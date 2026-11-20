"הצמרת הכלכלית" : ynet כלכלה מביא אליכם מדי שבוע את הכתבות הנצפות של השבוע, אלה שעשו הכי הרבה כותרות ועוררו שיח, ולצידן המלצה אישית שלנו – כתבה אחת שחמקה מתחת לרדאר ולדעתנו ראויה לתשומת לב מיוחדת.

כמעט 100 אלף שקל בחודש | הגופים הציבוריים שהכי משתלם לעבוד בהם

דוח השכר במגזר הציבורי ל-2025 חושף פערים עצומים בין העובדים, ובראש טבלת השיאנים ניצבים רופאים מומחים בבית החולים יוספטל באילת, עם שכר חודשי ממוצע של 98,294 שקל ברוטו. בין הגופים הציבוריים מוביל בנק ישראל, שבו השכר הממוצע מגיע ל-35,289 שקל בחודש. אחריו נמצאים חברת נמלי ישראל, חברת החשמל ומפעל הפיס, עם שכר ממוצע של יותר מ-30 אלף שקל בחודש. השכר הממוצע למשרה מלאה במגזר הציבורי כולו עומד על 18,255 שקל, והחציוני על 14,696 שקל.

גלריה נמל חיפה, בנק ישראל ( צילומים: אלעד גרשגורן, Gettyimages )

מהדוח עולה עוד כי מספר העובדים במגזר הציבורי הגיע ל-680 אלף, עלייה של 3.7% בתוך שנה, בעיקר בשל גידול בכוח האדם במערכת הבריאות. אף שנשים מהוות כ-70% מהעובדים, שכרן נמוך בממוצע ב-26.2% משכר הגברים, בין היתר בשל הבדלים בתחומי העיסוק ובייצוג בתפקידי ניהול בכירים. לראשונה ריכז האוצר את נתוני השכר מכלל הגופים הציבוריים בפלטפורמה דיגיטלית אחת, שתאפשר לציבור לבחון את הנתונים ולהשוות ביניהם.

מפת מחירי הדירות בישראל: הערים בהן זינקו ואיפה צנחו?

מחירי הדירות בישראל מציגים תמונה מפוצלת: לפי נתוני הלמ"ס לרבעון השלישי של 2026, המחיר הממוצע של דירה ירד ב-1.5% לעומת הרבעון המקביל אשתקד, לכ-2.29 מיליון שקל. אבל מתוך 18 הערים הגדולות, ב-8 נרשמו עליות וב-10 ירידות. תל אביב מובילה את העליות עם זינוק של 12.1% במחיר הממוצע, לכ-4.61 מיליון שקל, ואחריה נתניה וחולון. מנגד, בבת ים נרשמה ירידה של 8.5%, בהרצליה של 7.2% ובירושלים של 5.2%. באר שבע נותרה הזולה ביותר מבין הערים שנבדקו, עם מחיר ממוצע של כ-1.28 מיליון שקל.

תל אביב ( צילום: AFP/Oren Ziv )

אלא שהנתונים אינם בהכרח מעידים על התייקרות או הוזלה של דירות דומות. מספר העסקאות שנכללו בחישוב צנח בכ-25%, ושינוי בתמהיל הדירות שנמכרו, למשל גידול במכירת דירות יוקרה בתל אביב, עשוי להשפיע משמעותית על הממוצע. גם הטבות המימון שמציעים הקבלנים אינן משתקפות במלואן במחירי העסקאות. בענף מעריכים כי שוק הדיור עובר שינוי עמוק יותר, בין היתר בשל התרחבות ההתחדשות העירונית, שעשויה להשפיע על היצע הדירות בשנים הבאות.

שדכנים ודירות Airbnb: כך מנהלים בכירים מנסים להימנע מהמקרה של מנכ"ל אנבידיה

אחרי שהרומנים שניהל ג'נסן הואנג מחוץ לנישואים הובילו להתפטרותו מתפקיד מנכ"ל אנבידיה, מנהלים בכירים בארה"ב משקיעים סכומי עתק בניסיון להגן על חייהם הפרטיים ועל המוניטין שלהם. לפי וול סטריט ג'ורנל, חלקם נעזרים בשדכנים מקצועיים שגובים בין 75 אלף לחצי מיליון דולר, מחתימים בני זוג פוטנציאליים על הסכמי סודיות ואף מסתירים מהם את זהות הלקוחות ומעמדם. אחרים שוכרים חוקרים פרטיים לבדיקות רקע, מצניעים את עושרם בדייטים ונמנעים ממקומות שבהם הם עלולים להיחשף.

מימין: קימברלי פאוול, ג'נסן הואנג ואליס הואנג ( צילומים: Jonathan Drake/Reuters, רשתות חברתיות, האתר הרשמי של אנבידיה )

בעידן של טלפונים חכמים, מצלמות וזיהוי פנים, גם מפגש רומנטי תמים עלול להפוך לאירוע מתוקשר. יש מנהלים שמעדיפים דייט בבית קפה שכונתי או בדירת Airbnb שכורה, כדי לא לחשוף את כתובת מגוריהם. לצד החשש מחשיפה מביכה, גוברת גם הדאגה מפני סחיטה, זיופים באמצעות בינה מלאכותית ו"מלכודות דבש" שנועדו להשיג מידע עסקי. עורכי דין ממליצים לבכירים להסדיר מראש את ההיבטים המשפטיים של קשרים רומנטיים, ובמקרים רגישים אף לעדכן את הדירקטוריון – כדי שהרומן הבא לא יהפוך למשבר תאגידי.

הבעלים והעובדים הגיעו להסכמות: רונן אלעד ירכוש את ארקיע

המאבק על רכישת ארקיע הוכרע לטובת איש העסקים רונן אלעד (62), יוצא שייטת 13, שהגיש הצעה ברגע האחרון וזכה לתמיכת העובדים. אלעד הגיע להסכמות עם האחים נקש, בעלי השליטה בחברה, ויחזיק ב-82% ממניותיה, בעוד שהעובדים ישמרו על 15% וקבוצת נקש תישאר עם 3%. העובדים העדיפו את הצעתו על פני הצעות מתחרות, בין היתר משום שהתחייב לשמור על זכויות הווטו שלהם ועל חלקם בבעלות. במסגרת העסקה צפויים להיות מוזרמים לארקיע 46 מיליון דולר, מהם 30 מיליון דולר בהשקעת אלעד, בכפוף לקבלת האישורים הנדרשים.

רונן אלעד ( צילומים: ערן גרנות, פרטי )

אלעד, שנמנע בדרך כלל מחשיפה תקשורתית, בנה לעצמו מוניטין של איש עסקים שרוכש חברות בקשיים ומנסה להבריא אותן. רק לפני ארבעה חודשים רכש את חברת המגבונים דינמיק תמורת 178 מיליון שקל, גם אז באמצעות הצעה מאוחרת ובתמיכת העובדים. בעבר רכש בין היתר את שילב, פעילות ברי המים של אלקטרה ומי עדן, והחזיק בהפועל פתח תקווה – השקעה שהסתיימה בהפסדים. לצד הצלחותיו העסקיות, נקשר שמו גם במחלוקות עם שותפים לשעבר. כעת, ללא ניסיון קודם בענף התעופה, הוא ניצב בפני אתגר חדש: הבראת ארקיע והבטחת עתידה בשוק התעופה התחרותי.

סערה חדשה בדרך? בקשה לפתוח בשבת את הקניון הגדול בפ"ת הגיעה לביהמ"ש

האם הקניון הגדול בפתח תקווה ייפתח בשבתות? חברת מליסרון, בעלת קניוני עופר, הגישה עתירה לבית המשפט לעניינים מנהליים נגד עיריית פתח תקווה, בדרישה לקבל החלטה גורפת בשאלה אם לאפשר פתיחה של כלל בתי העסק בקניון בימי מנוחה. לטענת החברה, היא פנתה לעירייה באוגוסט בבקשה להסדיר את הנושא, אך מאז לא התקבלה החלטה מפורשת, אלא רק הפניה כללית לחוק העזר העירוני ולמדיניות האכיפה. מליסרון מבקשת לחייב את העירייה למסור החלטה מנומקת בתוך 30 יום, ולא שבית המשפט יאשר בעצמו את פתיחת החנויות.

קניון בפתח תקווה ( צילום: יריב כץ )