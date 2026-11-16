במערכת הפוליטית קוראים מאז אמש (ראשון) לפתיחה בחקירה פלילית נגד לשכתו של ראש הממשלה בנימין נתניהו, בעקבות הדיווח לפיו עובד משרד רה"מ לשעבר הוא שהעביר את "המידע המפליל" נגד פעילי רע"מ שנעצרו בבוקר הבחירות . מי שכבר הודיע שיזמן את ראשי ארגוני הביטחון בנושא הוא יו"ר ועדת החוץ והביטחון החדש, אביגדור ליברמן. "יש דברים בנושא של התערבות זרה - עיקר הכוונה זה ללשכת ראש הממשלה, בניסיון להשפיע על הבחירות", הוא אמר.

ליברמן: מבקש לזמן את ראשי המוסד והשב"כ, הרמטכ"ל והמפכ"ל ( צילום: ערוץ הכנסת )





עד כה היה ידוע כי ראש הסגל בלשכת נתניהו, עדו נורדן, היה זה ש התקשר ללשכת המפכ"ל והתלונן על הפעילים , אבל אמש דווח ב"עובדה" כי בלשכה הפנו את קציני המשטרה למקור מודיעיני לכאורה כדי שימסור להם מידע נוסף. המבצע למעצר הפעילים של רע"מ בוצע בסופו של דבר ברהט ללא צו חיפוש או צו מעצר, ו הסתיים בלא כלום נכון לעכשיו .

בדיון הראשון בוועדת החוץ והביטחון, שבו מונה ליברמן לתפקיד היו"ר, הוא אמר כי "אני מבקש להוציא הודעות לרמטכ״ל, לראש המוסד, לראש השב״כ וגם למפכ״ל. יש פה פערים גדולים מידי בין המשטרה לשב״כ, פערים שמתבססים על אותם חומרים. דברים שהם לא סבירים או הגיוניים. יש פה יותר מדי דברים בנושא של ההתערבות הזרה - ובעיקר הכוונה ללשכת ראש הממשלה. התערבות זרה וניסיון להשפיע על מהלך הבחירות בצורה הכי לא סבירה".

לפי ליברמן, "הייתה התערבות זרה בלתי-חוקית של לשכת ראש הממשלה בבחירות". ח"כ אלי גולדשמיט מהליכוד תהה בפני ליברמן אם יש פסק דין - וליברמן השיב: "אני מדבר על העובדות. אנחנו נבדוק".

שר הביטחון ישראל כ"ץ אמר כי לא יאפשר לליברמן לזמן את ראשי מערכת הביטחון כפי שהוא מעוניין. "לא אאפשר לו להפוך את ועדת החוץ והביטחון לבמה לקרקס פוליטי, ולמכשיר לניגוח צה"ל והממשלה", הוא אמר. "כשר הביטחון, הממונה על מתן האישורים לזימון נציגי צה"ל לוועדה, אאשר זימונים על בסיס ענייני ומקצועי בלבד - אחרי בירור ותיאום מוקדם - וזאת לשם עדכונים בפורומים המתאימים ולשם פיקוח פרלמנטרי מתבקש".

"ערבוב של פוליטיקה עם מערכת האכיפה"

יאיר לפיד, מספר 2 במפלגת ביחד, אמר הבוקר כי "זה לא היה ניסיון לשבש את הבחירות - זה היה ניסיון הפיכה". אליו הצטרף גם יו"ר הדמוקרטים יאיר גולן: "לשכת נתניהו חצתה עוד קו אדום - חשד לשתילת מידע מודיעיני נגד אזרחים במערכות המשטרה ערב הבחירות, כדי לרתום את רשויות הביטחון ואכיפת החוק לקמפיין פוליטי ולגניבת הבחירות. זה לא עוד תרגיל בחירות מלוכלך. זה חשד לניצול כוח המדינה כדי לפגוע בהליך הדמוקרטי. סכנה אמיתית. השב״כ והמשטרה אינם הזרוע המבצעית של נתניהו. הפרשה הזו מחייבת חקירה עצמאית ומיידית, עד האחרון שבמעורבים".

ח"כ יואב סגלוביץ' מרע"מ, ששימש בעבר ראש אגף החקירות במשטרה, אמר ל-103FM כי "ביום הבחירות היום הכי רגיש מתנהלת חקירה שאני לא יודע מי פיקח עליה, מי נתן את ההנחיה. זו לא שאלה מקצועית כי רה"מ עושה בזה שימוש זמן קצר אחרי האירוע עצמו, ערבוב של פוליטיקה עם מערכת אכיפה. יש פה כשל שהוא מעבר לכשל".

גלריה בנימין נתניהו ויוסי שלי ( צילום: עמוס בן גרשום, לע"מ )

ח"כ יורם כהן מישר! לשעבר ראש השב"כ, ביקש גם הוא לחקור את שרשרת העברת המידע מגורמים קשורים ללשכת רה"מ לצמרת המשטרה. "החשש כי סמכויות האכיפה של המדינה הופעלו לקידום אינטרסים פוליטיים בעיצומו של יום הבחירות מחייב בירור יסודי, עצמאי ובלתי תלוי״, כתב כהן ליועצת המשפטית לממשלה בהרב-מיארה.

ח"כ אחמד טיבי, מהרשימה המשותפת, הגדיר את המהלך "התנהלות מאפיוזית שמסכנת את יסודות הדמוקרטיה". הוא הוסיף: "החשיפה המטלטלת מחייבת פתיחה מיידית בחקירת משטרה נגד נתניהו ואנשי לשכתו, בחשד לניסיון לגנוב את הבחירות תוך שימוש במשטרה ובשב”כ לצרכים פוליטיים. אני קורא ליועצת המשפטית לממשלה ולפרקליט המדינה להורות על פתיחת חקירה פלילית לאלתר. איש אינו מעל החוק, גם לא נתניהו".

ראש הסגל של נתניהו עדו נורדן. החשד: זה לא הסתכם רק בתלונה על הפעילים

יו"ר הרשימה המשותפת יוסף ג'בארין, מצידו, אמר לגלי צה"ל: "קראנו ליועמ"שית לפתוח בחקירה פלילית כנגד לשכת רה"מ, לא ייתכן שמניעים חקירה פוליטית - זה ניסיון ברור לשבש את הבחירות".

ברשימה המשותפת קראו גם להשעות כל קצין משטרה שהיה מעורב בפרשה עד לסיום החקירה הפלילית נגד נתניהו, ראש הסגל ולשכתו. הם קראו להקים ועדת חקירה ממלכתית ל"בדיקת ניצול מנגנוני המדינה לצרכים פוליטיים ולפגיעה בהליך הבחירות", וקראו להימנע מהטלת המנדט להרכבת הממשלה על "מי שחשוד בניסיון להטות את הבחירות".

לחקירה פלילית נגד אנשי לשכת נתניהו קרא גם רפי בן שטרית, מישראל ביתנו, ואליו הצטרפה גם ח"כ נעמה לזימי מהדמוקרטים. "החשד שנתניהו ואנשיו רתמו את המשטרה והשב״כ כדי לתפור פרשה נגד אזרחים ערבים ולהשפיע על תוצאות הבחירות הוא סכנה של ממש לדמוקרטיה הישראלית. מערכות הביטחון ואכיפת החוק אינן זרוע של קמפיין נתניהו. מי שהשתמש בכוח המדינה כדי לשבש בחירות חייב לתת את הדין", אמרה.

ג'בארין וטיבי. קוראים לחקירה: "איש לא מעל החוק, גם לא נתניהו" ( צילום: Amir Levy/Getty Images )

אמש התכתשו יו"ר ישר! גדי איזנקוט ומפלגת הליכוד של נתניהו, שעות אחרי הפגישה שבה נעשו גישושים ראשוניים בנוגע לאפשרות של הקמת ממשלת אחדות. איזנקוט אמר כי "התנהלות ראש הממשלה היוצא נתניהו וסביבתו היא איום מוחשי, ישיר ומידי על הדמוקרטיה הישראלית. לא נותרה בישראל חלקה שלא הושחתה, עוותה והוכפפה למען הישרדותו הפוליטית האישית של נתניהו. אין רסן שלא איבד, ואין גבול שלא נחצה. אסור בשום פנים ואופן שנתניהו ימשיך לאחוז בהגה השלטון ולו דקה אחת נוספת". גם הוא קרא לפתיחת חקירה.

בליכוד השיבו: "ההסתה הפרועה של גדי איזנקוט נגד ראש הממשלה נתניהו ולשכתו היא מזעזעת. בזמן שראש הממשלה מושיט יד לאחדות, איזנקוט וחבריו מוציאים מדי יום הודעות משתלחות ומסיתות בלשון ארסית. איזנקוט מסית נגד ראש הסגל, אזרח שומר חוק, שהעביר למשטרה מידע על חשדות לעבירה פלילית חמורה כפי שהיה חייב לעשות. האבסורד בהסתה הפרועה של איזנקוט זועק לשמיים".

לשכת נתניהו: "ראש הסגל מילא את חובתו"

קמפיין הליכוד, ערוץ 14 וראש הממשלה בנימין נתניהו עצמו הדהדו לאורך יום הבחירות את דבר מעצרם של פעילי רע"מ , ומאז שנסגרו הקלפיות פתחו בקמפיין לערעור על תוצאות האמת - על אף שעד כה טרם נמצאו ראיות ממשיות לפגיעה בטוהר הבחירות .

בדיווח אמש נאמר כי בלשכת היועצת המשפטית לממשלה גלי בהרב-מיארה ובאגף החקירות במשטרה בודקים בעקבות זאת חשד ש"המידע המודיעיני" כביכול על פעילי רע"מ הושתל במכוון כדי לחזק את התלונה שהגיש נורדן - כדי לתדלק את קמפיין "הערבים גונבים את הבחירות". המעצרים, כזכור, הסתיימו ללא כלום.

עוד פורסם כי ראש השב"כ דוד זיני אף ביקש ביום הבחירות לעצור חברי כנסת ערבים. זיני, לפי הדיווח, גם ביקש להאזין לחמישה ח"כים ערבים בחשד להשפעה זרה בבחירות. היועמ"שית דחתה את הבקשות, שהוגשו ללא ראיות ועל סמך "מידע מודיעיני" בלבד.