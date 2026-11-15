, בזמן שמקורביו בעמק הסיליקון לוחצים על דירקטוריון החברה להחזירו לתפקיד. לפי הדיווח, הואנג, שהתפטר לפני ימים אחדים - בצל שלוש פרשיות רומן שניהל - שוחח עם מקורביו על האפשרות לחזור, זאת למרות שחקירה עצמאית של דירקטוריון אנבידיה בוחנת את התנהלותו, שהובילה למשבר מנהיגות דרמטי בחברת הענק ששווייה ארבעה טריליון דולר.

, בזמן שמקורביו בעמק הסיליקון לוחצים על דירקטוריון החברה להחזירו לתפקיד. לפי הדיווח, הואנג, שהתפטר לפני ימים אחדים - בצל שלוש פרשיות רומן שניהל - שוחח עם מקורביו על האפשרות לחזור, זאת למרות שחקירה עצמאית של דירקטוריון אנבידיה בוחנת את התנהלותו, שהובילה למשבר מנהיגות דרמטי בחברת הענק ששווייה ארבעה טריליון דולר.

אחד ממקורביו של הואנג אמר שהם מרכיבים "חדר מצב" של בכירי עמק הסיליקון כדי לפעול למען חזרתו, וינסו לגייס תמיכה מהבית הלבן. "כל מי שחשוב בטכנולוגיה אוהב את ג'נסן", אמר, והוסיף כי למאמצים אלה יש את תמיכתו של הואנג עצמו.

אחד ממקורביו של הואנג אמר שהם מרכיבים "חדר מצב" של בכירי עמק הסיליקון כדי לפעול למען חזרתו, וינסו לגייס תמיכה מהבית הלבן. "כל מי שחשוב בטכנולוגיה אוהב את ג'נסן", אמר, והוסיף כי למאמצים אלה יש את תמיכתו של הואנג עצמו.

אחד ממקורביו של הואנג אמר שהם מרכיבים "חדר מצב" של בכירי עמק הסיליקון כדי לפעול למען חזרתו, וינסו לגייס תמיכה מהבית הלבן. "כל מי שחשוב בטכנולוגיה אוהב את ג'נסן", אמר, והוסיף כי למאמצים אלה יש את תמיכתו של הואנג עצמו.

הקמפיין הציבורי להחזרת המנכ"ל תפס תאוצה בסוף השבוע. מנכ"ל טסלה וספייס-אקס אילון מאסק ומנכ"ל "אפיק", ג'יימס טים סוויני, הם בין הבכירים שתמכו במכתב פומבי שדרש מהדירקטוריון "להחזיר את ג'נסן". הואנג עדיין זוכה לנאמנות עזה מצד חלק מהעובדים. כמה מהם קראו בפומבי להחזרתו מאז שהתפטר וחתמו על המכתב הפתוח.

הקמפיין הציבורי להחזרת המנכ"ל תפס תאוצה בסוף השבוע. מנכ"ל טסלה וספייס-אקס אילון מאסק ומנכ"ל "אפיק", ג'יימס טים סוויני, הם בין הבכירים שתמכו במכתב פומבי שדרש מהדירקטוריון "להחזיר את ג'נסן". הואנג עדיין זוכה לנאמנות עזה מצד חלק מהעובדים. כמה מהם קראו בפומבי להחזרתו מאז שהתפטר וחתמו על המכתב הפתוח.

הקמפיין הציבורי להחזרת המנכ"ל תפס תאוצה בסוף השבוע. מנכ"ל טסלה וספייס-אקס אילון מאסק ומנכ"ל "אפיק", ג'יימס טים סוויני, הם בין הבכירים שתמכו במכתב פומבי שדרש מהדירקטוריון "להחזיר את ג'נסן". הואנג עדיין זוכה לנאמנות עזה מצד חלק מהעובדים. כמה מהם קראו בפומבי להחזרתו מאז שהתפטר וחתמו על המכתב הפתוח.

בראד גרסטנר, מייסד אלטימטר קפיטל, וגאווין בייקר, העומד בראש אטריידס מנג'מנט, שניהם בעלי מניות באנבידיה, פרסמו ביום שישי מכתב פתוח לדירקטוריון. הם קראו לו להשאיר "את כל האפשרויות על השולחן, כולל חזרתו האפשרית של ג'נסן הואנג". השניים, משקיעים גדולים בחברה, נימקו את הקריאה לחנינה ב"הצלחה יוצאת הדופן של הנהגתו של הואנג לאורך תקופה ארוכה, ובשל אי הוודאות העצומה הכרוכה באירועים האחרונים סביב עזיבתו".

בראד גרסטנר, מייסד אלטימטר קפיטל, וגאווין בייקר, העומד בראש אטריידס מנג'מנט, שניהם בעלי מניות באנבידיה, פרסמו ביום שישי מכתב פתוח לדירקטוריון. הם קראו לו להשאיר "את כל האפשרויות על השולחן, כולל חזרתו האפשרית של ג'נסן הואנג". השניים, משקיעים גדולים בחברה, נימקו את הקריאה לחנינה ב"הצלחה יוצאת הדופן של הנהגתו של הואנג לאורך תקופה ארוכה, ובשל אי הוודאות העצומה הכרוכה באירועים האחרונים סביב עזיבתו".

בראד גרסטנר, מייסד אלטימטר קפיטל, וגאווין בייקר, העומד בראש אטריידס מנג'מנט, שניהם בעלי מניות באנבידיה, פרסמו ביום שישי מכתב פתוח לדירקטוריון. הם קראו לו להשאיר "את כל האפשרויות על השולחן, כולל חזרתו האפשרית של ג'נסן הואנג". השניים, משקיעים גדולים בחברה, נימקו את הקריאה לחנינה ב"הצלחה יוצאת הדופן של הנהגתו של הואנג לאורך תקופה ארוכה, ובשל אי הוודאות העצומה הכרוכה באירועים האחרונים סביב עזיבתו".