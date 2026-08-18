איך עובדים עם דפי אורז? עמית דונסקוי מסבירה
- מכינים את המלית מראש ומצננים לטמפרטורת החדר.
- פורשים על משטח העבודה מגבת נקייה ויבשה, ומכינים קערה גדולה עם מים חמים.
- עובדים בכל פעם עם דף אורז אחד: טובלים אותו במים החמים, מוציאים אותו מיד כשהוא מתחיל להתרכך, מניחים על המגבת לספיגה קלה, ורק אז ממלאים ומקפלים לצורה הרצויה.
- אם נדרשות 2 שכבות או יותר של דפי אורז, טובלים אותם במים בנפרד וסופגים את המים, כמו בסעיף הקודם, ורק אז מניחים אחד על השני.
- את דפי האורז הממולאים מניחים על נייר אפייה משומן, ומשמנים גם את חלקם העליון לפני האפייה.
- במקום לאפות אפשר גם לטגן, במעט שמן או חמאה, משני הצדדים עד להזהבה.