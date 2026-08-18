איך עובדים עם דפי אורז? עמית דונסקוי מסבירה
  • מכינים את המלית מראש ומצננים לטמפרטורת החדר.
  • פורשים על משטח העבודה מגבת נקייה ויבשה, ומכינים קערה גדולה עם מים חמים.
  • עובדים בכל פעם עם דף אורז אחד: טובלים אותו במים החמים, מוציאים אותו מיד כשהוא מתחיל להתרכך, מניחים על המגבת לספיגה קלה, ורק אז ממלאים ומקפלים לצורה הרצויה.
  • אם נדרשות 2 שכבות או יותר של דפי אורז, טובלים אותם במים בנפרד וסופגים את המים, כמו בסעיף הקודם, ורק אז מניחים אחד על השני.
  • את דפי האורז הממולאים מניחים על נייר אפייה משומן, ומשמנים גם את חלקם העליון לפני האפייה.
  • במקום לאפות אפשר גם לטגן, במעט שמן או חמאה, משני הצדדים עד להזהבה.
גיוזה עם דפי אורז
4 דירוגים
גיוזה צמחונית בדפי אורז
כשר
טבעוני
זמן הכנה
25 דקות
זמן כולל
25 דקות
דרגת קושי
קלה
כמות מצרכים
9
קרדיט מתכון: מיכל לוי-אלחלל, צילום: בועז לביא, סגנון: נעה קנריק
ספרינג רולס דאבל אורז עם סלמון וירקות
2 דירוגים
ספרינג רולס דאבל אורז עם סלמון וירקות
כשר
פרווה
זמן הכנה
20 דקות
זמן כולל
75 דקות
דרגת קושי
בינונית
כמות מצרכים
16
קרדיט מתכון: עמית דונסקוי, צילום: שרית גופן, סגנון: עמית דונסקוי
פטריות עטופות בדפי אורז
6 דירוגים
פטריות עטופות בדפי אורז
כשר
טבעוני
זמן הכנה
20 דקות
זמן כולל
20 דקות
דרגת קושי
קלה
כמות מצרכים
8
קרדיט מתכון: טליה הדר, צילום: דניאל לילה, סגנון: טליה הדר
ספרינג רולס תאילנדיים עם בשר
2 דירוגים
ספרינג רולס תאילנדיים עם בשר
לא כשר
בשרי
זמן הכנה
40 דקות
זמן כולל
60 דקות
דרגת קושי
בינונית
כמות מצרכים
18
קרדיט מתכון: דנה רייכר, צילום: דנה רייכר
סמוסות אפויות מדפי אורז
6 דירוגים
כיסוני סמוסה אפויים מדפי אורז
כשר
טבעוני
זמן הכנה
35 דקות
זמן כולל
90 דקות
דרגת קושי
קלה
כמות מצרכים
10
קרדיט מתכון: עמית דונסקוי, צילום: שרית גופן, סגנון: עמית דונסקוי
אומלט אסייתי עם דפי אורז
3 דירוגים
אומלט אסייתי
כשר
חלבי
זמן הכנה
10 דקות
זמן כולל
25 דקות
דרגת קושי
קלה
כמות מצרכים
15
קרדיט מתכון: עמית דונסקוי, צילום: שרית גופן, סגנון: עמית דונסקוי
נאמס מכל הירקות שיש בבית
13 דירוגים
נאמס מכל־הירקות־שיש־בבית
כשר
צמחוני
זמן הכנה
20 דקות
זמן כולל
30 דקות
דרגת קושי
קלה
כמות מצרכים
12
קרדיט מתכון: נעמה רן, צילום: דניאל לילה, סגנון: נעמה רן

ספרינג רול מתוק על בסיס אורז בחלב
דירוגים
ספרינג רול מתוק
כשר
צמחוני
זמן הכנה
40 דקות
זמן כולל
40 דקות
דרגת קושי
קלה
כמות מצרכים
11
קרדיט מתכון: נעמה רן, צילום: יעל אילן, סגנון: נעמה רן