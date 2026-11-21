אחרי האולטימטום ועזיבת התאגיד כאן - אילה חסון הודיעה שתעבור לערוץ 14.
"מיד כשהודעתי על עזיבתי את התאגיד, קיבלתי מספר הצעות עבודה, שקלתי שתיים מהן בכובד ראש", כתבה חסון ברשת x.
"לאור הנסיבות שבהן סיימתי את עבודתי בתאגיד, האולטימטום חסר התקדים שהציבו בפני, הניסיון לפגוע בי, בחופש העיתונאי שלי, ובחופש הביטוי של ציבור גדול בעם ישראל - החלטתי כי במערך השיקולים שלי היכן לשדר לא יכולים להכריע רק שיקולים של נוחות אישית, או שיקולים כלכליים, אלא שיקולים של מה הוא המקום הנכון לזמנים המורכבים שבהם נמצאת המדינה. בימים שיש כוונות מוצהרות להשתיק ציבור גדול, ובמיוחד בימים אלה שבהם נקרעו לא מעט מסכות!! בחרתי בערוץ 14”.
חסון הודתה לעובדים ולחבריה בתאגיד, כתבה שהיא מחויבת אך ורק לצופים גם בביתה החדש, ושתחל את שידוריה כבר השבוע.
לכתבות נוספות בנושא:
כזכור, חסון הודיעה לאחרונה על עזיבתה, לאחר שכפי שנחשף ב-ynet, בתאגיד השידור הציבורי הציבו בפניה אולטימטום בעקבות דבריה על נשים בדואיות בנגב וטענותיה על כשלים בקלפיות במגזר הערבי. חסון התנצלה על הדברים ברשת X, אולם בתאגיד לא התרצו ודרשו ממנה להתנצל גם בשידור - בנוסח שיאושר מולם מראש. חסון סירבה וכשבוע לאחר מכן הודיעה כי תעזוב את התאגיד.
"החלטתי לסיים את דרכי המקצועית בתאגיד השידור הציבורי", כתבה אז בפוסט שפרסמה ברשתות החברתיות. "לא אהיה חלק ממערכת שמבקשת להשתיק קולות שלמים וגדולים בעם ישראל כדי לרצות מחנה מסוים". חסון גם הבטיחה כי "הדרך שלי נמשכת ואני בטוחה שניפגש שוב על המסך בקרוב", היום כאמור הודיעה כי תצטרף לערוץ 14.