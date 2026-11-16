ישראל ואיחוד האמירויות מנהלות שיחות כדי לאפשר את חזרתה של חברת התעופה פליי דובאי לישראל ולחדש את טיסות חברות התעופה הישראליות לאמירויות. נכון לעכשיו, חודש וחצי אחרי ניסיון חטיפת המטוס, קו ישראל-אבו דאבי, עם חברת איתיחאד, הוא היחיד שפועל, בעוד הטיסות בקו ישראל-דובאי הופסקו עד 15 בדצמבר.

משלחת ישראלית בראשות מנכ"ל משרד התחבורה משה בן זקן, קיימה היום (שני) שיחות באיחוד האמירויות עם מנכ"ל חברת פליי דובאי ועם גורמי תעופה ואבטחה מקומיים. האינטרס של החברה הוא חידוש הטיסות לישראל בהקדם - והיא הציגה את הצעדים שננקטו בעקבות הפקת הלקחים מניסיון חטיפת המטוס ב-30 בספטמבר. מנגד ישראל הציגה את הדרישות שלה.

גלריה מטוס פליי דובאי ( צילום: REUTERS/Ammar Awad/File Photo )

המטרה של שני הצדדים היא להגיע להסכם תוך חודש, מה שיאפשר לפליי דובאי להתחיל למכור כרטיסים לחודשים מרץ ואפריל - לקראת חגי האביב של 2027. באמירויות תולים את חזרתן של החברות הישראליות - בחידוש הטיסות של פליי דובאי לישראל.

במקביל התקיימו שיחות עם גורמי הביטחון באיחוד האמירויות, כדי להגיע להבנות ביטחוניות שיספקו את שב"כ ויאפשרו את חידוש הטיסות הישראליות למדינה. חברות התעופה האמירתיות מסייעות לישראל בדרישות שלה. אחת האפשרויות שעלו היא פשרה בעניין הבידוק הביטחוני, שתכלול שימוש בטכנולוגיות המקבילות לסריקת CT ומקובלות בעולם.

במקביל, איתיחאד, חברת התעופה הלאומית של אבו דאבי, הגישה לישראל בקשה להגדלת "הסלוטים" בגלל הביקושים הגדולים. ישראל הודיעה שלא תגדיל כל עוד חברות התעופה הישראליות לא טסות לאמירויות. המשלחת הישראלית צפויה לקיים מחר פגישה נוספת עם פליי דובאי וכן עם חברת האם אמירייטס - כדי לדון באפשרות שתטוס לישראל.

גורם ישראלי שמעורה בפרטים מסר כי "יש רצון משותף משתי המדינות לחדש את הטיסות ולהגדיל אותן. יש אינטרס שפליי דובאי יחזרו בהקדם ושגם החברות הישראליות יחזרו לאמירויות. פליי דובאי הייתה רוצה לחזור מחר בבוקר, אבל לישראל יש אחריות ואנחנו רוצים להיות יותר רגועים ולהגיד לציבור שהופקו כל הלקחים. היום היו שיחות טובות. פליי דובאי באו בגישה טובה. אנחנו מחפשים מתווה מהיר שהמדינה תוכל לאמץ, כדי שנחדש את הטיסות שלהם לארץ".

האסון שנמנע - והחקירה

כאמור, במהלך טיסה FZ 1073 של חברת פליי דובאי לישראל ב-30 בספטמבר, שעליה היו 174 נוסעים (בהם 27 ילדים), תקף טייס המשנה העומאני המאם אל-המאמי את הקברניט ההודי סמית מאצ'הר באמצעות גרזן חירום מתא הטייס ופצע אותו קשה בראשו ובידיו. בשעה 08:21 צלל המטוס מגובה של כ-34 אלף רגל לכ-14 אלף רגל תוך שניות בודדות. בהמשך שודרו מהמטוס קוד חירום (7700) ולאחריו קוד חטיפה (7500).

טייס המשנה, המחבל המאם אל המאמי ( צילום: מתוך רשתות חברתיות )

הקברניט הפצוע הצליח להיאבק במחבל בסיוע מספר נוסעים ישראלים (בהם יניב חיון, צביקה מנס ורופא השיניים מוסייב שוטה) ואנשי ביטחון, שהשתלטו על טייס המשנה ואיזנו את המטוס. שני טייסים זרים נוספים שהיו על הטיסה, נכנסו לתא הטייס והנחיתו את המטוס בשלום בשדה התעופה טאבוק שבערב הסעודית בשעה 09:45.

האסון שנמנע העלה שאלות רבות, ובראשן כיצד הצליח אזרח עומאני - מדינה איתה לישראל אין יחסים בינלאומיים, לשמש כטייס משנה בדרכו לישראל. מחדל זה הוביל לחקירה הכוללת גופים שונים שאמונים על הסדרי הביטחון בכל הנוגע לטיסות לישראל.

על הנייר, האחריות לטיסות הזרות מוטלת על משרד התחבורה. אגף הביטחון, החירום והסייבר במשרד, באמצעות מרכז המבצעים לאבטחת תעופה (ממל"ת), אמור לאבחן את הסיכון הביטחוני של טיסות זרות ולתת לחברות התעופה הנחיות ביטחון. אלא שבמשרד טענו כי הוא אינו גוף מודיעיני וכי אין בידיו הכלים לבצע בדיקות רקע מודיעיניות לאנשי הצוות ולנוסעים, ולכן הנהלים נשענים בין השאר על האבטחה במדינות המוצא ועל התחייבויות שמספקות חברות התעופה עצמן.

במקרה של טיסת פליי דובאי התברר כי רשימת אנשי הצוות כלל לא התקבלה במשרד התחבורה. החברה האמירתית התחייבה לבדוק את אנשי הצוות שלה ואף הודיעה לישראל כי הטמיעה במערכת השיבוץ מגבלות שימנעו הצבת טייסים ממדינות שאין להן יחסים עם ישראל. למרות זאת, הטייס העומאני המאם אל-המאמי שובץ לטיסה. עוד התברר כי לפי חוק המרכז הלאומי לאבחון נוסעים מ-2023, אגף הביטחון במשרד התחבורה רשאי לקבל גישה למאגר הכולל נתונים גם על אנשי צוות בטיסות זרות - אך מאז הקמת המאגר המשרד לא ביקש לממש את הגישה הזו.

כבר במאי 2024 פרסם מבקר המדינה מתניהו אנגלמן דוח על אבטחת התעופה האזרחית הבינלאומית מישראל ואליה , שבו הצביע על כשלים ופערים חמורים, בין היתר באבטחת מטוסים של חברות זרות. אחת ההמלצות המרכזיות הייתה שהמל"ל יוביל עבודת מטה עם משרד התחבורה, משרד האוצר, רשות שדות התעופה, שב"כ והמשטרה, ויגבש מחדש מדיניות כוללת לאבטחת התעופה.