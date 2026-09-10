איראן מנסה להסלים את העימות שלה עם ארה"ב, בניסיון לשבור את הקיפאון במצרי הורמוז, שגובה מחיר כלכלי כבד מטהרן. במהלך השבוע האחרון, שלושה מקרים לפחות, שיגרו האיראנים טילים לעבר ספינות מלחמה אמריקניות, כולל נושאת מטוסים - דבר שלא נעשה מאז תחילת המלחמה בחודש פברואר.
ב"וול סטריט ג'ורנל" נכתב, מפי גורמים בכירים, כי ניסיונות התקיפה סימנו עליית מדרגה, כאשר איראן עשתה שימוש בראשי קרב בעלי יכולת תמרון. פיקוד המרכז האמריקני (סאנטקום) מסר כי ספינות המלחמה הצליחו לחמוק מהתקיפות. אך עם זאת, הן הגבירו את החשש בקרב גורמים אמריקנים משיפור יכולותיה של איראן, אולי בסיוע סיני או רוסי, לאיים על הצי האמריקני שצר על הורמוז.
על פי העיתון האמריקני, שפרסם ידיעה תחת הכותרת "איראן מראה נכונות חדשה להסלמה", התקיפות דוחפות את הצדדים לשלב מסוכן יותר במלחמה, כאשר פגיעה בספינה אמריקנית תוביל כמעט בוודאות לתגובה חריפה ותוביל לחידושו של העימות באופן נרחב ועוצמתי.
ההימור האיראני
איראן נעשית תוקפנית יותר ככל שהחבל סביב כלכלת המדינה הולך ומתהדק. 19 ספינות של הצי האמריקני אוכפות מצור שהביא להשבתת ייצוא הנפט שלה. סנקציות אמריקניות חדשות שיבשו את המערכת הפיננסית של טהרן - וגרמו לצניחה בשער המטבע שלה.
התקיפות על הצי האמריקני, שהמשיכו גם לאחר שארה"ב תקפה מכליות בתגובה, אינן מאופיינות באיפוק היחסי שהראתה טהרן בתקיפות שביצעה בשבועות האחרונים נגד נכסים צבאיים של ארה"ב בכווית, בחריין וירדן - שם אתמול בלילה, על פי דיווחים, נפגעו 9 מטוסי קרב בבסיס חיל האוויר האמריקני מוואפק סלטי.
"איראן מסלימה משום שהיא לא רואה אפשרויות אחרות", אמר מארק סיברס, לשעבר שגריר ארה"ב בעומאן, השוכנת מעברו השני של מצר הורמוז. "היא נתונה ללחץ עצום בשל המצור והסנקציות החדשות". על פי פרשנים, מבחינת טהרן המטרה היא לא להשתוות לעוצמה הצבאית האמריקנית - אלא להפוך את הסטטוס קוו לבלתי משתלם לארה"ב.
וושינגטון יכולה להשמיד משגרי טילים ולפנות מוקשים, אבל האיומים של טהרן על ספינות מלחמה ועל הסחר הימי נועדו לאלץ את ארה"ב לנצל את המלאים ההולכים ומצטמצמים שלה של מיירטי טילים כדי להגן על נכסיה באזור, ולבחון שוב את מחיר התגובה.
"איראן עשויה לראות ערך בסיכונים שילוו פגיעה מוצלחת בספינת מלחמה אמריקנית". אמרה אליס גאוור, שותפה בחברת ייעוץ לסיכונים פוליטיים בלונדון. פגיעה בכלי שיט אמריקני עלולה לטלטל את השווקים ואת מדינות המפרץ, ובמקביל לאלץ את נשיא ארה"ב דונלד טראמפ לבחור בין תגובה יקרה לבין הצטיירות כחסר כוח לקראת בחירות האמצע. "בשני המקרים, איראן רואה בכך יתרון", אמרה.
ייצוא הנפט צנח - והאינפלציה זינקה
סבב הלחימה החדש החל בסוף אוגוסט, כאשר כוחות אמריקניים תקפו מטרות באיראן לאחר שטהרן ניסתה להניח מוקשים במצרי הורמוז. איראן הגיבה בתקיפות נגד כוחות אמריקניים ונגד מכליות נפט. התקיפות המחודשות שמו קץ לחודש של רגיעה יחסית בעימות, הקפיצו את מחירי הנפט בחדות והגבירו את הסיכון לכך שמדינות באזור יישאבו עמוק יותר לתוך הלחימה.
אך לדברי בכירים לשעבר ופרשנים, התקיפות צפויות שלא להשפיע על עוצמת המצור האמריקני, שניתן להרחיקו מאיראן מבלי לפגוע ביעילותו. "הגנה על הספינות היא בהחלט שיקול מרכזי", אמר תת-אדמירל בדימוס ג'ון מילר, שפיקד על כוחות הצי האמריקני במזרח התיכון. "אנחנו יכולים להרחיק את הספינות שלנו אם אנחנו חושבים שהן נמצאות בסכנה כלשהי, ועדיין להמשיך לקיים את המצור".
המצור הימי האמריקני חנק את ייצוא הנפט האיראני מהמפרץ הפרסי. מאגרי הנפט שנועדו לספק נפט לסין, הולכים ומתרוקנים במהירות. לפי חברת מעקב הספינות Kpler, מאז שהצי האמריקני החזיר את המצור לתוקף באמצע יולי, אף חבית נפט גולמי איראנית לא חצתה את המצור.
הלחץ הכלכלי מונע מטהרן את מקור מטבע החוץ העיקרי שלה, ומחריף את המשבר הכלכלי - בעוד שער הריאל האיראני צונח והאינפלציה השנתית עומדת על יותר מ-80%. קרן המטבע הבינלאומית צופה התכווצות של 5.4% בכלכלת איראן השנה - ההתכווצות הקשה ביותר במדינה מאז שנות ה-80.
במקביל, יצרניות נפט אחרות במפרץ הצליחו להמשיך להזרים כמויות משמעותיות של נפט למרות העימות. ארה"ב מובילה שיירות דרך מצרי הורמוז - וסעודיה ואיחוד האמירויות מנתבות כמויות גדולות יותר של נפט גולמי דרך צינורות שעוקפים את הנתיב ימי.
"היהלום שבכתר"
הדבר הופך את מצרי הורמוז לחשובים עוד יותר עבור אנשי המחנה הניצי בטהרן. אם הם יאבדו את היכולת, המוחלשת ממילא, לשבש את התנועה בנתיב השיט, הם יאבדו את אחת הדרכים הבודדות שנותרו להם לגבות מחיר מארה"ב ושותפותיה באזור.
שמירה על היכולת לאיים על המצר - ועל כוחות הצבא האמריקניים הדרושים כדי להגן עליו - נותרה מרכיב מרכזי הן באסטרטגיה הצבאית של איראן והן בעמדת המיקוח שלה בכל משא ומתן עתידי. "הורמוז הוא הדאגה המיידית וזירת הקרב המרכזית, אבל הוא גם מנוף הלחץ הגדול ביותר שיש לטהרן", אמרה גאוור. "היא לא תוותר עליו בקלות. זה היהלום שבכתר".
המצב הזה גם מגביר את הסיכון שמדינות המפרץ יישאבו עמוק יותר לתוך העימות, בעוד הן סופגות עלויות כלכליות וביטחוניות הולכות וגדלות, בעקבות עימות שהן מנסות להימנע ממנו. "ככל שוושינגטון תוקפת יותר את ייצוא האנרגיה האיראני, כך גדל התמריץ של איראן לגרום לכך שמחיר העימות יורגש גם מעבר לגבולותיה", סיכמה גאוור.
סבא"א מאשרת: יש אינדיקציה לפעילות ב"הר המכוש"
בתוך כך, ברשת "בלומברג" דווח כי הסוכנות הבינלאומית לאנרגיה אטומית (סבא"א) אישרה כי על פי התיעודים ניתן להבחין בתנועות חדשות ב"הר המכוש". "ישנן אינדיקציות לכך שיש תנועה סביב אתר הבנייה הזה", אמר מנכ"ל סבא"א רפאל גרוסי לבלומברג. "אין לנו מידע קונקרטי לגבי פעילויות שעשויות להתרחש שם".
אתמול דיווחה רשת CNN כי במהלך שנת 2026 התרחש זינוק חד בבנייה באתר. הדיווח מתבסס על צילומי לוויין של המרכז ללימודים אסטרטגיים ובין-לאומיים (CSIS) שהגיעו לידי CNN. בדיווח של CNN מצוין כי הזינוק התרחש במקביל למלחמה וכי צוות מומחים ניתח תצלומי לוויין לאורך שש שנים. "הר המכוש" הוא אתר גרעיני שעד כה בשתי המלחמות האחרונות עם איראן נותר ללא פגע. הוא ממוקם בהרי הזגרוס, סמוך מאוד למתקן הגרעיני בנתנז, שבמעמקיו חופרת איראן כבר שש שנים מתקן תת-קרקעי שמומחים מעריכים כי הוא עשוי להיות עמיד גם בפני הפצצות מפצחות הבונקרים החזקות ביותר.
לפי המומחים ב-CSIS, המתקן התת-קרקעי "ככל הנראה תוכנן כך שיהיה מקלט בטוח עבור תוכנית הגרעין של איראן". עם זאת, בדיווח נטען כי ישנם סימנים לכך שארה"ב מפתחת אמצעים לתקיפת האתר, חרף העובדה שכוחות צבא ארה"ב התמקדו במטרות מסוג אחר במהלך המלחמה שפרצה ב-28 בפברואר ונמשכת כבר שישה חודשים.