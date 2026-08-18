עובדים בכל פעם עם דף אורז אחד: טובלים אותו במים החמים, מוציאים אותו מיד כשהוא מתחיל להתרכך, מניחים על המגבת לספיגה קלה, ורק אז ממלאים ומקפלים לצורה הרצויה.

עובדים בכל פעם עם דף אורז אחד: טובלים אותו במים החמים, מוציאים אותו מיד כשהוא מתחיל להתרכך, מניחים על המגבת לספיגה קלה, ורק אז ממלאים ומקפלים לצורה הרצויה.

עובדים בכל פעם עם דף אורז אחד: טובלים אותו במים החמים, מוציאים אותו מיד כשהוא מתחיל להתרכך, מניחים על המגבת לספיגה קלה, ורק אז ממלאים ומקפלים לצורה הרצויה.