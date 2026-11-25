אף שדוברת מטעם הבית הלבן תקפה בשבוע שעבר את הצעתו של אל-סייד והזהירה שהיא "תהרוס את הגישה של אמריקנים לשירותים מצילי חיים", טראמפ לא שלל את הצעתו של אל-סייד, ואמר שהיה זה "חכם מאוד" מצדו לקרוא לה על שמו. "הוא בחור חכם", אמר, ולפי ה"ניו יורק פוסט" גיחך כאשר נשאל על פוסט שבו פרסם אל-סייד תמונה עם כרטיס מוזהב שעליו נכתב "Trumpcare". "הוא עשה עבודה טובה מאוד", הוא אמר על האיש שבקמפיין הבחירות

תיאר שוב ושוב כ"ג'יהאדיסט מסוכן"