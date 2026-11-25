אישה בת 47, ללא מחלות רקע ידועות, מתה הלילה (בין שלישי לרביעי) מסיבוכי שפעת במרכז הרפואי מאיר בכפר סבא. היא חוסנה נגד המחלה כשבוע לפני שחלתה - כלומר, החיסון לא הגיע לשיא יעילותו כאשר נדבקה.
האישה הובהלה אתמול לבית החולים במצב קשה ובקריסת מערכות, לאחר שבימים שקדמו לכך סבלה מתסמינים של שפעת מסוג A. עם הגעתה נמצאו אצלה לחץ דם נמוך, אי ספיקת כליות וירידה משמעותית בתפקוד הלב.
היא הועברה בדחיפות ליחידה לטיפול נמרץ כללי, שם הורדמה וחוברה למכונת הנשמה ולמכשיר אקמו (ECMO), שמחמצן את הדם מחוץ לגוף ומחליף באופן זמני את פעולת הריאות, ולעיתים גם את פעולת הלב. מצבה הוגדר קריטי, ומאמצי הצוותים להציל את חייה לא צלחו. בבית החולים מסרו כי הם משתתפים בצער המשפחה.
נדגיש כי חיסון נגד שפעת הוא אמצעי יעיל ובטוח למניעת תחלואה קשה כתוצאה מהנגיף. החיסון מומלץ בכל גיל, גם לנשים הרות ולצעירים ללא מחלות רקע. במאיר הדגישו כי נדרשים כשבועיים מרגע ההתחסנות ועד שהגוף מפתח נוגדנים בכמות שמעניקה הגנה מיטבית מפני המחלה. כאמור, כשחלתה - החיסון עדיין לא הגיע לשיא יעילותו.
לפני כשבועיים מת במרכז הרפואי סורוקה בבאר שבע גבר בן 47 מסיבוך של שפעת. גם הוא סבל ממחלות רקע ידועות. הגבר, שלא התחסן, חזר מחו"ל עם תסמינים שהתחילו כצינון והתפתחו לקוצר נשימה משמעותי. הוא טופל כשבוע בטיפול נמרץ, ומאחר שמצב ריאותיו המשיך להידרדר, חובר לאקמו. במקביל אושפזה במצב קריטי במאיר אישה בת 61 ללא מחלות רקע ידועות שלא התחסנה, וגם היא חוברה לאקמו.
בשערי צדק בירושלים אושפזה בטיפול נמרץ ילדים פעוטה בת שנתיים. בשבועות שלפני כן הורדמו והונשמו ילדה בת שמונה באותו בית חולים ונערה בת 17 באסותא אשדוד, ומצבן של השתיים השתפר בהמשך. לאף אחת משלושתן לא היו מחלות רקע, ואף אחת מהן לא חוסנה נגד שפעת.
310 מאושפזים חדשים בשבוע
לפי דוח הניטור של המרכז הלאומי לבקרת מחלות במשרד הבריאות, נמשכה העלייה בפעילות השפעת, והנגיפים הדומיננטיים עד כה היו מסוג A. בשבוע שהסתיים ב-21 בנובמבר דווחו 310 מאושפזים חדשים שנמצאו חיוביים לשפעת ב-14 בתי החולים שבמעקב, ו-12 חולי שפעת אושפזו באותו שבוע בטיפול נמרץ. מתחילת העונה דווחו בבתי החולים האלה יותר מ-1,000 מאושפזים חיוביים לשפעת, בהם 349 ילדים ו-17 נשים הרות. בתי החולים שבמעקב מהווים 60% ממיטות האשפוז בישראל, ולכן מספר המאושפזים בפועל גבוה יותר.
גם שיעור הפניות למרפאות בקהילה בשל תחלואה דמוית שפעת המשיך לעלות באותו שבוע, בכל קבוצות הגיל. השיעור גבוה מהסף האפידמי, הרמה שממנה ואילך התחלואה מוגדרת כמגפתית.
רוב חולי השפעת מחלימים בתוך כמה ימים עד פחות משבועיים. עם זאת, לפי המרכזים לבקרת מחלות ולמניעתן בארה"ב (CDC), כל אדם יכול לחלות בשפעת, גם אנשים בריאים, וסיבוכים חמורים עלולים להופיע בכל גיל.
בין הסיבוכים הקשים של שפעת: דלקת ריאות, דלקת בשריר הלב, דלקת מוח, וכשל של כמה מערכות בגוף, למשל אי ספיקה נשימתית ואי ספיקת כליות. לעיתים הזיהום בדרכי הנשימה מעורר בגוף תגובה דלקתית קיצונית שעלולה להוביל לאלח דם (ספסיס), תגובה מסכנת חיים של הגוף לזיהום.
הסיכון לסיבוכים כאלה גבוה במיוחד בקרב בני 65 ומעלה, חולים במחלות כרוניות כמו אסתמה, סוכרת או מחלות לב, נשים בהיריון וילדים מתחת לגיל חמש. אבל גם מי שאינו שייך לקבוצות האלה אינו חסין.
מבוגרים חולי שפעת צריכים לפנות מיד לטיפול רפואי אם הם סובלים מקושי בנשימה או מקוצר נשימה, מכאב או לחץ מתמשכים בחזה או בבטן, מסחרחורת מתמשכת, מבלבול או מקושי להתעורר, מפרכוסים, מחולשה קשה או מכאבי שרירים חזקים. כך גם אם הפסיקו להטיל שתן, או אם החום או השיעול השתפרו ואז חזרו או החמירו.