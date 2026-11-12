חני לייטר, אמו של חייל המילואים נריה לייטר שהועבר מחוסר הכרה מבית החולים שערי צדק בירושלים להמשך שיקום בבית החולים שיבא בתל השומר, סיפרה הבוקר (חמישי) ל-ynet על תחושות המשפחה. "אנחנו נעים ונופלים בין כאב לתקווה, אבל אנחנו גם מחזקים זה את זה ושמנו לנו למטרה להיות בטוב כל הזמן", אמרה האם.
לייטר, שנפצע אנושות בספטמבר בפיגוע דריסה בכביש 443 באזור בנימין, הועבר לשיקום לאחר שיצא מכלל סכנת חיים. "נריה שוחרר מאשפוז מחוסר הכרה, אך נושם באופן עצמוני", אמרו אתמול בבית החולים שערי צדק על בנו של שגריר ישראל בארצות הברית יחיאל לייטר. "הוא הועבר להמשך טיפול במסגרת שיקום נוירולוגי ונפגעי חבלות ראש. הצוותים שטיפלו בנריה הדגישו כי תעצומות הנפש שהפגינה המשפחה הן סמל ומופת מעוררות השראה".
האם חני אמרה היום: "המצב מורכב מאוד, משום שנריה עדיין מחוסר הכרה. אנחנו מבינים משיחה עם אנשים שהיו מחוסרי הכרה שזוכרים שדיברו איתם ושחשוב מאוד לעשות לו גירויים, לדבר אליו ולהיטיב לו. זו התקווה שלו, וזה מה שחשוב. אנחנו עושים לו גירויים, שמים לו מוזיקה ועושים לו מסאז' למרות שהוא עדיין מחוסר הכרה. אנחנו רואים התקדמות. בהתחלה היינו רק המשפחה הקרובה, ועכשיו הרחבנו את המעגל, ואנחנו עוד נרחיב אותו, כי אנחנו מבינים שזה מסע ארוך מאוד".
נריה, נשוי ואב לארבעה ילדים, מתגורר ביישוב חוות יאיר שבשומרון. האם סיפרה: "הילד הקטן יודע שאבא שלו בבית חולים, וכל אחד מהילדים מבין בהתאם לגילו. אנחנו מנסים להשאיר אותם בשגרה, הם מקבלים עזרה. כמובן שהמשפחה שומרת עלינו ומשמחת אותנו. זו תקופה מטלטלת, אבל יש לנו זה את זה ואנחנו עוזרים זה לזה".
ההורים חני ויחיאל שכלו בתחילת המלחמה את בנם רב-סרן במיל' משה ידידיה לייטר, שנפל בקרב בצפון רצועת עזה. ביום חמישי שעבר נערכה אזכרה במלאת שלוש שנים לנפילתו של משה ידידיה. "זה באמת קשוח לנוע בין האזכרה של משה ידידיה הי"ד לבין המצב של נריה", סיפרה חני. "אחרי האזכרה בהר הרצל, שהייתה מאוד מכובדת, עשינו עצרת תפילה וזה נתן לנו המון כוח".
חני הוסיפה: "זו הזדמנות להודות על הדאגה והאכפתיות. אילו אנשים טובי לב יש סביבנו. אני רואה את זה מכל פינה ומודה על כך. זה אחד הדברים שמחזיקים אותי, כמו שבבית הקברות בהר הרצל כולם התפללו ושרו. זה מעמד אצילי ומרומם, ולולא כל המעטפת הזו לא הייתי מצליחה לשרוד. אני חייבת לשמור על הכוחות שלי, ואחד הדברים שאני לקחתי על עצמי זה להתמקד בטוב אחד של השני. זה מה שאנחנו מבקשים מעם ישראל, לראות את הטוב כי זה מה שמחזק אותנו".