בגיל 54, בן אפלק הבין סוף סוף מה הוא רוצה לעשות כשיהיה גדול: ליצור סרטים בינוניים, רצוי עם חברו מאט דיימון, ואפשר גם להסתפק בהפצתם בנטפליקס. הבמאי והסלב זוכה האוסקר, האקס של ג'יי לו פעמיים, התסריטאי המוכשר בדין וגם הבאטמן הדי-כושל, רחוק שנות אור מימי "ארמגדון" ככוכב עולה ומימי הזכייה באוסקר על "ארגו". יש פחות קונים לתמהיל הספציפי שהוא מוכר, עמוס הניצחונות, ההפסדים והממים עם הפרצוף המבואס. אז הוא ממשיך לעבוד בחריצות, בקנה מידה צנוע יותר: לפני שלוש שנים ביים את דרמת עסקי הספורט האפורה במכוון (והמוצלחת מאוד לסוגה)

"אייר"

, שבה גם כיכב לצד חברו מאט. לפני כתשעה חודשים השניים שוב שיתפו פעולה כשחקנים בסרט הפשע הבינוני

"המכה"

, שעלה בנטפליקס. ועכשיו אפלק מככב ומביים את עצמו בסרט פשע עוד יותר בינוני, "חיות אדם", שעלה בסוף השבוע באותו מקום. אלא שדיימון, שהיה אמור לגלם כאן את התפקיד הראשי, הבריז לו לטובת צילומי

"האודיסאה"