הוא ציין שהגדרת חמאס כארגון טרור הופיעה בנוסח הצעת חוק להקמת ועדת חקירה ממלכתית למחדל 7 באוקטובר, שבעדה הצביעו חברי כנסת ערבים. לדבריו, החוק הישראלי מגדיר את חמאס כארגון טרור, אך במקביל יש צורך בבחינה מחודשת של המסלולים המדיניים, המוסריים והמשפטיים בסכסוך הישראלי-פלסטיני. לדבריו, המטרה של מפלגתו היא להיות שותפה משפיעה בממשלת השינוי שתפעל לשיפור מצב החברה הערבית ולהגנה על זכויותיה.

הוא ציין שהגדרת חמאס כארגון טרור הופיעה בנוסח הצעת חוק להקמת ועדת חקירה ממלכתית למחדל 7 באוקטובר, שבעדה הצביעו חברי כנסת ערבים. לדבריו, החוק הישראלי מגדיר את חמאס כארגון טרור, אך במקביל יש צורך בבחינה מחודשת של המסלולים המדיניים, המוסריים והמשפטיים בסכסוך הישראלי-פלסטיני. לדבריו, המטרה של מפלגתו היא להיות שותפה משפיעה בממשלת השינוי שתפעל לשיפור מצב החברה הערבית ולהגנה על זכויותיה.

הוא ציין שהגדרת חמאס כארגון טרור הופיעה בנוסח הצעת חוק להקמת ועדת חקירה ממלכתית למחדל 7 באוקטובר, שבעדה הצביעו חברי כנסת ערבים. לדבריו, החוק הישראלי מגדיר את חמאס כארגון טרור, אך במקביל יש צורך בבחינה מחודשת של המסלולים המדיניים, המוסריים והמשפטיים בסכסוך הישראלי-פלסטיני. לדבריו, המטרה של מפלגתו היא להיות שותפה משפיעה בממשלת השינוי שתפעל לשיפור מצב החברה הערבית ולהגנה על זכויותיה.

"אנחנו לא כותבים בפייסבוק, אנחנו כותבים את ההיסטוריה. אנחנו מנסים לעשות היסטוריה ולעצב את העתיד עבור הבנים והבנות שלנו", אמר בריאיון. עוד סיפר עבאס כי אחרי ההכרזה קיבל הודעות ושיחות מישראלים בכירים, בהם גורמים מהימין וכאלה שעבדו לצד ראש הממשלה בנימין נתניהו. הוא לא חשף את זהותם, אך לדבריו התגובות שקיבל לא עסקו רק בדבריו על חמאס, אלא במכלול העמדות שהציג.

"אנחנו לא כותבים בפייסבוק, אנחנו כותבים את ההיסטוריה. אנחנו מנסים לעשות היסטוריה ולעצב את העתיד עבור הבנים והבנות שלנו", אמר בריאיון. עוד סיפר עבאס כי אחרי ההכרזה קיבל הודעות ושיחות מישראלים בכירים, בהם גורמים מהימין וכאלה שעבדו לצד ראש הממשלה בנימין נתניהו. הוא לא חשף את זהותם, אך לדבריו התגובות שקיבל לא עסקו רק בדבריו על חמאס, אלא במכלול העמדות שהציג.

"אנחנו לא כותבים בפייסבוק, אנחנו כותבים את ההיסטוריה. אנחנו מנסים לעשות היסטוריה ולעצב את העתיד עבור הבנים והבנות שלנו", אמר בריאיון. עוד סיפר עבאס כי אחרי ההכרזה קיבל הודעות ושיחות מישראלים בכירים, בהם גורמים מהימין וכאלה שעבדו לצד ראש הממשלה בנימין נתניהו. הוא לא חשף את זהותם, אך לדבריו התגובות שקיבל לא עסקו רק בדבריו על חמאס, אלא במכלול העמדות שהציג.

אתמול, בריאיון לחדשות 12, נשאל עבאס אם חמאס הוא ארגון טרור, והשיב: "חמאס ארגון טרור. זה מזמן ברור אצלי, זה לא בגלל המעמד (המצב הפוליטי בישראל - ע"ח). הגדרנו את הפעולות של חמאס כפעולות טרור".

אתמול, בריאיון לחדשות 12, נשאל עבאס אם חמאס הוא ארגון טרור, והשיב: "חמאס ארגון טרור. זה מזמן ברור אצלי, זה לא בגלל המעמד (המצב הפוליטי בישראל - ע"ח). הגדרנו את הפעולות של חמאס כפעולות טרור".

אתמול, בריאיון לחדשות 12, נשאל עבאס אם חמאס הוא ארגון טרור, והשיב: "חמאס ארגון טרור. זה מזמן ברור אצלי, זה לא בגלל המעמד (המצב הפוליטי בישראל - ע"ח). הגדרנו את הפעולות של חמאס כפעולות טרור".