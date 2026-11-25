נשיא ארה"ב דונלד טראמפ אמר הלילה (בין שלישי לרביעי) כי בכוונתו להיפגש עם עבדול אל-סייד, איש המחנה הפרוגרסיבי במפלגה הדמוקרטית שבבחירות האמצע ניצח במרוץ לסנאט במישיגן ויהפוך בחודש ינואר לסנאטור המוסלמי הראשון בתולדות ארה"ב. בריאיון שערך עם "ניו יורק פוסט" ובו התייחס גם למתיחות מול איראן, אמר טראמפ שהוא מעוניין לדון עם אל-סייד בהצעתו לקדם תוכנית ביטוח בריאות ממשלתי לכל אזרחי ארה"ב שתיקרא על שמו של טראמפ, Trumpcare ("טראמפ-קר"), בניסיון ברור לפתות את הנשיא הרפובליקני לתמוך במה שנחשב לסדין אדום במחנה השמרני. "אני יודע שאיפגש איתו", אמר טראמפ, מבלי לציין מתי. "אולי יש איזשהו מקום באמצע שנוכל להגיע אליו".
אף שדוברת מטעם הבית הלבן תקפה בשבוע שעבר את הצעתו של אל-סייד והזהירה שהיא "תהרוס את הגישה של אמריקנים לשירותים מצילי חיים", טראמפ לא שלל את הצעתו של אל-סייד, ואמר שהיה זה "חכם מאוד" מצדו לקרוא לה על שמו. "הוא בחור חכם", אמר, ולפי ה"ניו יורק פוסט" גיחך כאשר נשאל על פוסט שבו פרסם אל-סייד תמונה עם כרטיס מוזהב שעליו נכתב "Trumpcare". "הוא עשה עבודה טובה מאוד", הוא אמר על האיש שבקמפיין הבחירות תיאר שוב ושוב כ"ג'יהאדיסט מסוכן", כינה אותו בכוונה "מוחמד אל-סייד" ו"עבדול רמדאן" כדי להדגיש את דתו, ואף השווה אותו למחבלים שביצעו את מתקפת הטרור ב-11 בספטמבר 2001.
אל-סייד בן ה-42, נזכיר, הוא בן למהגרים מצרים, אפידמיולוג במקצועו שנמנה עם מחנה השמאל הרדיקלי במפלגה הדמוקרטית ומרבה להאשים את ישראל ב"רצח עם" בעזה, וקורא לעצור את כל הסיוע הצבאי אליה – גם סיוע במערכות הגנה – בטענה שאת הכסף הזה יש להשקיע בתושבי ארה"ב. בבחירות האמצע הוא ניצח ברוב מוצק את יריבו הרפובליקני חרף קרע פנימי במפלגה הדמוקרטית במישיגן בשל עמדותיו הנחרצות נגד ישראל, והוא יהפוך כאמור למוסלמי הראשון בתולדות הסנאט. ניצחונו נעשה בחסות "צונאמי" היסטורי לטובת הדמוקרטים ברחבי ארה"ב, שבו חוללה המפלגה מהפכים בשלל מעוזים שמרניים ותשתלט על הסנאט ובית הנבחרים כשהקונגרס החדש יושבע ב-3 בינואר.
מאז הניצחון קורא אל-סייד לקידום עמדות המחנה שלו בכל דרך, כולל שיתוף פעולה עם הנשיא שעמו החליף שלל מתקפות מילוליות, ובין היתר בירך על הכרזתו של טראמפ שהסיוע הצבאי לישראל יופסק בקרוב. חלק מרכזי בקמפיין של אל-סייד הוא מימוש ההבטחה של המחנה הפרוגרסיבי לקדם ביטוח בריאות ממשלתי לכל אמריקני, הצעה שלא מעט דמוקרטים מתונים מתנגדים לה ושנתקלת בהתנגדות נחרצת מהצד הרפובליקני, ובריאיונות שערך החודש הוא הבהיר כי הצעתו לקרוא לתוכנית שכזו על שמו של טראמפ נועדה לפתות את הנשיא הידוע בחיבתו הרבה להדבקת שמו לשלל תוכניות ומבנים.
"תשימו את השם שלו עליה, הוא כנראה יאשר אותה. אין לי בעיה לעשות את זה. לא אכפת לי איך יקראו לזה", אמר אל-סייד בריאיון לרשת NPR. לפני שבועיים פרסם ציוץ ויראלי ברשת X עם תמונה של כרטיס מוזהב שעליו מוטבע הכיתוב Trumpcare: "זהו מסר לדונלד טראמפ. דונלד, זה מונח על השולחן. ביטוח בריאות שמובטח לכל אמריקני, מהעריסה ועד הקבר", הוא כתב. טראמפ שיתף בהמשך את הפוסט והתמונה בו ברשת החברתית שלו Truth Social, בעדות לכך שההצעה אכן תפסה את תשומת לבו.
טראמפ אמנם מאיים להשתמש בזכות הווטו שלו כנשיא כדי לחסום הצעות חוק שונות שיאשרו הדמוקרטים בקונגרס הנכנס, ואף הצהיר כי הוא יהפוך בשנתיים הבאות ל"מיסטר וטו", אבל אותת שפניו גם לשיתוף פעולה עמם ובריאיון הלילה ל"ניו יורק פוסט" אמר שהוא והדמוקרטים יכולים לעשות יחד "דברים נפלאים". גם בריאיון בסוף השבוע ל"פוקס ניוז" אמר הנשיא שהוא מוכן לנהל עמם משא ומתן על קידום תוכנית ביטוחי בריאות חדשה: "יש להם כמה נקודות טובות בנוגע לביטוחי בריאות, ויש להם כמה נקודות גרועות, ולנו יש כמה נקודות טובות. אבל יש סיכוי שנוכל להשיג תוכנית נהדרת והמון דברים אחרים, ונעשה את זה בצורה דו-מפלגתית". בתגובה לאותו ריאיון אמר אל-סייד: "אם הנשיא רציני לגבי מימוש ההבטחה שטרם קוימה לביטוח בריאות לכל במדינה הזאת, אני מוכן לעבוד יחד עם מנהיגי הסנאט. הנשיא טראמפ, תן לי צלצול".