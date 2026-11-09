מנהיגת הימין הקיצוני בצרפת מרין לה פן, שהסקרים חוזים לה ניצחון בבחירות לנשיאות בשנה הבאה, שבה והבטיחה בריאיון שהתפרסם הלילה (בין ראשון לשני) בתוכנית "60 דקות" של רשת CBS האמריקנית כי אם תנצח תפעל לגירוש מהגרים מסוכנים וכאלה ש"שונאים את צרפת", וטענה כי ארצה היא המדינה "הכי פחות גזענית בעולם". שעות אחרי שהתפרסם הריאיון שלה הודיע במפתיע אלוף הג'ודו הצרפתי טדי רינר, שזכה בחמש מדליות זהב אולימפיות, כי בכוונתו להתמודד בבחירות לנשיאות, הצהרה שיש לה פוטנציאל לטלטל את הקמפיין שאותו הובילו עד כה רק לה פן ואיש השמאל הקיצוני ז'אן-לוק מלנשון.
רינר בן ה-37, הנחשב לג'ודוקא הגדול בהיסטוריה, מסר בהודעתו המפתיעה ברשתות החברתיות: "שמי טדי רינר, והיום אני אומר לכם פנים אל פנים: אני מועמד בבחירות לנשיאות ב-2027". רינר אמר בעבר בפומבי כי הוא מודאג מאוד מהתחזקות הימין הקיצוני בצרפת, ולפי הדיווחים הצרפת הוא מתכוון למתג עצמו בבחירות כמועמד שלא מגיע מהימין או מהשמאל, וכי מטרתו היא להיות "נשיא מאחד". רינר זכה כאמור בחמש מדליות זהב אולימפיות בג'ודו. הוא זכה במדליית הזהב בקטגוריית המשקל הכבד במשחקים האולימפיים של 2012, 2016 ו-2024, וכן במדליות זהב בתחרות הקבוצתית המעורבת במשחקים של 2020 ו-2024. נוסף על כך, זכה רינר ב-11 אליפויות עולם.
לה פן, שכבר שנים ארוכות קוראת להקשחת מדיניות ההגירה של צרפת והקמפיין שלה קיבל זריקת עידוד בעקבות המהומות האחרונות שבהן לקחו חלק מהגרים ובני מהגרים רבים, אמרה בריאיון שהתפרסם הלילה כי צרפת אינה יכולה להכיל יותר את מי שמסרבים להיטמע בה. "כאשר אתה מקבל יותר מדי מהגרים, אתה יוצר תנאים שמערערים את היציבות של החברה שלך", היא אמרה, וטענה כי בקרב מהגרים שיעור האבטלה גבוה יותר מאשר בקרב אזרחי צרפת: "אנחנו לא יכולים להמשיך לייבא אנשים מובטלים".
המראיין טרבור פיליפס השיב לה כי בקהילות המהגרים טוענים שהסיבה לאבטלה הגבוהה בקרבן היא אפליה, ולה פן אמרה לו: "לא, דבר כזה לא קיים. אתם לא הולכים לייבא לכאן את הרעיונות האלה". היא טענה ש"אין אפליה בצרפת", כינתה אותה כאמור "הכי פחות גזענית" בעולם, וציינה כי הצרפתים רואים, לכאורה בניגוד לאמריקנים, חשיבות רבה בעקרון ההיטמעות בחברה: "אנחנו מאמינים שמי שמהגר למדינה שלנו חייב להשתלב בקהילה הלאומית. אצלכם יש משהו שדומה יותר לעוגת שכבות: כל קהילה יכולה לחיות לצד האחרות תוך שמירה על מנהגיה. זו לא הדרך שבה אנחנו רואים את הדברים".
בריאיון היא נשאלה אם תתמוך ב"הגירה מחדש" (Remigration) של מהגרים שלא מאמצים את אורח החיים הצרפתי – כלומר גירוש שלהם – והשיבה: "אם מישהו מגיע ואומר, 'אני שונא אתכם, אני מתעב את התרבות שלכם, אני לא רוצה לכבד את החוקים שלכם', ובכן, אנחנו אומרים לו: 'תקשיב, אדוני, הדלת פתוחה לרווחה'. ואולי אפילו, במקרה כזה, נכפה עליך לעזוב".
המראיין פיליפס הזכיר ללה פן כי לפני 20 שנה היא עוד נחשבה בעיני רוב הציבור הצרפתי לדמות שוליים קיצונית, ושאל אם העובדה שכעת היא מובילה בסקרים מעידה על כך שצרפת כולה עברה תהליך של הקצנה. "לא ארשה לאיש לומר שצרפת הפכה לקיצונית", השיבה לו לה פן, שמאז שירשה את מפלגתו של אביה האנטישמי ז'אן-מרי לה פן בתחילת העשור שעבר פעלה למתן את תדמיתה. "עם הזמן, הצרפתים למדו להכיר אותי. האם צרפת השתנתה? אני חושבת שזהו סופו של פרק. זהו סופו של עולם – עולם שנבנה על גלובליזציה חסרת רסן".
בתקשורת הצרפתית הזכירו כי בניגוד לטענותיה של לה פן כי בצרפת לא קיימת אפליה כלפי מיעוטים, מחקר שהתפרסם אשתקד מטעם נציבות זכויות האדם הצרפתית מצא כי "המוצא הנתפס" של אדם הוא הגורם המרכזי לאפליה במקומות עבודה, וכי יש לו השפעה גם בחיפוש אחר מקום מגורים. דבריה מגיעים פחות משבועיים אחרי מתקפת הטרור הגזענית בפרברי פריז שבה נרצח גבר צרפתי ממוצא אפריקני ונפצעו שבעה בני אדם נוספים, בהם ילדה בת 11 באורח קשה. היורה, בן 39 שבדירתו נמצא הספר "מיין קאמפף" של אדולף היטלר, הודה כי ניסה לפגוע במכוון במי שנראו לו כמוסלמים או אפריקנים.
כך או כך, ההערכות שלה פן תנצח בבחירות בשנה הבאה גברו בעקבות המהומות הנרחבות בחודש שעבר, שפרצו בעקבות המחאות על יוקר המחיה ושירותי הציבור הירודים ושבמהלכן נבזזו 2,500 חנויות ובתי עסק ברחבי המדינה ו-1,500 שוטרים נפצעו. לה פן, שהיא ומפלגתה "האיחוד הלאומי" מבטיחים יד נוקשה בכל הנוגע למאבק בפשיעה ולאכיפת הסדר הציבורי, האשימה, כמו נשיא צרפת עמנואל מקרון, את השמאל הקיצוני בליבוי האלימות – ובפרט את מנהיגו המרכזי של המחנה הזה, ראש מפלגת "צרפת בלתי כנועה" ז'אן-לוק מלנשון, שדוגל גם בעמדות אנטי-ישראליות נחרצות וצפוי לעמוד מול לה פן בסיבוב השני והמכריע בבחירות לנשיאות.
לה פן, שמוקדם יותר השנה נקבע כי תוכל להתמודד על הנשיאות אחרי שבית המשפט המתיק את עונשה בפרשת שחיתות שבה הסתבכו היא ומפלגתה, הוחרמה במשך שנים על-ידי הממסד הפוליטי הצרפתי, ושום מפלגה אינה מוכנה להקים איתה ממשלה. ניצחון שיזניק אותה היישר אל ארמון האליזה יהיה פריצת דרך היסטורית עבור המחנה שאותו היא מייצגת, וישלים את הפיכתו מתנועת שוליים רדיקלית ומנודה לתנועה הניצבת בלב המיינסטרים הצרפתי.
הבחירות בצרפת נערכות בפועל בשני סיבובים: בסיבוב הראשון, שייערך באפריל, יתמודדו שלל מועמדים, ובהנחה שאיש מהם לא יגרוף יותר מ-50% מהקולות, שני המועמדים שיגיעו לשני המקומות הראשונים יעפילו לסיבוב השני והמכריע. בסיבוב הזה, שייערך במאי, הם יתמודדו ראש בראש, ומי שיגרוף קולות רבים יותר יוכתר לנשיא.
הסקרים חוזים כבר זמן רב שבסיבוב הראשון לה פן תעפיל למקום הראשון בעוד מלנשון יתברג במקום השני, וכי לה פן תנצח אותו בפער משמעותי בסיבוב השני. המהומות בחודש שעבר נתפסו כאמור ככאלה שהעניקו זריקת מרץ לקמפיין שלה, אבל בפועל בסקרים לא היה מאז שינוי משמעותי, ולפי סקר של מכון Toluna Harris שהתפרסם היום, לה פן תגרוף בסיבוב הראשון בין 34% ל-35%, בהתאם לזהות המועמדים הנוספים שיתמודדו בו, בעוד סקר דומה מהחודש שעבר העניק לה בסיבוב הזה בין 35% ל-37%. מלנשון מקבל בסקר החדש בין 18% ל-19%.
משמעות הסקרים היא שאם לא יחול שינוי דרמטי, במאי של השנה הבאה יצטרכו הצרפתים לבחור בין שני מועמדים המשתייכים לשמאל הקיצוני ולימין הקיצוני. מועמדי המפלגות שנחשבו עד לא מזמן למפלגות מיינסטרים מהמרכז הפוליטי מתקשים לצבור תאוצה על רקע העלייה ביוקר המחיה, הכלכלה המקרטעת וחוסר היציבות הגאו-פוליטי. הנשיא היוצא מקרון לא יתמודד בבחירות הקרובות, משום שהחוקה מגבילה את הנשיא לשתי כהונות, והוא משלים כעת את כהונתו השנייה.
לה פן בת ה-57, שהצליחה להפוך את מפלגת "האיחוד הלאומי" (לשעבר "החזית הלאומית") לכוח הפוליטי הגדול ביותר בצרפת, אבל עדיין כזה שמוחרם על-ידי הימין המתון, המרכז והשמאל, נחשבת למועמדת בעלת הסיכויים הטובים ביותר להגיע לארמון האליזה שהימין העמוק הצליח להצמיח מקרבו מאז מלחמת העולם השנייה, אבל הסיכויים הללו נראו במרץ 2025 ככאלו שספגו מכה אנושה, אחרי שלה פן וחברים אחרים במפלגתה הורשעו בפרשת שחיתות.
במסגרת הפרשה נטען כי בשנים 2016-2004 התחזו אנשי המפלגה בפריז לעוזרים פרלמנטריים במוסדות האיחוד האירופי בבריסל ובשטרסבורג, וכך הצליחו לקבל מהאיחוד כספים שלא יועדו להם, בשעה שהמפלגה הייתה נתונה בקשיים כלכליים. לה פן עצמה הורשעה שניהלה את מערכת הרמייה הזו ביודעין: בית המשפט גזר עליה עונש של שנתיים מאסר שירוצו כמאסר בית עם אזיק אלקטרוני, אך ביצועו עוכב עד לקבלת הכרעה בערעור שהגישה, ובנוסף אסר עליה לכהן במשך חמש שנים כנבחרת ציבור – עונש שכבר נכנס לתוקף. ביולי השנה שב בית משפט לערעורים והרשיע את לה פן במעילה בכספי ציבור, אבל גזר עליה רק 15 חודשי הרחקה בפועל מתפקיד ציבורי. מכיוון שההרחקה נכנסה לתוקף כבר בשנה שעברה, תוקפה פג כבר השנה, ולכן היא יכולה להתמודד בבחירות בשנה הבאה.
אחרי אותה פסיקה החליטה לה פן לרוץ לנשיאות – הפעם הרביעית שבה היא עושה זאת – למרות האפשרות שאולי תידרש לשאת אזיק אלקטרוני בהתאם לפסיקה שעוד טרם התקבלה בערעור שהגישה. בסוף החודש שעבר היא השיקה רשמית את הקמפיין שלה בכנס שנערך באופן סמלי בעיר אורליאן, העיר שאותה שחררה הגיבורה הצרפתייה ז'אן ד'ארק מהמצור האנגלי במאה ה-15. בנאומה בכנס ההשקה הבטיחה לה פן, בצל המהומות האחרונות, "אפס סובלנות" בכל הנוגע לשמירה על החוק והסדר, גירוש "אוטומטי" של עבריינים זרים והשבת הפיקוח לגבולות צרפת. היא הבטיחה גם לרסן את ההוצאות הממשלתיות, אך בו בזמן הצהירה כי תפחית מיסים לעסקים ושגיל הפרישה לא יועלה.
ניצחון של לה פן צפוי לחולל טלטלה משמעותית באיחוד האירופי, וכמי שדוגלת בעמדות אירו-סקפטיות היא מבטיחה לפעול לקיצוץ תקציבי הארגון, אם כי היא נמנעת מקריאה לפרוש ממנו. ב"פוליטיקו" אף דווח היום מפי גורמים במפלגת "האיחוד הלאומי" כי בכוונתה לפעול לפירוק, או לקיצוץ דרסטי, של הזרוע הדיפלומטית של האיחוד האירופי, שבראשה עומדת שרת החוץ האירופית קאיה קאלאס. לה פן, שבעשור שעבר השמיעה גם עמדות פרו-רוסיות ובין היתר הביעה תמיכה בסיפוח חצי האי קרים מידי אוקראינה, אך בהמשך גינתה את הפלישה הרוסית אליה ב-2022, מבטיחה כעת לעצור את הסיוע הצבאי לקייב. לטענתה לפריז אין כסף כדי להמשיך בסיוע מעבר לחצי השנה הקרובה: "המימון ייפסק, זה עניין של להגיד לו (לנשיא אוקראינה וולודימיר זלנסקי) את האמת", היא אמרה בחודש שעבר.