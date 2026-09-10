עוד שנה הגיעה לסיומה, ורגע לפני שאנחנו נפרדים מתשפ"ו ומכל המוזיקה שהיא הביאה איתה, מחלקים פרסים ותארים לאמנים שעשו אותה למה שהיא - המצעד השנתי של ynet וגלגלצ יוצא לדרך עם המשדר המקדים בהנחייתה של מאיה אלקולומברה. הצטרפו לשידור החי מאולפן ynet כשנגלה מי הזוכים בקטגוריות החשובות. בהמשך דלית רצ'שטר תארח את האמנים הגדולים באולפן. צפו:
בדרך למצעד השנתי של ynet וגלגלצ, האמנים המועמדים חברו לביצועים משותפים ומאש-אפים לשירים האהובים בביצועים כפי שטרם שמעתם אותם. עדן חסון ונדב חנציס ביצעו בפני עשרות חיילים מחרוזת של שני השירים שלהם שהיו ללהיטי ענק בשנה החולפת: "אדם שבור" של חסון ו"אהבה ראשונה" של חנציס.
גם פול טראנק וליעד מאיר ביצעו יחד את "אין מילים איתך" של הלהקה, כשמאיר הוסיף חלק חדש שכתב במיוחד; ג'ימבו ג'יי ושולי רנד עלו על ספינת סער 6 של שייטת 3 וחיברו בין להיטיהם, "לב לבן" ו"מפרש לבן"; אגם בוחבוט ונועם בתן שילבו את "המבט בעיניך" של בוחבוט ו"מדאם" של בתן, במאש-אפ מרגש במיוחד, וגם דודו טסה הפתיע עם רמיקס חדש של הדי-ג'יים המובילים Mita Gami ו-Darco ל"בית ביפו".