביותר ממיליארד שקל בשנה. אלא שהצמיחה המהירה מושכת גם ביקורת: משרד הבריאות מגדיר תוספי תזונה כמזון ולא כתרופות, ולכן רף ההוכחה המדעית נמוך יותר, ושחקנים ותיקים מזהירים מפער בין השיווק הנוצץ לבין היכולת להוכיח את ההבטחות לצרכן. מנגד, החברות החדשות טוענות כי הן משקיעות בטכנולוגיות שמטרתן לשפר את ספיגת הרכיבים בגוף.

משפחות נאלצות לקצץ באוכל: המשבר שמכה באחת הכלכלות היציבות בעולם

אוסטרליה, שנחשבה במשך שנים לאחת הכלכלות היציבות בעולם, מתמודדת עם אינפלציה של 4.3% וריבית שעלתה ל-4.85% – הגבוהה ביותר זה 18 שנה. אחד הגורמים המרכזיים הוא הזינוק במחירי הדלק והסולר בעקבות המלחמה מול איראן וסגירת מצר הורמוז. אוסטרליה מייבאת כ-90% מהסולר שלה, וההתייקרות מחלחלת מתחנות הדלק למחירי המזון, ההובלה והחקלאות.

מלבורן, אוסטרליה ( צילום: FiledIMAGE/shutterstock )

הלחץ מגיע ישירות למשקי הבית: כמעט שליש מבעלי המשכנתאות נמצאים בסיכון ל"לחץ משכנתה", מחירי הבתים בערים הגדולות ירדו ב-8.1% בתוך שבעה חודשים והצרכנים מקצצים במסעדות, במזון, בחימום ואפילו בטיפולים רפואיים. גם שוק העבודה מתחיל להיחלש ואמון הצרכנים צנח לרמות שנראו בעבר בתקופות מיתון. אחרי העלאת הריבית החמישית השנה, בשוק כבר לא שוללים שהריבית תגיע בהמשך ל-5% ואף יותר.

על רקע תוצאות הבחירות בארה"ב: מחירי הנפט צוללים, וול סטריט ננעלה בעליות חדות

מחירי הנפט צנחו בחדות בעקבות תוצאות בחירות האמצע בארה"ב וההתייחסות של סגן הנשיא ג'יי די ואנס לסיבות לתבוסת הרפובליקנים. חבית ברנט נסחרה סביב 94 דולר, ירידה של כ-9%, ו-WTI סביב 88 דולר, ירידה של כ-8%. ואנס כתב כי המלחמה באיראן הייתה גורם מרכזי בהצבעת הבוחרים נגד מפלגתו, ולצדה יוקר המחיה והיחסים עם ישראל.

חביות נפט, דולרים ( צילומים: ‏Shutterstock‏, ‏PNGTree )

במקביל נרשמו עליות חדות בוול סטריט, בהובלת ענקיות הטכנולוגיה, בעוד הבורסה בתל אביב ננעלה בירידות של קרוב ל-2% במדדים המובילים. מניות הביטחוניות והפיננסים בלטו בירידות, ואילו מניות האנרגיה המתחדשת זינקו על רקע הציפייה שהישגי הדמוקרטים יחזקו את התמיכה בענף. הדולר טיפס במהלך היום לרמתו הגבוהה ביותר מאז ינואר לפני שהתמתן.

שופינג איי אל: מה משתלם לקנות ואילו הנחות יש ברשתות?

אירוע ShoppingIL של גוגל ישראל יצא לדרך בפעם ה-13, עם שלל מבצעים ברשתות הגדולות ובעסקים קטנים – אבל לא כל ההנחות עמוקות כפי שהכותרות מבטיחות. ללין מציעה 50% הנחה על כל האתר, בעוד שבפוקס, קסטרו, דלתא ורשתות נוספות ההנחות מוגבלות לחלק מהפריטים או דומות למבצעים שכבר ניתנו השנה. גם רשתות החשמל הורידו מחירים על מוצרים מסוימים בתגובה למבצעי עלי אקספרס.

מבצע שופינג IL

לצד הרשתות הגדולות משתתפים באירוע עסקים קטנים של נשים, מילואימניקים וניצולי הנובה, עם הנחות של 10%-50%. ההמלצה המרכזית היא לא להסתנוור מהמילה "עד", להשוות מחירים גם למבצעים קודמים ולבדוק אם כדאי להמתין לבלאק פריידיי. במקביל יש מבצעים גם בסופרמרקטים, בפארם, במלונות ובמועדוני לקוחות, ולעיתים ניתן לשלב קאשבק או קופונים נוספים.

המולטי מיליונר הישראלי חושף: "קיבלתי אישור לשוחח עם גורמים בסוריה ובלבנון"

איל וולדמן, מייסד מלאנוקס, חשף כי קיבל אישור לשוחח עם גורמים בסוריה ובלבנון במטרה לסייע בשיפור מצבה הגיאופוליטי של ישראל. לדבריו, הוא פועל גם מול מדינות המפרץ, הפלסטינים וגורמים נוספים, ומאמין שניתן לפתור את הסוגיות מול שתי המדינות ולצרף את סעודיה להסכמי אברהם באמצעות התקדמות בנושא הפלסטיני. וולדמן לא פירט מי העניק לו את האישור למגעים.

איל וולדמן ( צילום: יונתן בלום )