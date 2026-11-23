אליס הואנג , האישה הסינית שבמרכז שערוריית אנבידיה, קיימה קשר רציף במשך יותר משנה עם בכיר במערך הריגול המרכזי של סין - במקביל לרומן שניהלה עם מנכ"ל אנבידיה היוצא ג'נסן הואנג. כך דיווח ה"ניו יורק טיימס", בהתבסס על כמה גורמים הבקיאים בדוחות מודיעין אמריקניים, יומיים אחרי שפרסם כי ניהלה קשרים ענפים גם עם התעשייה הביטחונית הסינית.

לפי הדיווח, הבכיר שאיתו הייתה הואנג בקשר מאביב 2025 ועד הסתיו הנוכחי הוא קצין במשרד לביטחון המדינה של סין. פרק זמן זה מקביל, ולו באופן חלקי, לתקופה שבמהלכה ניהלה את הרומן עם הואנג, אז ראש היצרנית המובילה בעולם של שבבי בינה מלאכותית מתקדמים.

גלריה ניהלה קשר עם המנכ"ל היוצא - ועם קצין במשרד לביטחון המדינה בסין. אליס הואנג ( רשתות חברתיות )

הגורמים הוסיפו כי סוכנויות המודיעין בארה"ב אספו ראיות גם נגד שותפה העסקי קאנג ויי, שהוצג לעיתים בתור בעלה, ומהן עולה כי גם הוא שיתף פעולה עם אותו מערך ריגול סיני.

הפרטים על העומק והתזמון הספציפי של הקשרים שניהלה הואנג עם מערך הריגול, ועבודתו של קאנג עבור אותה סוכנות מודיעין, לא דווחו בעבר לפי ה"ניו יורק טיימס".

המגעים שניהלה הואנג מול הביון הסיני עוד מהשנה שעברה שופכים אור על האופן שבו גיבשו בכירים אמריקנים את ההערכה כי מנכ"ל אנבידיה הפורש נפל קורבן למבצע ריגול מכוון. מגעים אלו חופפים הן לזמן שבו התקיים הרומן, והן לחלק מהתקופה שבמהלכה רכשה חברת Megaspeed שבבעלות הואנג מצבורים גדולים של שבבי אנבידיה מתקדמים. חלק מאותם שבבים הועברו לחוות שרתים בדרום-מזרח אסיה לטובת ענקיות טכנולוגיה סיניות דוגמת עליבאבא, בעוד שלגבי חלקם האחר קיים חשד שהוברחו לבייג'ינג.

עמיתיו של מנכ"ל אנבידיה היוצא, כולל נשיא ארה"ב דונלד טראמפ, ניסו להמעיט בחומרת הפרשה ופקפקו בכך שהואנג פעלה כמרגלת מטעם סין. עם זאת, הגילויים החדשים, לפי ה"ניו יורק טיימס", מבליטים את הקשר ההדוק והמתמשך שלה עם המשרד לביטחון המדינה בסין, שהתקיים כאמור במקביל לרומן שניהלה עם הואנג.

הרשויות בארה"ב חוקרות כעת את מעורבותם של הואנג וקאנג במערך של חברות מדרום-מזרח אסיה, כולל Megaspeed, שנקשרו להברחה אפשרית של שבבי אנבידיה לסין, כדי לעקוף את חוקי הפיקוח על הייצוא האמריקניים. במקביל נמשך המאמץ בוושינגטון למפות באופן מלא את עומק ומשך שיתוף הפעולה של השניים עם הביון הסיני.

ג'נסן הואנג. התפטר - והצהיר שהוא מוכן לחזור לתפקיד ( צילום: Julia Demaree Nikhinson/AP )

המודיעין שאספה ארה"ב מכיל ראיות, כולל רישומי משלוחים, המדגימות את תפקידם של הואנג וקאנג באותו מערך חברות, אמרו גורמים המעורים בפרטי דוחות המודיעין. להואנג ולמשפחתה, כפי שדיווח ה"ניו יורק טיימס" לפני יומיים, יש רשת קשרים, עקיפים וישירים, עם קבלניות ביטחוניות בבעלות ממשלת סין, המספקות ציוד לצבא הסיני.

טיב קשריה של הואנג עם התעשייה הביטחונית הסינית טרם התברר, והשאלה המכרעת - האם שבבי אנבידיה שימשו בסופו של דבר בפרויקטים צבאיים בסין - נותרה פתוחה.

בכירים במערכת הביטחון האמריקנית חוששים שסין תשיג גישה לשבבי חברת אנבידיה. הטכנולוגיה עשויה לסייע לה לפתח יכולות צבאיות מתקדמות ולשלב בהן בינה מלאכותית עוצמתית.

ב-12 בנובמבר הודיע הואנג על התפטרותו לאלתר מתפקיד מנכ"ל אנבידיה. הוא כיהן בתפקיד מרגע היווסדה של החברה באפריל 1993 - לפני יותר מ-33 שנים. קולט קרס, סמנכ"לית הכספים של אנבידיה, מונתה למנכ"לית הזמנית של החברה.