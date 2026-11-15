הפייננשל טיימס הבריטי דיווח הערב (יום ראשון) כי ג'נסן הואנג שוקל לשוב לתפקידו כמנכ"ל אנבידיה, בזמן שמקורביו בעמק הסיליקון לוחצים על דירקטוריון החברה להחזירו לתפקיד. לפי הדיווח, הואנג, שהתפטר לפני ימים אחדים - בצל שלוש פרשיות רומן שניהל - שוחח עם מקורביו על האפשרות לחזור, זאת למרות שחקירה עצמאית של דירקטוריון אנבידיה בוחנת את התנהלותו, שהובילה למשבר מנהיגות דרמטי בחברת הענק ששווייה ארבעה טריליון דולר.
אחד ממקורביו של הואנג אמר שהם מרכיבים "חדר מצב" של בכירי עמק הסיליקון כדי לפעול למען חזרתו, וינסו לגייס תמיכה מהבית הלבן. "כל מי שחשוב בטכנולוגיה אוהב את ג'נסן", אמר, והוסיף כי למאמצים אלה יש את תמיכתו של הואנג עצמו.
הקמפיין הציבורי להחזרת המנכ"ל תפס תאוצה בסוף השבוע. מנכ"ל טסלה וספייס-אקס אילון מאסק ומנכ"ל "אפיק", ג'יימס טים סוויני, הם בין הבכירים שתמכו במכתב פומבי שדרש מהדירקטוריון "להחזיר את ג'נסן". הואנג עדיין זוכה לנאמנות עזה מצד חלק מהעובדים. כמה מהם קראו בפומבי להחזרתו מאז שהתפטר וחתמו על המכתב הפתוח.
בראד גרסטנר, מייסד אלטימטר קפיטל, וגאווין בייקר, העומד בראש אטריידס מנג'מנט, שניהם בעלי מניות באנבידיה, פרסמו ביום שישי מכתב פתוח לדירקטוריון. הם קראו לו להשאיר "את כל האפשרויות על השולחן, כולל חזרתו האפשרית של ג'נסן הואנג". השניים, משקיעים גדולים בחברה, נימקו את הקריאה לחנינה ב"הצלחה יוצאת הדופן של הנהגתו של הואנג לאורך תקופה ארוכה, ובשל אי הוודאות העצומה הכרוכה באירועים האחרונים סביב עזיבתו".
עם זאת, המאמץ להחזיר את המנכ"ל צפוי להיתקל בהתנגדות של קובעי מדיניות מרכזיים בוושינגטון. שר האוצר סקוט בסנט קרא ביום ראשון ל"טלטלה דרמטית" בהנהגת החברה, לאחר עזיבתו של הואנג. בניגוד למנכ"לים-מייסדים אחרים, להואנג אין שליטה במניות החברה, ולכן הוא אינו יכול לבטל החלטות של הדירקטוריון. הוא ניצב גם מול דירקטוריון וצוות הנהלה בראשות המנכ"לית הזמנית קולט קרס, שמנסים לייצב את החברה לקראת פרסום הדוחות הרבעוניים ביום שלישי.
כאמור, ג'נסן הואנג (63), הודיע על התפטרותו לאלתר לפני שלושה ימים. קולט קרס, סמנכ"לית הכספים של אנבידיה, מונתה למנכ"לית הזמנית של החברה. מניית החברה ירדה בפתיחת המסחר ביותר מ-13%, אך בהמשך התאוששה לירידות מתונות יותר.
ההחלטה הגיעה בעקבות חשיפת שתי מערכות יחסים שניהל הואנג - אחת עם אליס הואנג, אשת עסקים סינית החשודה בריגול עבור בייג'ינג, וקימברלי פאוול, סגנית נשיא באנבידיה האחראית על תחום הבריאות והביו-רפואה, העובדת בחברה מאז 2008 וכפופה ישירות להואנג. יום לאחר שהתפטר, נחשף כי ניהל מערכת יחסים אינטימית עם עובדת נוספת בחברה. רויטרס, שפרסמה את המידע על הרומן עם העובדת הנוספת, לא פרסמה את שמה וציינה כי הניסיונות ליצור קשר עמה לא צלחו.
שתי פרשות רומן - ופרשת ריגול
הסערה בענקית השבבים החלה לפני שבוע, כשהואנג הודה בקשר רומנטי עם אליס הואנג, בכירה בחברת מרכזי הנתונים Megaspeed. אשת העסקים שעומדת כעת במרכזה של אחת מפרשות עקיפת מגבלות הייצוא החמורות שנחקרו בתעשיית השבבים בשנים האחרונות.
תחקיר חדש שפורסם בשבוע שעבר באתר The Information, ושעליו דיווחה גם רויטרס, טען כי הואנג ניצלה את קשריה האישיים עם מנכ"ל ענקית השבבים כדי לסייע בהשגת כמויות עצומות של מעבדי בינה מלאכותית מתקדמים, בעיקר מדגמי H100 ו-H200, שמכירתם לסין כפופה למגבלות אמריקניות מחמירות.
לפי שני מקורות פנימיים, אליס הואנג נהגה להציג בפני לקוחות פוטנציאליים תמונות משותפות עם המנכ"ל ג'נסן, להתפאר בקרבתה אליו ולהתערב כאשר משלוחים נתקעו בשרשרת האספקה. היא גם הייתה קשורה, על פי התחקיר, לרשת חברות שהצליחה להשיג שבבים בשווי מיליארדי דולרים, שחלקם הגיעו בהמשך למרכזי נתונים בסין.
האישה השנייה איתה הואנג ניהל רומן היא קימברלי פאוול, שעבדה בכפיפות ישירה למנכ"ל, מערכת יחסים שכזו אסורה באיסור חמור על-פי כללי האתיקה והממשל התאגידי של אנבידיה. פאוול, נשואה ואם לשתי בנות, מתגוררת בסנטה קלרה, קליפורניה, לא הרחק ממטה החברה. על פי הערכות בתקשורת, שווי ביתה מוערך בכ-4.7 מיליון דולר.
לאחר התפוצצות הפרשה, מניית החברה צללה ב-13% בסיכום השבועי, הירידה השבועית החדה ביותר שלה מאז אפריל 2025, וסיימה שבוע שישי ברציפות בירידה. מדובר ברצף הירידות השבועי הארוך ביותר של אנבידיה מאז 2012. בפועל, איבדה ענקית השבבים מתחילת אוקטובר לא פחות מ-30% מהשווי שלה, כ-1.7 מיליארד דולר, ונדחקה מתחת לאפל.