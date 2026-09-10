וושינגטון יכולה להשמיד משגרי טילים ולפנות מוקשים, אבל האיומים של טהרן על ספינות מלחמה ועל הסחר הימי נועדו לאלץ את ארה"ב לנצל את המלאים

ההולכים ומצטמצמים שלה של מיירטי טילים