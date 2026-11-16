נשיא ארה"ב דונלד טראמפ המריא הערב (יום שני) למסעו בדרום-מזרח אסיה, שיחל בפסגה בינלאומית בפיליפינים ויגיע לשיאו בפסגה משולשת והיסטורית ביום חמישי בסין עם הנשיא שי ג'ינפינג ועם נשיא רוסיה ולדימיר פוטין. בשיחה עם כתבים בצאתו מהבית הלבן הוא הפתיע כשחשף כי ייתכן שבסין ייפגש גם עם רודן צפון קוריאה קים ג'ונג און. טראמפ גם סתר את אנשי ממשלו שהצהירו כי בפסגה המשולשת עם נשיאי סין ורוסיה לא תעלה לדיון סוגיית המלחמה באוקראינה, והתייחס גם לעימות בתוך הממשל בכל הנוגע לטיפול בפרשת אנבידיה והמנכ"ל המתפטר שלה ג'נסן הואנג, פרשה שצפויה להעיב על מסעו המדיני של הנשיא.
הואנג, נזכיר, התפטר מתפקידו בענקית הטכנולוגיה אחרי שנחשפו רומנים שקיים מחוץ לנישואים עם שלוש נשים ובהן בכירה בחברה מסינגפור, אישה שחשודה בריגול לטובת סין. הפרשה הפנתה אור זרקורים גם למחלוקת שניטשת בתוך הממשל האמריקני סביב הטלת הגבלות על ייצוא שבבי AI מתקדמים לסין, כששר המסחר הווארד לוטניק צידד בעמדה שהשמיע גם מנכ"ל אנבידיה המתפטר הואנג ולפיה אין להטיל הגבלות ייצוא מחמירות, על מנת שסין תהיה תלויה בטכנולוגיה האמריקנית ולא תפתח טכנולוגיה שכזו בעצמה, בעוד שר האוצר סקוט בסנט מצדד בעמדה נוקשה יותר.
המחלוקת נוגעת גם לחברת Megaspeed שאותה מאהבת של מנכ"ל אנבידיה המתפטר, אליס הואנג (אין קשר משפחתי למרות השם הדומה), עמדה בראשה ושנטען כי העבירה שבבים של אנבידיה לסין תוך הפרת הגבלות אמריקניות. בסוף השבוע האחרון חשף שר האוצר בסנט בריאיון לרשת CNBC כי כמה סוכנויות בממשל תמכו במשך חודשים בהכנסה של Megaspeed לרשימת הייצוא השחורה של ארה"ב, באופן שהיה מגביל מאוד את יכולתה להשיג שבבי AI מתקדמים, אבל לדבריו משרד המסחר היה זה שנדרש לאשר מהלך שכזה, ולא פעל כך. מאז השמיעו כמה וכמה מחוקקים רפובליקנים ביקורת על התנהלותו של השר לוטניק, ולפי דיווח ברויטרס גם בתוך הבית הלבן החלו דיונים על אפשרות של הדחתו, אבל טראמפ עצמו אמר הערב שהוא לא שוקל לפטר את לוטניק, שמלווה אותו במסעו המדיני: "הוא עשה עבודה טובה מאוד", אמר הנשיא.
בדבריו התייחס כאמור טראמפ למתיחות בתוך הממשל, וכשנשאל על המחלוקת בין השרים לוטניק ובסנט אמר: "יש להם עמדות שונות, אחד רוצה להיות ידידותי עם סין, ואחד רוצה פיצוץ עם סין. שתי העמדות הללו מקובלות, אבל הן שונות". כשנשאל על טענתו של בסנט ולפיה לוטניק דחה את הכנסתה של Megaspeed לרשימה השחורה, השיב הנשיא: "הוא עשה את זה כי אם לא היית דוחה את זה, היה יכול להיות לך פיצוץ עם סין. יש לנו יחסים טובים מאוד עם סין כרגע, ואני מבין את שני הצדדים של זה (של הוויכוח). אני אקבל החלטה, אבל אני מבין טוב מאוד את שני הצדדים".
טראמפ מתייצב לצד הואנג, ששוקל קאמבק
כך או כך, הערב הודיע ממשל טראמפ על תקנות חדשות שמחמירות את הגבלות הייצוא של שבבי AI לסין, במהלך שעשוי להעיד על שינוי כיוון מצדו בעקבות הסערה סביב אנבידיה. ההגבלות החדשות נוגעות לייצוא שבבים למרכזי נתונים במדינות אחרות, והן צפויות לפגוע בחברות סיניות המשתמשות במרכזי הנתונים הללו כדי לקבל גישה לשבבים המתקדמים, המשמשים לאימון מודלים של בינה מלאכותית. התקנות החדשות מחייבות חברות בסינגפור, תאילנד, מלזיה, אינדונזיה וברזיל להגיש בקשות לרישיונות יצוא אמריקניים עבור שבבים מתקדמים. זאת, בנימוק שחמש המדינות הללו מהוות סיכון גבוה מהרגיל להסטה בלתי-חוקית של השבבים לסין.
בשיחה הערב טראמפ גם התייחס לקמפיין שצובר תאוצה להחזרתו של ג'נסן הואנג לראשות אנבידיה. הואנג הפך מאז חזרתו של הנשיא לבית הלבן לאחד ממקורביו ולקול משפיע מאוד בכל הנוגע למדיניותו ביחס לסין, והוא התנגד כאמור להטלת הגבלות נוקשות על ייצוא שבבים אליה. טראמפ התייצב לצדו מאז שהפרשה התפוצצה, והערב אמר כי "לא יפריע לו" אם הואנג יחזור לתפקיד המנכ"ל, כשברקע דיווח אמש ב"פייננשל טיימס" ולפיו הואנג שוקל את האפשרות.
"הוא למד לקח גדול", הוסיף טראמפ, "הרבה אנשים רוצים אותו בחזרה, זה באמת לא יהיה רעיון רע". אבל נכון לעכשיו, זה כנראה לא יקרה. גורם המעורה בפרטים אמר לסוכנות הידיעות רויטרס כי דירקטוריון אנבידיה לא שוקל להשיב את הואנג לתפקידו.
טראמפ אמר גם כי הוא סבור שיחסיו של הואנג עם אותה מאהבת החשודה בריגול לסין לא סיכנו את ביטחונה של ארה"ב. "הם לא סיכנו אותו, והמדינה שלנו חזקה עכשיו יותר מאי פעם. אתם יודעים, סין משחקת איתנו משחקים, ואנחנו משחקים משחקים עם סין", אמר טראמפ, שבעבר כבר המעיט בחשיבות ניסיונות הריגול של בייג'ינג. כשנשאל אם הוא מאמין שאותה מאהבת אכן הייתה מרגלת, השיב בשלילה: "אני לא יודע שהיא בכלל מרגלת, אף אחד לא הוכיח את זה. הוא כנראה לא היה צריך לעשות את מה שהוא עשה ברמה האישית, אבל זה סיפור אחר".
הפרשה צפויה כאמור להעיב על הביקור של טראמפ בסין, השני שלו שם השנה אחרי ביקור קודם במאי שבו ליווה אותו מנכ"ל אנבידיה המתפטר, אבל גורמים אמריקניים אמרו הערב כי הוא לא צפוי להעלות את הפרשה בשיחותיו עם הנשיא שי ג'ינפינג. טראמפ ייפגש ביום חמישי עם הנשיא הסיני – הפגישה השלישית שלהם כבר השנה, אחרי הביקור שערך שי בבית הלבן בספטמבר – בשולי ועידת הפורום לשיתוף פעולה אסיה-האוקיינוס השקט (APEC), שאותה תארח סין בעיר שנג'ן.
פוטין יזם פסגה משולשת, זלנסקי מזהיר מ"וועידת יאלטה 2"
רק לאחר המפגש הבילטרלי בין טראמפ לשי תיערך הפסגה המשולשת שאליה יצטרף נשיא רוסיה פוטין, פסגה שכמותה מעולם לא ערכו מנהיגי שלוש המעצמות הגרעיניות. הפסגה מעוררת דאגה גדולה בקרב מנהיגים מאירופה ועד דרום-מזרח אסיה – בפרט באוקראינה ובטייוואן – מחשש שהשלושה עשויים להגיע לסיכומים כלשהם מעל ראשיהם, אבל פרשנים רבים מעריכים כי הסיכויים לכך נמוכים, וכי הפסגה תהיה בעיקר למטרות תעמולה, כל אחד מהשלושה מסיבותיו שלו.
עבור פוטין, שלפי הדיווחים היה זה שיזם את הפסגה המשולשת, מדובר בהזדמנות להוכיח שגם אחרי חמש שנות מלחמה עקובה מדם, שמטרתה המרכזית להכנעת אוקראינה נכשלה, ושלמרות ניסיון המערב לבודד את מוסקבה כעונש על כך, היא עדיין מעצמת-על שוות ערך לכאורה לסין ולארה"ב; עבור שי הפסגה היא גם כן אישוש למעמדה המרכזי של סין כמעצמה עולה, שחותרת להפוך לגורם משפיע יותר ויותר בזירה הבינלאומית; ועבור טראמפ הפסגה היא הזדמנות לבסס מחדש את מנהיגותו אחרי המכה הקשה שספג בבחירות האמצע בארה"ב, שבהן כבשו הדמוקרטים את הקונגרס והפכו אותו, לפחות בזירה הפוליטית-פנימית, ל"ברווז צולע" בשנתיים הנותרות לכהונתו.
ועדיין, למרות הערכות הפרשנים שהפסגה לא תניב סיכומים משמעותיים, היא מעוררת דאגה רבה בקרב בעלות בריתה המסורתיות של ארה"ב, ונשיא אוקראינה וולודימיר זלנסקי הזהיר מפסגה שבה יקדמו טראמפ, פוטין ושי חלוקה של העולם לאזורי השפעה שונים, במה שיש המכנים "ברית בריונים" – כשברקע הנשיא האמריקני כבר אותת על אפשרות שינטוש את ההגנה על אירופה כחלק מהביקורת הרבה שלו על ברית נאט"ו. "אנחנו לא רוצים שזה יהפוך ליאלטה 2, 3, 4 עם חלוקה מחדש של אזורי השפעה", אמר זלנסקי בחודש שעבר, כשהוא מתייחס לוועידת יאלטה מפברואר 1945, הפסגה שערכו מנהיגי ברית המועצות, ארה"ב ובריטניה לקראת סיומה של מלחמת העולם השנייה ושבה דנו בעיצוב הסדר העולמי שלאחר המלחמה ובחלוקת אזורי ההשפעה באירופה. ההסכמות שהושגו בה תרמו להתגבשות "מסך הברזל" – החלוקה בין הגוש הקומוניסטי במזרח אירופה לגוש הדמוקרטי במערב היבשת, חלוקה שנמשכה עד להתפרקות ברית המועצות. ועידת יאלטה נתפסת לפיכך בעיני רבים, בייחוד במזרח אירופה, כסמל ל"בגידה" של המערב במדינות האזור, שאותן הותירו למעשה תחת השפעה סובייטית.
בניסיון להרגיע את החששות סביב הפסגה, גורמים בבית הלבן טענו בסוף השבוע בתדרוכים לתקשורת האמריקנית כי טראמפ לא צפוי להעלות במהלכה את סוגיית אוקראינה, מפני שלדבריהם זהו אינו הפורום המתאים לכך, אבל כפי שכבר עשה לא אחת בעבר טראמפ סתר הערב את אנשיו ואישר בשיחה עם הכתבים כי הוא יעלה את הסוגיה בשיחותיו עם פוטין ושי, לצד איראן ושיחות על הגבלות סביב הארסנל הגרעיני של שלוש המעצמות. "אנחנו נדבר על הנושא האהוב עליי, אוקראינה", הוא אמר. הוא חזר גם על הטענה שלו ולפיה פוטין מעוניין לכאורה להגיע להסדר לסיום המלחמה – טענה שאין לה לפי שעה כל עדות בשטח, כשלפי דיווחים מוסקבה רק מקשיחה את עמדותיה במשא ומתן ואף דורשת כעת נסיגה של כוחות נאט"ו כחלק מהסדר שכזה לקווים שבהם החזיקה ב-1997, לפני שהברית הצבאית התרחבה למדינות במזרח אירופה. "אני חושב שהוא יכול להיות קשוח יותר, אני חושב שהוא נסוג מעט", אמר טראמפ על פוטין.
מעט לפני דבריו התייחסו לפסגה המשולשת גם בקרמלין, ויועצו הבכיר של פוטין יורי אושקוב אמר: "אי אפשר להפריז בחשיבותה ובמשמעותה הסמלית של הפגישה". בתדרוך לכתבים הוסיף אושקוב: "הפגישה הזאת נחוצה. סדר היום שלה ונוסח ההצהרה המשותפת נמצאים כעת בשלבי גיבוש". בייג'ינג מצידה הציגה את הפגישה כהזדמנות ל"חילופי דעות מעמיקים בנוגע לשמירה על שלום עולמי וקידום היציבות האסטרטגית ביחסים בין המעצמות".
עוד פסגה עם קים? "הנשיא שי יחליט"
בשיחה הערב עם הכתבים טראמפ גם הפתיע כשהודיע שייתכן שבסין ייפגש עם רודן צפון קוריאה קים ג'ונג און. "ניפגש עם הנשיא שי, הוא היה פה לפני חודש, ואנחנו ניפגש גם עם הנשיא פוטין, ואולי ניפגש גם עם קים ג'ונג און", אמר טראמפ, אך הדגיש כי ההכרעה בסוגיה הזו תלויה בסופו של דבר בנשיא סין שי.
טראמפ כבר אותת לאחרונה על כוונה לחדש את המגעים מול שליט המדינה המבודדת, שעמו נפגש שלוש פעמים בכהונתו הראשונה אך המשא ומתן מולו על פירוק צפון קוריאה מנשק גרעיני כשל, ומאז קים רק החריף את הטון שלו כלפי ארה"ב ומשטרו לא מאותת על שום נכונות לחידוש המגעים הדיפלומטיים, ואף הצהיר כי לעולם לא יוותר על נשקו הגרעיני. ובכל זאת, טראמפ פועל למתן את המתיחות מול פיונגיאנג ובאוגוסט הורה לפנטגון לצמצם משמעותית תרגיל צבאי עם דרום קוריאה שעורר את חמתה של השכנה מצפון. יצוין כי גם בשנה שעברה טראמפ העלה את האפשרות שייפגש עם קים בביקור שערך באסיה, ובסופו של דבר מפגש שכזה לא התממש.
הביקור, ובפרט הפגישה המשולשת עם נשיאי סין ורוסיה, יעסוק גם בשאלת המלחמה באיראן, שלמוסקבה ולבייג'ינג ברית עמה שהלכה והתהדקה בשנים האחרונות. הערב נשאל טראמפ אם יבקש מהנשיא שי שסין תפסיק לרכוש נפט מאיראן, כחלק מהמצור הכלכלי שהוא מפעיל על משטר האייתוללות, וסירב להשיב: "אני אבקש ממנו מה שארצה לבקש ממנו, אתם לא צריכים לדעת". וכשאחד הכתבים שאל אותו אם הוא חושש מכטב"מים איראניים שיכוונו נגדו, השיב בציניות: "אני מודאג לגביך, כי אם הם יפגעו בי הם יפגעו בך, תיזהר".