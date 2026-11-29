באסם נעים, חבר הלשכה המדינית של חמאס, השתלח ביו"ר רע"מ מנסור עבאס אחרי שהצהיר אתמול (מוצאי שבת) לראשונה כי חמאס הוא ארגון טרור, ותקף אותו בחריפות: "פלסטיני שמכר את נשמתו לשטן עבור חזיון התעתועים של הדו-קיום, ומגדיר את התנגדות עמו כטרור", כינה את עבאס. "זו נסיגה לאומית מוחלטת, ובגידה באלוהים, שליחו ובמאמינים".
ההכרה של ח"כ עבאס בחמאס כארגון טרור, שב-ynet נחשף מוקדם יותר החודש כי היא צפויה להיעשות במסגרת מאמציו להיכנס לקואליציה עתידית, ככל הנראה תחת גדי איזנקוט, צוטטה בהרחבה בתקשורת הישראלית ועוררה הדים בעולם הערבי.
הבוקר התייחס עבאס להצהרה ואמר בריאיון לרדיו א-נאס: "עוד תראו שלא נתתי שום דבר בחינם. זו עמדה שאינה קשורה לוויתורים פוליטיים. הסיכונים שמאיימים על החברה הערבית גדולים מהסיכונים שבמסלול הפוליטי שלנו". עוד אמר עבאס כי היעד המרכזי של רע"מ, שזכתה בשמונה מנדטים בבחירות, הוא הקמת ממשלה שבה המפלגות הערביות יהיו שותפות משפיעות, והעברתה של ממשלת הימין הנוכחית לאופוזיציה למשך ארבע שנים.
הוא ציין שהגדרת חמאס כארגון טרור הופיעה בנוסח הצעת חוק להקמת ועדת חקירה ממלכתית למחדל 7 באוקטובר, שבעדה הצביעו חברי כנסת ערבים. לדבריו, החוק הישראלי מגדיר את חמאס כארגון טרור, אך במקביל יש צורך בבחינה מחודשת של המסלולים המדיניים, המוסריים והמשפטיים בסכסוך הישראלי-פלסטיני. לדבריו, המטרה של מפלגתו היא להיות שותפה משפיעה בממשלת השינוי שתפעל לשיפור מצב החברה הערבית ולהגנה על זכויותיה.
"אנחנו לא כותבים בפייסבוק, אנחנו כותבים את ההיסטוריה. אנחנו מנסים לעשות היסטוריה ולעצב את העתיד עבור הבנים והבנות שלנו", אמר בריאיון. עוד סיפר עבאס כי אחרי ההכרזה קיבל הודעות ושיחות מישראלים בכירים, בהם גורמים מהימין וכאלה שעבדו לצד ראש הממשלה בנימין נתניהו. הוא לא חשף את זהותם, אך לדבריו התגובות שקיבל לא עסקו רק בדבריו על חמאס, אלא במכלול העמדות שהציג.
אתמול, בריאיון לחדשות 12, נשאל עבאס אם חמאס הוא ארגון טרור, והשיב: "חמאס ארגון טרור. זה מזמן ברור אצלי, זה לא בגלל המעמד (המצב הפוליטי בישראל - ע"ח). הגדרנו את הפעולות של חמאס כפעולות טרור".
לדבריו, הוא עשה זאת למעשה מוקדם יותר השבוע יחד עם יתר חברי הכנסת הערבים, במסגרת קידום החוק להקמת ועדת חקירה ממלכתית כאמור. "יכול להיות שאם הצעת החוק לא הייתה מונחת על השולחן, ושני חברים שלנו חתומים עליה והצבענו עבורה, יכול להיות שלא הייתי אומר את זה", אמר. הוא נשאל שוב אם חמאס ארגון טרור והשיב: "את לא רואה שזה כתוב שם? זהו, נגמר האירוע".
באסם נעים, שמתח היום ביקורת על עבאס, הוא בכיר בלשכה המדינית של ארגון הטרור שמתגורר כיום בקטאר. בעבר היה שר הבריאות של חמאס ברצועת עזה, ובשנה שעברה היה אחד מיעדי החיסול הכושל של צמרת הארגון בדוחא, במסגרת מבצע "פסגת האש". אחד מבניו נהרג בשנה שעברה במסגרת הקרבות בין חמאס לחמולות ברצועה, ובחודש שעבר דווח בגרמניה כי שוחח עם אחד מבניו על תוכנית להוציא לפועל של פיגועים בווינה או בגרמניה כנקמה על "רצח העם בעזה".