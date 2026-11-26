, גורמים בחקירה אמרו ל-ynet שבחקירתו הראשונית חייא לא ענה לשאלות ורק ביקש לערוך עימות מול עד המדינה שהפליל אותו וכן גם נגד ראש ארגון הפשיעה אלי מוסלי - אותו ניסה לרצוח, לפי החשד. מעצרו הוארך בשישה ימים.

, גורמים בחקירה אמרו ל-ynet שבחקירתו הראשונית חייא לא ענה לשאלות ורק ביקש לערוך עימות מול עד המדינה שהפליל אותו וכן גם נגד ראש ארגון הפשיעה אלי מוסלי - אותו ניסה לרצוח, לפי החשד. מעצרו הוארך בשישה ימים.

איתן חייא, נחת הבוקר (חמישי) בישראל, מלווה בבלשי הימ"ר שטסו לפני כמה ימים לניו יורק במסגרת הסגרתו לישראל, תשע שנים אחרי שעזב את הארץ. כאמור, הוא יועמד לדין בחשד שעמד מאחורי שני ניסיונות לחסל את מוסלי - ראש ארגון פשיעה מתחרה.

איתן חייא, נחת הבוקר (חמישי) בישראל, מלווה בבלשי הימ"ר שטסו לפני כמה ימים לניו יורק במסגרת הסגרתו לישראל, תשע שנים אחרי שעזב את הארץ. כאמור, הוא יועמד לדין בחשד שעמד מאחורי שני ניסיונות לחסל את מוסלי - ראש ארגון פשיעה מתחרה.

סגן ניצב שחר גמזו אמר כי תהליך ההסגרה של חייא ארך יותר משנתיים: "הוא הובא לחקירה ובשלב יותר מאוחר היום נביא אותו בפני שופט לדיון בהארכת מעצר. יש לא מעט אירועים שעליהם אנחנו נחקור אותו. במרכזם ניסיון חיסול של ראש ארגון פשע נגדי לפני כשנתיים וחצי".

סגן ניצב שחר גמזו אמר כי תהליך ההסגרה של חייא ארך יותר משנתיים: "הוא הובא לחקירה ובשלב יותר מאוחר היום נביא אותו בפני שופט לדיון בהארכת מעצר. יש לא מעט אירועים שעליהם אנחנו נחקור אותו. במרכזם ניסיון חיסול של ראש ארגון פשע נגדי לפני כשנתיים וחצי".

סגן ניצב שחר גמזו אמר כי תהליך ההסגרה של חייא ארך יותר משנתיים: "הוא הובא לחקירה ובשלב יותר מאוחר היום נביא אותו בפני שופט לדיון בהארכת מעצר. יש לא מעט אירועים שעליהם אנחנו נחקור אותו. במרכזם ניסיון חיסול של ראש ארגון פשע נגדי לפני כשנתיים וחצי".

סנ"צ גמזו הוסיף כי יחקרו כיצד חייא, על פי החשד, הצליח "לשמור על מעמדו בעולם התחתון הישראלי במשך שמונה שנים שבהן היה בחו"ל". הוא הדגיש כי ישנם פרטים שטרם אפשר להגיד והבהיר: "נמצה איתו את מלוא חומרת הדין. המסר הוא שנגיע לכל עבריין, ולא חשוב איפה הוא וכמה הוא ינסה להימלט".

סנ"צ גמזו הוסיף כי יחקרו כיצד חייא, על פי החשד, הצליח "לשמור על מעמדו בעולם התחתון הישראלי במשך שמונה שנים שבהן היה בחו"ל". הוא הדגיש כי ישנם פרטים שטרם אפשר להגיד והבהיר: "נמצה איתו את מלוא חומרת הדין. המסר הוא שנגיע לכל עבריין, ולא חשוב איפה הוא וכמה הוא ינסה להימלט".

סנ"צ גמזו הוסיף כי יחקרו כיצד חייא, על פי החשד, הצליח "לשמור על מעמדו בעולם התחתון הישראלי במשך שמונה שנים שבהן היה בחו"ל". הוא הדגיש כי ישנם פרטים שטרם אפשר להגיד והבהיר: "נמצה איתו את מלוא חומרת הדין. המסר הוא שנגיע לכל עבריין, ולא חשוב איפה הוא וכמה הוא ינסה להימלט".

כשערן השתחרר ממאסרו, אביו כבר עמד לדין בפרשה של הלוואות בשוק האפור וגביית חובות באיומים ובאלימות. ב-2016, כשבית המשפט המחוזי גזר על איתן 20 שנות מאסר, ערן כבר סומן בימ"ר תל אביב כיורשו. לפי הערכת מודיעין שפורסמה בהמשך, במעגל המקורבים של השניים היו עבריינים ששמרו אמונים הן לאב והן לבן. איתן זוכה בערעור מחלק מהעבירות שבהן הורשע, עונשו הופחת ל-12 שנות מאסר, ובמרץ השנה השתחרר מכלא אשל.

כשערן השתחרר ממאסרו, אביו כבר עמד לדין בפרשה של הלוואות בשוק האפור וגביית חובות באיומים ובאלימות. ב-2016, כשבית המשפט המחוזי גזר על איתן 20 שנות מאסר, ערן כבר סומן בימ"ר תל אביב כיורשו. לפי הערכת מודיעין שפורסמה בהמשך, במעגל המקורבים של השניים היו עבריינים ששמרו אמונים הן לאב והן לבן. איתן זוכה בערעור מחלק מהעבירות שבהן הורשע, עונשו הופחת ל-12 שנות מאסר, ובמרץ השנה השתחרר מכלא אשל.

כשערן השתחרר ממאסרו, אביו כבר עמד לדין בפרשה של הלוואות בשוק האפור וגביית חובות באיומים ובאלימות. ב-2016, כשבית המשפט המחוזי גזר על איתן 20 שנות מאסר, ערן כבר סומן בימ"ר תל אביב כיורשו. לפי הערכת מודיעין שפורסמה בהמשך, במעגל המקורבים של השניים היו עבריינים ששמרו אמונים הן לאב והן לבן. איתן זוכה בערעור מחלק מהעבירות שבהן הורשע, עונשו הופחת ל-12 שנות מאסר, ובמרץ השנה השתחרר מכלא אשל.

במרכז בקשת ההסגרה הנוכחית עומדת הטענה שחייא ומעורב נוסף עמדו מאחורי תוכנית לחסל את אלי מוסלי, אחיו של יוסי, בתל אביב. לפי החשד, חייא הגה את התוכנית, מימן אותה והנחה את המעורבים. הניסיון הראשון, בינואר 2024, לא יצא לפועל. ניסיון נוסף סוכל כעבור שמונה ימים במעצרים שביצעה המשטרה.

במרכז בקשת ההסגרה הנוכחית עומדת הטענה שחייא ומעורב נוסף עמדו מאחורי תוכנית לחסל את אלי מוסלי, אחיו של יוסי, בתל אביב. לפי החשד, חייא הגה את התוכנית, מימן אותה והנחה את המעורבים. הניסיון הראשון, בינואר 2024, לא יצא לפועל. ניסיון נוסף סוכל כעבור שמונה ימים במעצרים שביצעה המשטרה.

במרכז בקשת ההסגרה הנוכחית עומדת הטענה שחייא ומעורב נוסף עמדו מאחורי תוכנית לחסל את אלי מוסלי, אחיו של יוסי, בתל אביב. לפי החשד, חייא הגה את התוכנית, מימן אותה והנחה את המעורבים. הניסיון הראשון, בינואר 2024, לא יצא לפועל. ניסיון נוסף סוכל כעבור שמונה ימים במעצרים שביצעה המשטרה.

בקשת ההסגרה מייחסת לחייא שתי עבירות של ניסיון רצח, קשירת קשר לביצוע פשע, נשיאה והובלה של נשק, שינוי זהות של רכב או של חלק מרכב והשמדת ראיה. עוד נטען במסמכים כי במשך כשנתיים צייד חייא את אנשי ארגונו באמצעי לחימה ובכלי רכב לצורך ביצוע עבירות נגד ארגונו של מוסלי.

בקשת ההסגרה מייחסת לחייא שתי עבירות של ניסיון רצח, קשירת קשר לביצוע פשע, נשיאה והובלה של נשק, שינוי זהות של רכב או של חלק מרכב והשמדת ראיה. עוד נטען במסמכים כי במשך כשנתיים צייד חייא את אנשי ארגונו באמצעי לחימה ובכלי רכב לצורך ביצוע עבירות נגד ארגונו של מוסלי.

בקשת ההסגרה מייחסת לחייא שתי עבירות של ניסיון רצח, קשירת קשר לביצוע פשע, נשיאה והובלה של נשק, שינוי זהות של רכב או של חלק מרכב והשמדת ראיה. עוד נטען במסמכים כי במשך כשנתיים צייד חייא את אנשי ארגונו באמצעי לחימה ובכלי רכב לצורך ביצוע עבירות נגד ארגונו של מוסלי.