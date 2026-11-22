פגישת צוותי המו"מ של הליכוד וישר! במלון דן אכדיה בהרצליה היום (ראשון) הסתיימה אחרי יותר מ-4 שעות של דיונים, ללא הסכמות בין הצדדים על נושאים מהותיים. צוותי המו"מ - ח"כ אופיר כץ ועו"ד מיכאל ראבילו מהצד של הליכוד וח"כ חילי טרופר והיועצים יואב הורוביץ וגיא גוטמן מהצד של ישר! - לא דנו על האפשרות של רוטציה בין בנימין נתניהו לגדי איזנקוט במקרה של הקמת ממשלת אחדות, נושא שנחשב לאחד מסלעי המחלוקת המשמעותיים במו"מ. עם זאת, הצדדים הסכימו להיפגש פעם נוספת בהמשך השבוע, אולי אפילו מחר.
צוותי המו"מ טענו בסוף הפגישה כי "באו עם גישה טובה" למפגש הטעון. הצדדים דנו בנושא הקמת ועדת חקירה לחקר טבח 7 באוקטובר, והצדדים הסכימו שאם יתקדמו יחד להקמת ממשלת אחדות, הם יביאו נוסח הצעה שיקבע מה הוועדה בודקת והחל ממתי. עדיין ישנה מחלוקת על מי ימנה את חברי הוועדה. צוות הליכוד טען שהנושא פתיר וכי הם "יחשבו מחוץ לקופסה". באשר לסוגיית גיוס בני ישיבות, בליכוד דרשו ש"החרדים יהיו בחדר" כדי לדון בנושא הנפיץ.
הפגישה החלה סמוך לשעה 13:10 והתארכה. בין הצדדים נרשם ויכוח מתמשך על שילוב איתמר בן גביר בממשלת אחדות, ובתום הפגישה לא הגיעו להסכמות על כך. בליכוד טוענים שרוצים אותו בפנים, ואילו בישר! רוצים שיישאר בחוץ. גם סוגיית הרוטציה לא עלתה לדיון רחב, כאשר בליכוד אין כוונה לוותר על ההובלה של נתניהו בראשית הקדנציה, בעוד שבגוש השינוי שוללים זאת על הסף.
ראש הממשלה בנימין נתניהו פרסם מיד עם סיום הפגישה הודעה ברשתות החברתיות שבה כתב: "אסור להקים ממשלה עם אחמד טיבי!". ח"כ יאיר לפיד ממפלגתו של נפתלי בנט פרסם גם הודעה מיד לאחר סיום הפגישה, שבה תקף את נתניהו וממשלתו על יחסם לח"כים הערבים: "נתניהו הצביע 771 פעמים יחד עם 'תומכי הטרור' האלה", כתב לפיד. "ב-2021 הוא חיזר אחרי מנסור עבאס בטירוף. כשהם צריכים את האצבעות שלהם הם לא תומכי טרור".
שעות לפני הפגישה, ראש הממשלה בנימין נתניהו נועד עם השרים איתמר בן גביר ובצלאל סמוטריץ', לפגישה שמטרתה הוגדרה כ"תיאום מהלכי הגוש" וייתכן שגם לצורך עדכונים ביטחוניים. על רקע הזמנתו של גדי איזנקוט את הליכוד ל"מרתון שיחות", סמוטריץ' קרא הבוקר לגוש השינוי להקים "ממשלת אחדות לאומית רחבה".
לפי איזנקוט, השיחות מתקיימות "כחלק מהמאמץ הכן והאמיתי להקים ממשלה רחבה ככל הניתן". גם חברו לגוש, יו"ר ביחד נפתלי בנט, שאנשיו לא הצטרפו לשיחות היום, הביע תמיכה בהקמת ממשלת אחדות עם הליכוד וטען אמש כי "חובה להפוך כל אבן להקמת ממשלת אחדות ציונית בראשות איזנקוט".
סמוטריץ' עקץ: "עקבתי אחרי הפוסטים שפרסמו ראשי גוש השינוי, מכריזים שהם 'הופכים כל אבן' כדי להקים ממשלה. לא צריך להפוך אף אבן. האחים שלכם פה ליד. במקום הזיות של ממשלת מיעוט בתמיכת תומכי טרור תושיטו חזרה יד למי שסחב איתכם אלונקה כתף אל כתף בשלוש שנות המלחמה, ולמי שתומכים במדינת ישראל כמדינתו של העם היהודי, ובואו נקים ממשלת אחדות לאומית רחבה. אחים. יהודים. זמן אחדות".
התנאים של נתניהו ויישור הקו בגוש השינוי
בגוש השינוי יישרו קו והצהירו כי לא יקימו ממשלה שבה בנימין נתניהו לא יוצא מיידית מלשכת ראש הממשלה. "זה תנאי סף ראשוני לכל אירוע שיקרה בימים הקרובים", אמר בכיר בגוש, חרף הפגישה החריגה שקיים בנט עם נתניהו בכנסת. למרות יישור הקו, בגוש חלוקים על הדרך להחליף את נתניהו: אביגדור ליברמן ובנט מתנגדים לממשלת מיעוט, כשיו"ר ישראל ביתנו הצהיר שהוא מעדיף להקים ממשלה עם המפלגות החרדיות. איזנקוט מצדו הודיע אתמול כי הוא לא מתכוון "למרוח זמן", וש"אם לא יבשילו הניסיונות לממשלה רחבה - אקים ממשלת חירום", כשכוונתו לממשלת מיעוט.
איזנקוט ובנט נפגשו אתמול עם צוותי המשא ומתן שלהם לקראת הפגישה עם אנשי הליכוד, ומסרו כי "צוות המשא ומתן יגיע בנפש חפצה לפגישה". מנגד, בליכוד פרסמו אתמול שורה של תנאים להקמת "ממשלת אחדות לאומית", למרות שנתניהו בעצמו קרא לאיזנקוט לפני שבוע בלבד לנהל מו"מ "בלי תנאים מוקדמים". בליכוד לא מתכוונים לוותר על תפקיד ראש הממשלה, אך הנושא לא הופיע ברשימת התנאים שפרסמו אתמול.
במפלגתו של נתניהו דרשו כי "יופסקו לאלתר כל ההתקפות האישיות ודברי ההסתה נגד ראש הממשלה וממשלת ישראל", וש"תימסר הצהרה משותפת בדבר מחויבותם של שני הצדדים להקמת ממשלת אחדות לאומית שתכלול את כל המפלגות שתומכות בקיומה של מדינת ישראל כמדינת הלאום של העם היהודי", לצד "הודעה על הפסקת החרמות ובכללם החרמות והפסילות על ראש הממשלה ועל מפלגות ושרים".
לפי הליכוד, "קווי היסוד המוצעים" הם: "הסכמה לעקרון כי מדינת ישראל היא מדינת הלאום של העם היהודי, שלילה מוחלטת של הקמת מדינה פלסטינית, שמירה קפדנית על הישגי המלחמה ובפרט שמירה על אזורי הביטחון בסוריה, לבנון ועזה בהתאם לקווים הקיימים היום, הגעה להסדרת מעמדם של לומדי תורה, בהסכמה רחבה הכוללת את מנהיגי הציבור החרדי". נכתב גם שיתקיים "מו"מ רציני ומעמיק" בנושאים הבאים, בניסיון להגיע להסכמה רחבה: "מדיניות הביטחון, חקירת אירועי 7 באוקטובר, מערכת המשפט ואכיפת החוק והפשיעה המאורגנת, לרבות במגזר הערבי".