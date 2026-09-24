"ראנר" הוא לא "האודיסאה", אבל בשביל שעה וחצי של אקשן הוא עושה את העבודה

אלן ריצ'סון ואוון ווילסון מגלמים שני בלדרים שנאלצים לחצות את בריסביין עם כבד להשתלה, כשחבורת פושעים דולקת בעקבותיהם. יש כאן ילדה חולה, גיבור קשוח, גיבור פטפטן, נבלים מקועקעים, יריות בלי סוף וגם תוכי אחד. הסרט לא מחדש דבר בז'אנר, אבל מספק שעה וחצי של אקשן סימפטי, כימיה לא רעה בין שני הכוכבים ומנה הגונה של שטויות. לא חובה - אבל גם ממש לא אסון