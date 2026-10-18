נשיא צרפת עמנואל מקרון נשא הערב (יום א') נאום מיוחד לאומה על רקע ההתפרעויות הקשות בסוף השבוע, ובו הבטיח למצות את הדין עם אלו ש"ביקשו להפיל את הרפובליקה". מקרון קרא לציבור לעשות הפרדה בין מאות האלפים שיצאו להפגין כדי להביע את כעסם הלגיטימי על השלטונות לבין "אלו שהרסו, ניפצו ובזזו", וציין באופן ספציפי את "האלימות חסרת הרסן" מצד "גורמים מרדניים מארגוני שמאל קיצוני רדיקליים, שאליהם הצטרפו עבריינים רבים".

נאומו של מקרון בא שעה קלה אחרי שדווח על מעשי ביזה חדשים בבירה פריז ובעיר ליון, אם כי לעת עתה בהיקפים מצומצמים בהרבה בהשוואה לסוף השבוע, וכשברקע כוחות הביטחון נמצאים בכוננות גבוהה מחשש לעוד לילה של מהומות. במהלך הנאום הודיע מקרון כי בשל המצב תוענק למושלי המחוזות בצרפת הסמכות לאסור התקהלויות מסוימות כדי לשמור על הסדר.

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גלריה מקרון בנאום לאומה, הלילה. "אלה שהרסו חייבים לשלם" ( צילום: Ludovic MARIN / AFP )

הפורעים מבעירים אש בסוף השבוע. יותר מ-2,300 נעצרו ( צילום: Guillaume Saligot / AFP )

רעולי פנים מתעמתים עם המשטרה בפריז בשבת ( צילום: REUTERS/Abdul Saboor )

הנשיא מקרון עם שרי ממשלתו בארמון האליזה, לפני הנאום לאומה ( צילום: Ludovic MARIN / POOL / AFP )

את נאומו הערב, שהוקלט מראש, נשא מקרון בתום ישיבת חירום בהשתתפות כמה משריו שאותה כינס בארמון האליזה. בתחילת הנאום הדגיש מקרון כי "כולנו חשים זעם ובושה הלילה" בעקבות המראות האיומים של סוף השבוע, ואמר כי "אלה שהרסו חייבים לשלם ואלה שבזזו חייבים לפצות". הוא הביע תמיכה בבעלי החנויות ובבתי העסק שנפגעו, והוסיף כי "לראות את רחובות ערינו נבזזים ומושחתים כך זה בלתי נסבל".

במהלך הנאום הבטיח מקרון "שקיפות מלאה" בנוגע לאופן שבו כוחות הביטחון נערכו למהומות והתנהלו במהלכן. הוא אמר כי לקראת הבחירות לנשיאות שייערכו בשנה הבאה בצרפת המפולגת, ושמלוות במתח אדיר בשל ההערכה שלקרב המכריע בהן יעפילו דווקא נציגי הימין הקיצוני והשמאל הקיצוני, יש לקיים עימותים "במפלגות ולא ברחובות, לא באמצעות אלימות". מקרון קרא למפלגות הפוליטיות, לארגונים המקצועיים ולאיגודי העובדים, שהיו מעורבים מאוד בהפגנות של השבועות האחרונים, לגנות את האלימות ללא כחל וסרק.

בנאומו הוסיף מקרון כי ביקש מהממשלה לכנס השבוע תלמידים וסטודנטים, מורים, מחוקקים, נציגי איגודי עובדים ובכירים במגזר העסקי, כדי לגבש את מה שהגדיר כ"הצעות קונקרטיות" לטיפול במשבר. "עלינו לשבת סביב השולחן ולגבש פתרונות יחד", אמר, מבלי למסור פרטים נוספים על אופי הדיונים שיתקיימו.

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ההריסות ברחובות מארסיי בבוקר שאחרי ההתפרעויות הקשות ( צילום: Thibaud MORITZ / AFP )

מקרון נשא כאמור את הדברים זמן קצר אחרי שכלי תקשורת בצרפת דיווחו על מעשי ביזה נוספים בבירה פריז. היקפם המדויק אינו ידוע לפי שעה, אך מעשים כאלה דווחו הערב בעיקר באזור כיכר הרפובליקה, שם שוב נרשמו עימותים עם המשטרה, ולפי העדויות הם התמקדו בחנויות בגדים. יחידה CRS 8, המתמחה בפעילות נגד פורעים אלימים, התפרסה בעיר ופועלת בין השאר באזור הכיכר.

רשת הטלוויזיה BFMTV תיעדה הערב בשידור חי חנות של המותג Petite Mendigote מושחתת ונבזזת על-ידי כמה אנשים. חלון הראווה של החנות נופץ, וכמה גברים הצליחו לחדור פנימה. לפי העיתון "לה פריזיאן", צעירים חשופי פנים נראו בתיעוד צועדים ברחוב כשהם נושאים בידיהם סוודרים. "תרצי סוודר, גברתי?", שאל אחד מהם אישה שרכבה על אופניים, והיא השיבה: "לא, תודה".

דקות לפני תחילת נאומו של מקרון עדיין נרשמו עימותים בבירה: המשטרה השתמשה שם בגז מדמיע וברימוני הלם בשדרות וולטר ובכיכר הרפובליקה. כתב "לה פריזיאן" דיווח כי צעירים רבים נמצאים שם, וכי אפשר היה לשמוע ביניהם מי שקרא "יאללה חבר'ה, בואו נבזוז משהו". זמן לא רב אחר כך קרא ראש העיר של מרכז פריז לבעלי החנויות שם לסגור את בתי העסק שלהם כדי להגן על עצמם, בשל התחדשות מעשי הוונדליזם וההצתות באזור לה האל.

במקביל למעשי הפריצה בפריז דווח על ניסיון ביזה בליון, שם ניסו 50 צעירים, רבים מהם רעולי פנים, לשבור חלון בחנות של Lacoste, אולם המשטרה הצליחה להתערב בזמן ופיזרה אותם באמצעות גז מדמיע. בלימוז', אחד ממוקדי הפרעות בשבת, התאספו הערב כ-7,000 איש להפגין בכיכר הרפובליקה המקומית, אך לא דווח על אירועים חריגים שם.

חלונותיו של סניף מקדונלדס בעיר ליל שבצפון צרפת, אחרי שנופו על-ידי הפורעים ( צילום: Sameer Al-Doumy / AFP )

מכבי האש הצרפתים נאבקים בלהבות, בשבת בפריז ( צילום: GEOFFROY VAN DER HASSELT / AFP )

על הכיסא, בפנים מכוסות, ליד האש, בלב המהומות בנאנט בסוף השבוע ( צילום: REUTERS/Abdul Saboor )

מקרון, שיסיים בחודש מאי הקרוב את כהונתו השנייה כנשיא, ואינו יכול להתמודד על כהונה נוספת, הסתפק בשבועות האחרונים – שבהם נערכו הפגנות של תלמידים, סטודנטים ואיגודי עובדים שגלשו לא פעם למהומות קשות – בעיקר בהודעות מתונות המכירות בזעם המפגינים ומביעות התנגדות לאלימות. בכל אותה העת הוא נמנע מלנקוט פעולות נוספות, כמו למשל הפעלה של חוקי חירום שתאפשר שליחת כוחות גדולים יותר לרחובות והצרת צעדיהם של הפורעים.

בניסיון להדגיש את הניתוק לכאורה של מקרון מהציבור הפיצו בסוף השבוע מבקריו סרטון שבו נראו הוא ורעייתו בריז'יט רוקדים ושותים ביום שישי בלילה בהופעה של סלין דיון, שעות ספורות לפני פרוץ המהומות, וכל זאת בזמן שכוחות הביטחון כבר קיימו היערכות קדחתנית לקראת האפשרות של התפרעויות במסגרת המחאה שתוכננה לשבת – היערכות שכפי שניכר אמש והיום לא הספיקה כדי לעצור את הפורעים.

הנשיא מקרון ורעייתו בריז'יט מבלים בהופעה של סלין דיון ביום שישי, בצל המתיחות הגואה וכשכוחות הביטחון נערכים למהומות של שבת

בסרטון נראו בני הזוג מקרון מחויכים ומוחאים כפיים, ומבקריהם האשימו אותם כי הם נראים מנותקים לחלוטין מהלך הרוח של צרפת, הזועמת על יוקר המחיה המאמיר, על קריסת הקופה הציבורית, על הממשל המשותק ועל האלימות ברחובות. היו אף מי שהשוו אותם בשל כך למארי אנטואנט, רעייתו של המלך לואי ה-16, שהפכה לסמל של חיי מותרות ראוותניים בזמן שהעם הצרפתי סבל מרעב וממשבר כלכלי חריף בשנים שקדמו למהפכה הצרפתית.

האזהרה של מלנשון למקרון: "תכריז על צעדים או שנאבד שליטה"

עוד לפני נאומו הערב עלו פוליטיקאים מהימין הקיצוני ומהשמאל הקיצוני להתקפה ישירה על מקרון וממשלתו. מנהיגת הימין הקיצוני מרין לה פן , שסקרים מנבאים לה ניצחון סוחף בבחירות לנשיאות בשנה הבאה, אמרה בסרטון שפרסמה שעה קלה לפני הנאום כי לממשלו של מקרון "נגמר האוויר, הוא נעשה מותש ואיבד אוריינטציה, וכעת נראה שהוא אינו מסוגל לעשות שום דבר חוץ מלהגיב בהצהרות על חוסר היכולת שלו עצמו, על הקריסה שלו הייתי אומרת אפילו. יש לנו ממשלה שמגנה אירועים בלי להצליח למנוע אותם, לשלטון בהם או אפילו לנהל אותם. שלטון מיעוט נטול לגיטימציה, שכל מעייניו אינם נתונים למשילות בצרפת אלא להיאחזות בשרידיו האחרונים של כוחו הדועך".

ז'ורדן ברדלה , נשיא מפלגת "האיחוד הלאומי" של לה פן, יד ימינה ומי שמיועד להיות ראש הממשלה שלה אם תנצח בבחירות, אמר זמן קצר לפני כן כי באירועים שהתחוללו אתמול "צרפת הושפלה" וכי "אין עוד סדר" במדינה. אחרי נאומו של מקרון הערב כינה אותו ברדלה "נאום עלוב" ואמר: "לממשלה הפחדנית וחסרת הכיוון הזו לא נותר עוד מה לומר לעם הצרפתי, ואין לה עוד מה להציע לו".

המהומות בצרפת: בניין עיריית לימוז' עולה באש וקורס ( צילום: מתוך X )





מתפרעים מציתים את בית העירייה של לימוז' בסוף השבוע. "היינו צריכים לעבור את כל גל האלימות כדי שמקרון ידבר" ( צילום: מתוך X )

בניין העירייה של לימוז' עולה באש, זמן לא רב לפני שקרס ( צילום: Pascal LACHENAUD / AFP )

בוזזים פורצים ל"גלרי לאפייט" בבורדו שבדרום צרפת בסוף השבוע ( צילום: מתוך X )

גם מנהיג השמאל הקיצוני ז'אן-לוק מלנשון , שמפלגת "צרפת בלתי-כנועה" (LFI) שלו מואשמת על-ידי רבים כמי שהסיתה את המפגינים למהומות ואחראית במידה רבה לאלימות, תקף את מקרון. "אני מודאג. היינו צריכים לעבור את כל גל האלימות הזה כדי שעמנואל מקרון ישמיע סוף סוף את קולו. הממשלה נקטה שיטה של לתת לעניינים לגווע מעצמם, מקרון יושב על הגדר ומושך זמן". יצוין כי מלנשון הרבה לאורך הימים האחרונים לתקוף את הממשלה ואת כוחות הביטחון על השימוש המופרז לכאורה של השוטרים בכוח נגד המפגינים והמתפרעים, וגם בדבריו הערב טען שהממשלה נוקטת שיטה של "אלימות עיוורת". בדבריו לקראת נאומו של מקרון הוא קרא לנשיא להכריז בנאומו על צעדים קונקרטיים שינקוט כדי לרַצות את המפגינים, ואמר כי אם מקרון ימשיך לשמר את המבוי הסתום המצב עלול לצאת משליטה.

אדואר פיליפ – ראש הממשלה לשעבר מהמרכז-ימין ומי שמתכוון להתמודד על הנשיאות בשנה הבאה, וצועד ברוב הסקרים במקום השלישי אחרי לה פן ומלנשון – הפנה אצבע מאשימה הן לשמאל הקיצוני בראשות ה-LFI והן לממשל המכהן. הוא אמר כי המצב שנוצר בשבת אינו רק הפרעה לסדר הציבורי אלא קריאת תיגר על יסודות הרפובליקה, וכי הוא רוצה לקבל תשובות על ההיערכות המודיעינית של מערכת הביטחון למהומות לפני שהחלו.

לה פן ומלנשון. צועדים לקרב ראש בראש על הנשיאות בשנה הבאה ( צילום: REUTERS/Fabrizio Bensch/Abdul Saboor )

רה"מ לשעבר אדואר פיליפ. דורש תשובות על ההיערכות המודיעינית ( צילום: REUTERS/Sarah Meyssonnier )

ההרס האדיר שנרשם בצרפת בסוף השבוע הוביל היום לקריאות משמאל ומימין להתפטרותו של שר הפנים לורן נונז, ואנשי מפלגת הירוקים קראו להקמת ועדת חקירה שתבדוק הן את מעשי האלימות והן את השיטות שנקטה המשטרה: "כשיום של הפגנות הופך לכאוס חייבים לבדוק גם את אחריותם של מנהיגינו, במיוחד משרד הפנים, שאחראי לסדר הציבורי ולביטחון של כולם", כתבו סנאטורים של המפלגה. קודם לכן הודיעה גם יעל בראון-פיווה, יו"ר האספה הלאומית, שהיא הבית התחתון של הפרלמנט הצרפתי, כי תגיש מחר הצעה להקים ועדת חקירה.

ההלם של הצרפתים: "אפשר לדרוש בלי להחריב הכול"

נאומו של מקרון הערב בא כאמור אחרי יום של פורענות שנרשם בשבת ברחבי צרפת, יום שבו המוני רעולי פנים תקפו כוחות משטרה וגם עוברי אורח תמימים, הציתו עשרות מבנים ממשלתיים ובזזו מאות חנויות. המהומות האלימות פרצו אחרי מחאה המונית שהתקיימה אתמול בצהריים נגד יוקר המחיה והידרדרות השירות הציבורי , מחאה שבה השתתפו מאות אלפי בני אדם, וגורמי ימין בצרפת ובעולם מפנים כעת אצבע מאשימה לא רק לשמאל הקיצוני שנטען כי ליבה את האלימות – לכאורה כמפגן כוח לפני הבחירות לנשיאות בשנה הבאה – אלא גם למהגרים ובני מהגרים שרבים מהם לקחו חלק בהתפרעויות. לפי העדכון האחרון של הרשויות, במהומות נעצרו 2,397 בני אדם, ו-997 מאנשי כוחות הביטחון נפצעו, מהם 7 באורח קשה.

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ההרס בפריז בבוקר שאחרי מהומות סוף השבוע ( צילום: AP Photo/Emma Da Silva )

כותרת ה"לה פריזיאן" ביום ראשון בבוקר: "מראות של מרד"

( צילום: AP Photo/Emma Da Silva )

גז מדמיע והרס בעיר נאנט בסוף השבוע ( צילום: Sebastien Salom-Gomis / AFP )

לשכת הסחר הצרפתית העריכה בצהריים שלפחות 1,500 בתי עסק ברחבי המדינה נפגעו, ושעלות הנזק עומדת על מאות מיליוני אירו. בבירה פריז לבדה דווח על מאות חנויות שנבזזו, וראש העיר עמנואל גרגואר אמר כי "רחובות שלמים נהרסו באופן שיטתי". בעיתון "לה פריזיאן" תיארו מראות של הרס נרחב בכמה אזורים בעיר, וכתבו כי ברובע הראשון למשל הפורעים "לא חסו על שום חנות" באזור לה אל. "חנויות טבק, חנויות אופטיקה, מכוני יופי, בתי מרקחת, חנויות בגדים ועוד – כולם ניזוקו", כתבו בעיתון, וציינו כי ברובע העשירי, ליד שער סן-דני, עשרות חנויות נוספות הושחתו. בעיתון דיווחו כי על המדרכות נותרו ערמות של אשפה ואופניים שרופים שעשן עדיין מיתמר מהם. עובדי התברואה שנשלחו למקום אמרו לצוות של העיתון: "ייקח לנו ימים לנקות את הכול".

במארסיי שבדרום צרפת, בליל (בצפון), באנז'ה (במערב) ובבורדו (בדרום-מערב) פרצו אתמול מפגינים לבנייני העיריות ולמשרדי נציבויות אזוריות והשחיתו את המבנים. בליון (בדרום-מזרח צרפת) הוצתה לשכת התיירות המקומית, ובתיעודים משם נראה אחד הפורעים כשהוא מניף את דגל פלסטין. המשטרה המקומית דיווחה כי "אנשים עוינים" הפריעו לכבאים שנשלחו לשם להשתלט על הלהבות. אירוע קשה עוד יותר אירע בשבת בעיר לימוז' (במרכז צרפת), שגם בה בניין העירייה הוצת על ידי רעולי פנים. המבנה המפואר, שנחנך בשנת 1883 ושרד את שתי מלחמות העולם, קרס ו"נהרס ברובו" לפי הרשויות. גם מגדל הפעמונים שלו התמוטט, בתיעוד דרמטי שהופץ ברשתות החברתיות ונצפה על ידי מיליונים ברחבי העולם.

מנפצים חלונות ראווה של חנויות ובורחים עם שלל גנוב בשבת בפריז ( צילום: Carl Court/Getty Images )

"אפשר להעלות דרישות בלי להחריב הכול". המהומות בסוף השבוע ( צילום: Jeff PACHOUD / AFP, מתוך X )

המהומות הותירו היום רבים בצרפת בהלם. "זה מביש, מבעית – כנופיות הצעירים שראינו כאן אתמול, שבוזזים והורסים ללא עונש", קוננה ססיל רוג, בת 57, בפריז. תחושה דומה נשמעה מחוץ לבית עיריית לימוז', שנחרב כאמור בשרפה ביום שבת. "ילדיי נישאו כאן, זה שובר את הלב", אמר ז'אן-לואי, תושב מקומי ופנסיונר, "אפשר להעלות דרישות בלי להחריב הכול". מתנדבים הגיעו באופן ספונטני כדי לסייע בפינוי הפסולת מהרחובות זרועי ההריסות במרכזי הערים, גם כדי להתגבר על תחושת חוסר האונים. "התעוררתי הבוקר, נותרתי ללא מילים, ורק רציתי להרגיש מועילה", הסבירה קלמנטין, בת 47 מליון, שהגיעה לעזור.

טראמפ לצרפת: "ההגירה ריסקה אתכם, סגרו את הגבולות!"

המהומות של סוף השבוע התחוללו כאמור אחרי יום מחאה ארצי נגד יוקר המחיה, הידרדרות השירותים הציבוריים ועליית מחירי הדלק. למחאה הצטרפו תלמידי תיכון וסטודנטים, איגודי עובדים ואנשי תנועת "האפודים הצהובים", שצמחה ב-2018 במחאה נגד מדיניותו הכלכלית של הנשיא עמנואל מקרון . רבים רואים במחאה של שבת המשך למחאת התלמידים ש החלה בחודש שעבר בבתי ספר בפרברים העניים שמצפון לפריז , על רקע מחסור במורים ותנאי לימוד ירודים, מחאה שגם במהלכה אירעו שלל אירועי אלימות , ש התפשטו מאז למדינות נוספות באירופה ובהן בלגיה .

נשיא ארה"ב טראמפ. "צרפת בוערת!" ( צילום: REUTERS/Annabelle Gordon )

"ילדיה של 'צרפת החדשה' הורסים את ארצנו". בימין הקיצוני תוקפים את קהילות המהגרים ( צילום: Jeff PACHOUD / AFP )

בצרפת ומחוצה לה יש המדגישים את חלקם של מהגרים ובני מהגרים מאפריקה ומארצות ערב והאיסלאם בהפגנות ובמעשי האלימות. מריון מרשל , אחייניתה של מנהיגת הימין הקיצוני מרין לה פן ופוליטיקאית בעצמה, אמרה בלילה: "העולם כולו צופה בתדהמה ובחוסר אמון בילדיה של 'צרפת החדשה' של מלנשון כשהם הורסים את ארצנו". את המונח "צרפת החדשה" טבע מלנשון בהתייחסות לחזון של חברה חדשה שבה קהילות מהגרים הן חלק בלתי נפרד ממנה, ומרשל עושה בו כמובן שימוש ביקורתי תוך ניסיון להזהיר מהשינויים הדמוגרפיים שלשיטתה ולשיטת רבים בימין הצרפתי מהווים סכנה אדירה לעתידה של צרפת.

הטענות בנוגע לחלקן של קהילות מהגרים בפרעות נשמעות עוד מימי מחאת התלמידים בתחילת החודש, וגם נשיא ארה"ב דונלד טראמפ התייחס אליהן. לפני כשבועיים, על רקע "יום הזעם" של המפגינים ברחובות, כתב הנשיא האמריקני ב-Truth Social כי ההפגנות אינן קשורות באמת למוסדות החינוך, אלא הן כיסוי למטרות אחרות : "מה שקורה בצרפת אינו אלא הגירה המונית שיצאה מכלל שליטה", אמר. "זה לא קשור לבתי ספר, זה קשור לאיסלאם שרוצה להשתלט על מדינה שהייתה פעם גדולה!". היום, בעקבות אירועי סוף השבוע, פרסם פוסט נוסף שבו תקף: "צרפת בוערת! ההגירה של אנשים מעולם אחר לחלוטין, אנשים עם שנאה בלב, ריסקה את המדינה הזו, שהייתה פעם גדולה. סִגרו את הגבולות שלכם וקחו שליטה, לפני שיהיה מאוחר מדי!".

מהומות בכיכר הדואומו במילאנו בשבת ( צילום: Piero CRUCIATTI / AFP )

( צילום: Piero CRUCIATTI / AFP )

( צילום: Piero CRUCIATTI / AFP )