מבוגרים חולי שפעת צריכים לפנות מיד לטיפול רפואי אם הם סובלים מקושי בנשימה או מקוצר נשימה, מכאב או לחץ מתמשכים בחזה או בבטן, מסחרחורת מתמשכת, מבלבול או מקושי להתעורר, מפרכוסים, מחולשה קשה או מכאבי שרירים חזקים. כך גם אם הפסיקו להטיל שתן, או אם החום או השיעול השתפרו ואז חזרו או החמירו.