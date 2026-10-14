"היה פה שר מודיעין של מצרים. בילה פה 59 דקות על הקרקע. אני פונה לגורמי הביטחון, האכיפה – אני רוצה לדעת עם מי הוא נפגש. מישהו שנפגש איתו מנסה לטפול את זה עליי". בנימין נתניהו אישר אתמול (שלישי) כי עבאס כאמל ביקר בישראל לפני טבח 7 באוקטובר, ולפי הפרסומים, הזהיר אז מ"מתקפה גדולה שמתכנן חמאס".
סביב הדברים שהשמיע אתמול נתניהו בערוץ 14 יש הרבה יותר שאלות מתשובות. הבוקר אמר יו"ר הכנסת אמיר אוחנה ברשת ב' כי "כאמל נחת בארץ 11 ימים להבנתי לפני 7 באוקטובר. הוא פגש פה מישהו, השאלה את מי. יש לי הערכה שהוא פגש את אחד מראשי מערכת הביטחון. ראש הממשלה קורא לברר ואני קורא לברר עם מי הוא נפגש, ומה היה בפגישה. אין לנו תשובה לשאלה הזו".
יומיים אחרי הטבח חשפה סמדר פרי ב-ynet, בהמשך לפרסום של סוכנות הידיעות AP על אזהרה מצרית, כי כאמל העביר מסר ללשכת נתניהו - שבו הזהיר מ"משהו חריג, מבצע אימתני" שעומד להתרחש מכיוון עזה. בלשכת ראש הממשלה הכחישו את הדברים, ולפחות כך נראה, לא מיהרו לברר במשך שלוש שנים האם אכן הועברו מסרים כלשהם מהצד המצרי - גם אם לא לנתניהו ישירות.
על פי פרסומים בעבר, מטוס של המודיעין המצרי נחת בנתב"ג ב-26 בספטמבר 2023, מעט לפני השעה 10:00 בבוקר. הוא המריא כעבור 67 דקות לקהיר.
נתניהו עצמו אמר כי הוא לא דיבר איתו ולא פגש אותו. כדי לברר מי כן היה שם, יכול היה לדוגמה לפנות לשרת התחבורה מירי רגב, שתורה לאנשי נתב"ג לבדוק את המצלמות בשדה - שם אולי יכולה להסתתר תשובה. לא ברור אם עשה זאת.
מעבר לכך, לא ברור איך איפשר נתניהו מצב שבו מתנהלות לכאורה תחת אפו פגישות כאלה, מבלי שהוא מודע לכך - מה שיכול להעיד לכל הפחות על כישלון בניהול.
"הוא לא דיבר איתי. ממתי ראש מודיעין מדבר עם ראש מדינה? לא קרה לי פעם אחת. אין דבר כזה. הוא תמיד יבוא עם מישהו", אמר אתמול נתניהו. שנתיים בלבד לפני כן אירח נתניהו את כאמל במעון ראש הממשלה בירושלים. בסרטון שפרסמה אז לשכת ראש הממשלה נראו נתניהו וכאמל לוחצים יד ומשוחחים, כשכאמל עמד אז בראש משלחת בכירים מצרים שהגיעה לארץ.
לעת עתה, נתניהו העביר את קריאתו לברר את הנושא רק בטלוויזיה. בעבר פרסם הודעות שבהן הודיע כי הנחה את גורמי הביטחון לבדוק דברים, אבל לעת עתה - לא ברור האם העביר הנחיה רשמית לברר, ומדוע הוא לא עושה זאת באמצעות מצלמות אבטחה.
"לא מזלזלים באף איום"
בחודש שעבר נחשף במגזין "אטלנטיק" האמריקני כי כאמל הגיע לארץ לביקור קצרצר ב-26 בספטמבר, "הזהיר שחמאס נערך למתקפה גדולה וקרא לישראל לבצע הקלות כלכליות כדי למנוע הסלמה". לפי התחקיר שערך המגזין, מטוס חכור שמקושר לשירותי המודיעין של מצרים נחת אז בנתב"ג ונשאר בישראל 67 דקות בלבד לפני שהמריא בחזרה לקהיר.
גורם ישראלי לשעבר ששוחח עם המגזין טען כי עצם הגעתו של ראש המודיעין המצרי לביקור כה קצר וחריג הייתה צריכה להבהיר את מידת הדחיפות. לדבריו, "השליח היה המסר". כשעתיים לאחר נחיתת המטוס המצרי השתתף נתניהו בטקס לציון 50 שנה למלחמת יום הכיפורים בירושלים. "כלקח מרכזי מאותה מלחמה, איננו מזלזלים באף איום", אמר אז נתניהו.
ה"וול סטריט ג'ורנל" דיווח במקביל כי כאמל התקשר לנתניהו בתחילת אוקטובר 2023 כדי להזהיר אותו מפני מתקפה קרבה מרצועת עזה - אחרי ששתי אזהרות מצריות קודמות לא זכו להתייחסות. "כאמל החל לחוש דאגה", נכתב - באישור נוסף לחשיפה של סמדר פרי ב-ynet וב"ידיעות אחרונות" ימים ספורים אחרי הטבח על אזהרה מצרית. נתניהו מכחיש כאמור ששוחח איתו.