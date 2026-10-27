במשך השבועות האחרונים, ולקראת הבחירות לכנסת, ראש הממשלה בנימין נתניהו ניסה לדחוף לתקיפה באיראן - אך נתקל בהתנגדות מצד הרמטכ"ל, רב-אלוף אייל זמיר. כך דווח אתמול (שני) ב"ניו יורק טיימס", מפי שלושה בכירים במערכת הביטחון ומפי שלושה גורמים שעודכנו בנושא. לדברי חמישה מהגורמים הללו, עדיין קיימת היתכנות מסוימת לחידוש הלחימה בשבועות הקרובים, שכן מלחמה נוספת עם איראן עשויה לעודד הרכבה של ממשלת אחדות בראשות נתניהו, כך לפי הדיווח.
לפי גורם ישראלי ואדם נוסף שמעורה בפרטים, בימים האחרונים החל זמיר להשתכנע כי נתניהו דוחף לבצע פעולה נגד איראן - בהיקף פחות מזה של תקיפה גלויה. הגורמים לא ציינו במה בדיוק מדובר, אולם לפי הדיווח, זמיר האמין כי אפילו פעולה "קטנה" כזו עלולה להוביל למיסקלקולציה שעלולה להניע את איראן לתקוף את ישראל - בימים הרגישים של הבחירות לכנסת.
הדיווח ב"ניו יורק טיימס" הצטרף לדיווחים נוספים על כוונתו של נתניהו לפתוח במתקפה נגד איראן לפני הבחירות, כשלפי CNN מי שמנע את המהלך הוא נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ, ש"לא נתן לרה"מ אור ירוק". הדיווח מצטרף גם לפרסומים על מחלוקות ועימות בין נתניהו לזמיר לאחר רצף הצהרות של ראש הממשלה ושר הביטחון ישראל כ"ץ נגד איראן - וגם על רקע תקיפה מסתורית בעיראק - עימות שבדובר צה"ל התייחסו אליו אתמול ומסרו כי השיקולים של הצבא הם "ביטחוניים, מקצועיים, ענייניים וממלכתיים בלבד".
לפי דיווחים, בצה"ל חששו כאמור ממיסקלקולציה מול איראן בתקופה הרגישה של הבחירות, ולפי דיווח בחדשות 12, בימים האחרונים קיבל זמיר הנחיה מהדרג המדיני בנוגע למהלך נגד איראן, וביקש לקיים דיון מעמיק לפני ביצועו. בנוסף, כך דווח, הוא ביקש אסמכתאות חוקיות וחתומות של הדרג המדיני על המהלך.
גורם ביטחוני מסר כי מדובר בפעולה שעלולה להוביל לעימות בזק מול איראן בעיתוי רגיש ודרמטי, וליצור טעות בהערכת המצב. לפי גורמים, האווירה בדיון שהתקיים בנושא ביום ראשון בבסיס פלמחים, במה שהפך לרגע השיא במחלוקת בין נתניהו וזמיר, הייתה עכורה מאוד. גורמים מדיניים העריכו אתמול כי זמיר לא יישאר בתפקידו אם נתניהו ינצח בבחירות, אולם ראש הממשלה ושר הביטחון ישראל כ"ץ הכחישו את הטענות הללו.
התקיפה המסתורית בעיראק
פרשננו לענייני ביטחון רון בן ישי הזכיר פרסום בשבת של א-שרק אל-אוסט הסעודי, שלפיו עיראק חושדת ששני אתרים המאחסנים מערכות הגנה אווירית, ככל הנראה טילי נ"מ מונחים אופטית, נפגעו בתקיפות אוויריות בשבוע שעבר. אותם טילי נ"מ הועברו מאיראן למיליציות הפרו-איראניות, כדי שישמשו מעין קו הגנה קדמי ונוסף במזרח עיראק נגד המטוסים והכטב"מים של חיל האוויר, במקרה של תקיפה ישראלית באיראן.
תקיפה אחת כזו של חיל האוויר כבר התבצעה לפני כמה ימים באמצעות כטב"מים או טילים מדויקים ששוגרו מרחוק, ודווחה במספר מועט של כלי תקשורת ערבים. ישראל לא אישרה זאת, וגם ממשלת עיראק לא אישרה ולא הכחישה את קיומה של התקיפה.
נתניהו רצה לעזור בפעולות האלה לסעודים וגם לכורדים שבצפון עיראק. גם אלה וגם אלה מותקפים על ידי המיליציות. זמיר סבר שדי במה שעשתה ישראל (בחלקה, יחד עם האמריקנים) עד עכשיו. הוא חושש שהדיווחים בתקשורת עלולים להכריח את האיראנים לצאת לעזרת המיליציות השיעיות הנאמנות להם ואפילו תרמו להם כספים, כדי שבכוח קודס האיראני יוכלו לשלם משכורות.
ברשת CNN דווח על סמך שני גורמים אמריקנים וגורם ביטחוני ישראלי כי נתניהו פועל לקידום תקיפות חדשות נגד איראן, אך גורמים אמריקנים ביקשו ממנו לדחות אותן עד שממשל טראמפ יהיה מוכן לבצע מבצעים משותפים. "נתניהו באמת רצה וניסה לשכנע את טראמפ לבצע תקיפה משותפת באיראן לפני הבחירות, וטראמפ לא נתן אור ירוק", אמר הגורם הביטחוני הישראלי ל-CNN. בלשכת רה"מ הגיבו ואמרו כי מדובר ב"פייק ניוז".
הבוקר פרסמנו שגם המבצע בחברון, שהחל בעקבות הפיגוע הקטלני שבו נהרגו שני לוחמי צה"ל בצומת סמוך לעיר, הפך גם הוא למוקד מחלוקת בין צמרת צה"ל לדרג המדיני, רגע לפני הבחירות מחר. בעוד כוחות אוגדה 98 ממשיכים בפעילות עצימה הכוללת סריקות לאיתור אמצעי לחימה, מעצר חשודים, פינוי תושבים והריסת מבנים בלתי חוקיים, בצה"ל סבורים כי לנוכח התוצאות המבצעיות הדלות עד כה, יש לבחון מחדש את הצורך בהמשך הפעולה במתכונתה הנוכחית.
לפי גורמים שמעורים בפרטים, בדיון שהתקיים בין צמרת צה"ל לדרג המדיני, בהשתתפות ראש הממשלה בנימין נתניהו ושר הביטחון ישראל כ"ץ, הציג הרמטכ"ל את עמדתו שלפיה הגיעה העת לסיים את המבצע. אלא שראש הממשלה ושר הביטחון הסתייגו מהעמדה - והורו להמשיך בפעילות. בסופו של דבר, עמדת הרמטכ"ל לא התקבלה, והוחלט להמשיך במבצע.