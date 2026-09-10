גם

פול טראנק וליעד מאיר

ביצעו יחד את "אין מילים איתך" של הלהקה, כשמאיר הוסיף חלק חדש שכתב במיוחד;

ג'ימבו ג'יי ושולי רנד

עלו על ספינת סער 6 של שייטת 3 וחיברו בין להיטיהם, "לב לבן" ו"מפרש לבן";

אגם בוחבוט ונועם בתן

שילבו את "המבט בעיניך" של בוחבוט ו"מדאם" של בתן, במאש-אפ מרגש במיוחד, וגם

דודו טסה