מנהיגת הימין הקיצוני בצרפת

מרין לה פן

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הסקרים חוזים לה ניצחון בבחירות לנשיאות בשנה הבאה

, שבה והבטיחה בריאיון שהתפרסם הלילה (בין ראשון לשני) בתוכנית "60 דקות" של רשת CBS האמריקנית כי אם תנצח תפעל לגירוש מהגרים מסוכנים וכאלה ש"שונאים את צרפת", וטענה כי ארצה היא המדינה "הכי פחות גזענית בעולם". שעות אחרי שהתפרסם הריאיון שלה הודיע במפתיע אלוף הג'ודו הצרפתי

טדי רינר