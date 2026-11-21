"לאור הנסיבות שבהן סיימתי את עבודתי בתאגיד, האולטימטום חסר התקדים שהציבו בפני, הניסיון לפגוע בי, בחופש העיתונאי שלי, ובחופש הביטוי של ציבור גדול בעם ישראל - החלטתי כי במערך השיקולים שלי היכן לשדר לא יכולים להכריע רק שיקולים של נוחות אישית, או שיקולים כלכליים, אלא שיקולים של מה הוא המקום הנכון לזמנים המורכבים שבהם נמצאת המדינה. בימים שיש כוונות מוצהרות להשתיק ציבור גדול, ובמיוחד בימים אלה שבהם נקרעו לא מעט מסכות!! בחרתי בערוץ 14”.