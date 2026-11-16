בניסיון להרגיע את החששות סביב הפסגה, גורמים בבית הלבן טענו בסוף השבוע בתדרוכים לתקשורת האמריקנית כי טראמפ לא צפוי להעלות במהלכה את סוגיית אוקראינה, מפני שלדבריהם זהו אינו הפורום המתאים לכך, אבל כפי שכבר עשה לא אחת בעבר טראמפ סתר הערב את אנשיו ואישר בשיחה עם הכתבים כי הוא יעלה את הסוגיה בשיחותיו עם פוטין ושי, לצד איראן ושיחות על הגבלות סביב הארסנל הגרעיני של שלוש המעצמות. "אנחנו נדבר על הנושא האהוב עליי, אוקראינה", הוא אמר. הוא חזר גם על הטענה שלו ולפיה פוטין מעוניין לכאורה להגיע להסדר לסיום המלחמה – טענה שאין לה לפי שעה כל עדות בשטח, כשלפי דיווחים מוסקבה רק מקשיחה את עמדותיה במשא ומתן ואף

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