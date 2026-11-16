השלטונות ב ירדן וב עיראק הודיעו היום (שני) על חסימת הגישה לאפליקציית המסרים " טלגרם ". ההודעות בשתי המדינות פורסמו בהפרש של שעות, והן נימקו את ההחלטה ברצון של הרשויות להגן על "הביטחון הלאומי" ו"להילחם בפשיעה". את ההודעה הראשונה פרסמה הבוקר ירדן, ומנהלת הביטחון הכללי במדינה טענה כי האפליקציה נחסמה "כחלק מהמאמצים לשיפור האבטחה הדיגיטלית, להגן על משתמשים ולהפחית סיכונים ושיטות בלתי חוקיות".

גלריה אפליקציית המסרים טלגרם. אילוסטרציה ( צילום: shutterstock )

לטענת הירדנים, "המטרה היא לטפל בכל שימוש שעלול לסייע בביצוע פשעי סייבר, איומים, סחיטה, הפצת תוכן בלתי חוקי המאיים על החברה וקידום קיצוניות המשפיעה על הביטחון הלאומי, וזאת – בהתאם לחקיקה הרלוונטית". המנהלה קראה לאזרחים לגלות זהירות וערנות בזמן השימוש ברשתות החברתיות והמליצה להימנע מאינטראקציה עם חשבונות, קישורים, או גורמים שמקורם לא ידוע ולדווח על כל פעילות בלתי חוקית או תוכן בלתי הולם דרך הערוצים הרשמיים.

דחאם מתקאל אל-פואז, פרשן ירדני לענייני המזרח התיכון, התייחס בחשבונו ברשת X להודעה על חסימת טלגרם, וכתב: "אני תומך בהחלטה. מטרתה לשמור על הביטחון הלאומי ולמנוע את השימוש בפלטפורמה לצורך תקשורת או חילופי דברים העלולים לסייע בתכנון פעולות חתרניות, או לאיים בדרך אחרת על ביטחונה ויציבותה של ירדן. אני תומך בכל צעד ביטחוני שקול ומחושב שנועד להגן על המדינה, וסבור כי הביטחון והיציבות של ירדן חייבים לעמוד בראש סדר העדיפויות, לפני כל שיקול אחר".

חסימת טלגרם במדינה מגיעה אחרי שני פיגועים בשבועות האחרונים – הראשון התרחש ב-23 באוקטובר בכנסייה היוונית האורתודוכסית בכפר חמוד במחוז אל-כרכ שבירדן . שלושה מחבלים הגיעו לאזור הכנסייה ופתחו באש – מה שהביא לעשרות נפגעים (נרצחים ופצועים) והכה את ירדן בתדהמה. בתגובה לפיגוע ירדן ביצעה תקיפות בסוריה ב-26 באוקטובר, לטענתה "נגד מקומות מסתור של ארגוני טרור בדרום סוריה". אתמול פרסם בית המשפט לביטחון המדינה בירדן את החלטתו להוציא להורג את שלושת המחבלים שביצעו את הפיגוע. השני התרחש ב-5 בנובמבר בעמאן הבירה , כשאיש כוחות הביטחון - ג'וואד עלי חלף א-סלאיטה, נרצח בדקירות.

הפיגוע בירדן שהוביל לחסימה: תיעוד מירי המחבלים לעבר הכנסייה





פרופ' רונן יצחק, ראש החוג הרב-תחומי במדעי הרוח באוניברסיטת בר-אילן, שמכהן גם כחבר סגל בכיר במחלקה לערבית וחוקר ירדן במרכז דיין ללימודי המזרח התיכון ואפריקה באוניברסיטת תל אביב, הסביר מדוע הגיוני שתהיה תמיכה עממית בהחלטה הירדנית: "אם אנחנו רואים את הדוגמאות ההיסטוריות – תמיד כשיש מלחמה בטרור, הדבר נותן לגיטימציה לשלטון, ולכן גם התושבים תומכים. ראינו זאת בפעילות (בעבר) מול דאעש ואל-קאעידה. השלטון קיבל גיבוי מהתושבים – שראו בצעדים הדרקוניים שהממשלה עשתה צעדים חיוניים למלחמה בטרור".

לדבריו, גם כעת אחרי הפיגוע בכנסייה, יש לשלטון הירדני גיבוי לקבל החלטות כאלה. הוא הזכיר כי אחרי הפיגוע עלתה דרישה מהשלטון להילחם בטרור, מחשש לאובדן המרקם החברתי, והוסיף: "יש חשש בנוגע להתרופפות תחושת הביטחון, אך הוא לא מדויק, זו תחושה לא נכונה. אבל המדינה צריכה להציג שהיא עושה משהו, כדי להחזיר את תחושת הביטחון. החזרת תחושת הביטחון היא בין היתר הצעדים האלה של סגירת הטלגרם. נעשו צעדים דומים בעבר. זה אמנם חריג כי ירדן מדינה ליברלית, אבל זה קורה מדי פעם". עוד ציין כי ההחלטה הפיכה, וכי כבר קרה שחסמו אפליקציות ופתחו אותן בחזרה.

האולטימטום של עיראק לטלגרם, ודאגת המיליציות

כאמור, גם בעיראק הודיעו על חסימת טלגרם במדינה. סוכנות הידיעות העיראקית הרשמית דיווחה כי הגוף הרשמי שאחראי ומפקח על תחום התקשורת במדינה הוציא לפועל "צעד רגולטורי לחסימת טלגרם, במטרה לשמור על הביטחון הלאומי ולהיאבק בתוכן בלתי חוקי". נמסר כי ההחלטה התבצעה לפי הנחיית ראש הממשלה, עלי א-זיידי. לפי הדיווחים, עיראק טוענת כי טלגרם לא טיפלה כראוי בתוכן בלתי חוקי בפלטפורמה ולחברה ניתנו 30 ימים "להתאים את פעילותה לחוק".

אנשי המיליציות בעיראק הזכירו לעוקבים: פעילים גם ב-X ובוואטסאפ

הסוכנויות המזוהות עם המיליציות הפרו-איראניות בעיראק, המפעילות חשבונות גם בטלגרם, מיהרו לשלוח לעוקבים תזכורת לחשבונותיהן ברשת X ולדיווחים שלהן בוואטסאפ. בסוכנות סאברין, המזוהה עם המיליציות, פרסמו הודעה צינית נגד ממשלת עיראק: "ממשלתו של תומאס ברק (השליח האמריקני לאזור), מחליטה לחסום את אפליקציית טלגרם בעיראק".

ההודעה בעיראק פורסמה בימים מתוחים בעיראק, שבהם ראש הממשלה מנהל מאבקים מול המיליציות הפרו-איראניות סביב מספר סוגיות. הגופים הרשמיים בעיראק חוקרים בימים האחרונים פרסומים על הברחות נפט מאזורים שונים במדינה, שנטען כי קשורות למיליציות.