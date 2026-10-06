ליבי ליבי על צופים שנכנסים לסרט במקרה, בתקווה לראות "סתם" מותחן אימה מהוקצע סטייל

"אובססיה"

או

"באקרומס"

עם החברים. אוקיי, אומרים אלוהי הקולנוע, זה עליהם אם הם לא יודעים שנכנסו לסרט החדש של

ניקולס וינדינג רפן