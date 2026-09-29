אירועי הפשיעה הלאומנית, שמתרחשים כבר כמעט מדי ערב, הגיעו הלילה לשיא חדש עם ההתפרעות האלימה שבה השתתפו יותר מ-100 מתנחלים קיצונים, במטרה למנוע ממשפחת טובאסי הפלסטינית לחזור לביתה שבאזור שכם, כחודשיים לאחר שגורשו ממנו עקב מסכת הטרדות מצד נערי גבעות.

הנזק בכפר ג'אלוד ( צילום: אלכס גמבורג )





בעוד שבימים קודמים ההתפרעויות ביישובים הפלסטיניים כללו הצתות רכבים וריסוסי כתובות גרפיטי, בעיקר סביב אירועי הטרור האחרונים, על מה שהתרחש הלילה איש לא חשב. רק הניסיון להגיע לאזור בתי משפחת טובאסי שנשרפו הלילה בכפר ג'אלוד שבבנימין הוא מאתגר מאוד: מחסומים מאולתרים מאבנים גדולות שפוזרו על הקרקע נמצאים כמעט בכל דרך שמובילה למקום, ולצד האבנים פוזרו גם דוקרנים.

שני בתים מפויחים, רכב שרוף בחנייה ורסיסי רימוני גז והלם הם רק חלק מהעדויות הפיזיות שנותרו שעות אחרי ההתפרעות ההמונית שהתרחשה בכפר ג'אלוד בהשתתפות יותר מ-100 קיצונים. המקום נטוש, אחרי שבני המשפחה נאלצו להימלט פעם נוספת, וסמוך לבתיהם נמצאים רק כוח צה"ל קטן וכמה עיתונאים ישראלים וזרים.

סמוך לבתים השרופים ניתן לראות את הסוכה המפורקת שהקימו נערי הגבעות עוד בחודש אפריל, ובה שהו במהלך השבועות שבהם התנכלו לבני המשפחה בניסיון לגרשם. בסביבת הסוכה נמצאים ספות שהביאו הקיצונים עבור נוחות שהייתם, וכן שלטים ששימשו אותם. צה"ל ניסה לפרק את הסוכה ולהוציא את המתנחלים מבתי משפחת טובאסי פעמים רבות, אך הם לא נרתעו והמשיכו לשוב. כיתובים בעברית ומנות קרב זרוקות בבתים מעידות על השימוש שנעשה בבית בהיעדר בני משפחת טובאסי.

גלריה הנזק שגרמו מתנחלים בכפר הפלסטיני ג'אלוד ( צילום: אלכס גמבורג )

( צילום: אלכס גמבורג )

( צילום: אלכס גמבורג )

( צילום: אלכס גמבורג )

"מג"ב מנסה להעלות ערבים, תגיעו - גם מרחוק"

הלילה כחלק ממחויבות צה"ל להחלטת בג"ץ בנושא, לווו בני המשפחה לבתיהם תחת אבטחה שכללה חיילים וכוחות מג"ב. בסביבות חצות משפחת טובאסי הגיעה לביתה, אך תוך פחות מ-15 דקות לאחר מכן החלו להגיע למקום מתפרעים מהיישובים הסמוכים.

הודעות שהופצו בקבוצות וואטסאפ וטלגרם של נערי הגבעות קראו להמונים להגיע: "ברגעים אלו כוחות מג"ב מנסים להעלות ערבים לשטח הגבעה, מבקשים מכמה שיותר אנשים יגיעו - לצאת גם מרחוק". ההודעה עשתה את שלה ויותר מ-100 פורעים החלו לזרוק אבנים ולחסום את דרכי הגישה לבתי משפחת טובאסי. הכוחות הגיבו באמצעים לפיזור הפגנות. רימוני הלם ורימוני גז הושלכו לעברם, אך הקיצונים לא נרתעו, והמשיכו להצית בתים ורכבים במקום.

כתוצאה מהאלימות נפצעו שלושה מחיילי צה"ל שפעלו לאבטחת משפחת טובאסי, ומנעו בגופם מהקיצונים לפגוע בהם. לקראת השעה 02:30 האירוע נגמר, כאשר מרבית הפורעים נמלטו. שניים בלבד נעצרו בתום ההתפרעות, ואחד נוסף אותר על-ידי המשטרה לאחר שעורר את חשד השוטרים בעת שנסע ברכבו.

המשטרה לא הייתה מעורבת בפעולה להחזרת בני משפחת טובאסי לביתם. נטען לאחר ההתפרעות כי דלף מידע אפשר לפורעים זמן התארגנות, אך טענה זו נשללה מאחר שהקריאות לנערי הגבעות פורסמו רק אחרי שהמשפחה הגיעה לכפר ג'אלוד.

אב המשפחה, מחמוד טובאסי, סיפר הבוקר ל-ynet כי הוא לא ציפה לכמות כזאת של מתנחלים. הוא תיאר כי רכבו הוא אחד מכלי הרכב שהוצתו: "לא נשאר בבתים כלום. ציפיתי ל-20-10 מתנחלים, אפילו 50-40, אבל היו שם יותר מ-150". מחמוד הוסיף כי הצבא הוציא אותם מהאזור במהירות כדי שלא ימשיכו לפגוע בהם, וציין כי הם לא עודכנו בנוגע לצעדים נוספים.