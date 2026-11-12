, סיפרה הבוקר (חמישי) ל-ynet על תחושות המשפחה. "אנחנו נעים ונופלים בין כאב לתקווה, אבל אנחנו גם מחזקים זה את זה ושמנו לנו למטרה להיות בטוב כל הזמן", אמרה האם.

, סיפרה הבוקר (חמישי) ל-ynet על תחושות המשפחה. "אנחנו נעים ונופלים בין כאב לתקווה, אבל אנחנו גם מחזקים זה את זה ושמנו לנו למטרה להיות בטוב כל הזמן", אמרה האם.

האם חני אמרה היום: "המצב מורכב מאוד, משום שנריה עדיין מחוסר הכרה. אנחנו מבינים משיחה עם אנשים שהיו מחוסרי הכרה שזוכרים שדיברו איתם ושחשוב מאוד לעשות לו גירויים, לדבר אליו ולהיטיב לו. זו התקווה שלו, וזה מה שחשוב. אנחנו עושים לו גירויים, שמים לו מוזיקה ועושים לו מסאז' למרות שהוא עדיין מחוסר הכרה. אנחנו רואים התקדמות. בהתחלה היינו רק המשפחה הקרובה, ועכשיו הרחבנו את המעגל, ואנחנו עוד נרחיב אותו, כי אנחנו מבינים שזה מסע ארוך מאוד".

האם חני אמרה היום: "המצב מורכב מאוד, משום שנריה עדיין מחוסר הכרה. אנחנו מבינים משיחה עם אנשים שהיו מחוסרי הכרה שזוכרים שדיברו איתם ושחשוב מאוד לעשות לו גירויים, לדבר אליו ולהיטיב לו. זו התקווה שלו, וזה מה שחשוב. אנחנו עושים לו גירויים, שמים לו מוזיקה ועושים לו מסאז' למרות שהוא עדיין מחוסר הכרה. אנחנו רואים התקדמות. בהתחלה היינו רק המשפחה הקרובה, ועכשיו הרחבנו את המעגל, ואנחנו עוד נרחיב אותו, כי אנחנו מבינים שזה מסע ארוך מאוד".

האם חני אמרה היום: "המצב מורכב מאוד, משום שנריה עדיין מחוסר הכרה. אנחנו מבינים משיחה עם אנשים שהיו מחוסרי הכרה שזוכרים שדיברו איתם ושחשוב מאוד לעשות לו גירויים, לדבר אליו ולהיטיב לו. זו התקווה שלו, וזה מה שחשוב. אנחנו עושים לו גירויים, שמים לו מוזיקה ועושים לו מסאז' למרות שהוא עדיין מחוסר הכרה. אנחנו רואים התקדמות. בהתחלה היינו רק המשפחה הקרובה, ועכשיו הרחבנו את המעגל, ואנחנו עוד נרחיב אותו, כי אנחנו מבינים שזה מסע ארוך מאוד".

נריה, נשוי ואב לארבעה ילדים, מתגורר ביישוב חוות יאיר שבשומרון. האם סיפרה: "הילד הקטן יודע שאבא שלו בבית חולים, וכל אחד מהילדים מבין בהתאם לגילו. אנחנו מנסים להשאיר אותם בשגרה, הם מקבלים עזרה. כמובן שהמשפחה שומרת עלינו ומשמחת אותנו. זו תקופה מטלטלת, אבל יש לנו זה את זה ואנחנו עוזרים זה לזה".

נריה, נשוי ואב לארבעה ילדים, מתגורר ביישוב חוות יאיר שבשומרון. האם סיפרה: "הילד הקטן יודע שאבא שלו בבית חולים, וכל אחד מהילדים מבין בהתאם לגילו. אנחנו מנסים להשאיר אותם בשגרה, הם מקבלים עזרה. כמובן שהמשפחה שומרת עלינו ומשמחת אותנו. זו תקופה מטלטלת, אבל יש לנו זה את זה ואנחנו עוזרים זה לזה".

נריה, נשוי ואב לארבעה ילדים, מתגורר ביישוב חוות יאיר שבשומרון. האם סיפרה: "הילד הקטן יודע שאבא שלו בבית חולים, וכל אחד מהילדים מבין בהתאם לגילו. אנחנו מנסים להשאיר אותם בשגרה, הם מקבלים עזרה. כמובן שהמשפחה שומרת עלינו ומשמחת אותנו. זו תקופה מטלטלת, אבל יש לנו זה את זה ואנחנו עוזרים זה לזה".