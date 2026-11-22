פגישת צוותי המו"מ של הליכוד וישר!

במלון דן אכדיה בהרצליה היום (ראשון) הסתיימה אחרי יותר מ-4 שעות של דיונים, ללא הסכמות בין הצדדים על נושאים מהותיים. צוותי המו"מ - ח"כ אופיר כץ ועו"ד מיכאל ראבילו מהצד של הליכוד וח"כ חילי טרופר והיועצים יואב הורוביץ וגיא גוטמן מהצד של ישר! - לא דנו על האפשרות של רוטציה בין בנימין נתניהו לגדי איזנקוט במקרה של הקמת ממשלת אחדות, נושא שנחשב לאחד מסלעי המחלוקת המשמעותיים במו"מ. עם זאת, הצדדים הסכימו להיפגש פעם נוספת בהמשך השבוע, אולי אפילו מחר.