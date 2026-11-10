בין ירושלים לוושינגטון באשר לאפשרות של חידוש המלחמה נגד הרפובליקה האיסלאמית. לפי גורמים המעורים בפרטי השיחה, מדובר היה בשיחה קשה ונוקבת במיוחד - כשאחד הגורמים אף תיאר אותה כ"שיחת צעקות מהגיהינום".

בין ירושלים לוושינגטון באשר לאפשרות של חידוש המלחמה נגד הרפובליקה האיסלאמית. לפי גורמים המעורים בפרטי השיחה, מדובר היה בשיחה קשה ונוקבת במיוחד - כשאחד הגורמים אף תיאר אותה כ"שיחת צעקות מהגיהינום".

ואולם, בלשכת ראש הממשלה מכחישים בתוקף את התיאורים הללו, וטוענים כי השיחה כלל לא הייתה קשה. "פייק ניוז, קשקוש מוחלט", נמסר מלשכת נתניהו בתגובה לטענות על חילופי צעקות בין שני המנהיגים. גם גורם ישראלי בכיר אישר כי השיחה התקיימה, אך התעקש כי היא הייתה "מאוד לא קשה", בניגוד לתיאורים שנמסרו מפי הגורמים האחרים.

ואולם, בלשכת ראש הממשלה מכחישים בתוקף את התיאורים הללו, וטוענים כי השיחה כלל לא הייתה קשה. "פייק ניוז, קשקוש מוחלט", נמסר מלשכת נתניהו בתגובה לטענות על חילופי צעקות בין שני המנהיגים. גם גורם ישראלי בכיר אישר כי השיחה התקיימה, אך התעקש כי היא הייתה "מאוד לא קשה", בניגוד לתיאורים שנמסרו מפי הגורמים האחרים.

ואולם, בלשכת ראש הממשלה מכחישים בתוקף את התיאורים הללו, וטוענים כי השיחה כלל לא הייתה קשה. "פייק ניוז, קשקוש מוחלט", נמסר מלשכת נתניהו בתגובה לטענות על חילופי צעקות בין שני המנהיגים. גם גורם ישראלי בכיר אישר כי השיחה התקיימה, אך התעקש כי היא הייתה "מאוד לא קשה", בניגוד לתיאורים שנמסרו מפי הגורמים האחרים.

עולה כי קיימים פערים משמעותיים בין העמדות בנושא האיראני. בעוד שבממשל האמריקני מבקשים למצות את האפשרות להגיע להסכם עם טהרן, נתניהו סבור כי לא ניתן להסיר לצמיתות את האיום הגרעיני ללא הפלת המשטר האיראני. השאלה אם לחדש את התקיפות באיראן, ומתי, עומדת במוקד המתיחות בין הצדדים.

עולה כי קיימים פערים משמעותיים בין העמדות בנושא האיראני. בעוד שבממשל האמריקני מבקשים למצות את האפשרות להגיע להסכם עם טהרן, נתניהו סבור כי לא ניתן להסיר לצמיתות את האיום הגרעיני ללא הפלת המשטר האיראני. השאלה אם לחדש את התקיפות באיראן, ומתי, עומדת במוקד המתיחות בין הצדדים.

, הזהיר נתניהו מפני חידוש תוכנית הגרעין האיראנית, והבהיר כי מבחינתו הפלת המשטר בטהרן היא הדרך היחידה להסרת האיום. "איראן פועלת לחדש את איום הגרעין. הדרך היחידה להסיר איום קיומי זה לצמיתות היא בהפלת משטר האייתולות", אמר.

, הזהיר נתניהו מפני חידוש תוכנית הגרעין האיראנית, והבהיר כי מבחינתו הפלת המשטר בטהרן היא הדרך היחידה להסרת האיום. "איראן פועלת לחדש את איום הגרעין. הדרך היחידה להסיר איום קיומי זה לצמיתות היא בהפלת משטר האייתולות", אמר.

ראש הממשלה הזהיר מפני לחצים מדיניים שצפויים, לדבריו, להיות מופעלים על ישראל בעתיד הקרוב. "כבר בזמן הקרוב נעמוד בפני לחצים בינלאומיים להשלים עם איראן גרעינית ועם קיום משטר האימים שחותר להשמידנו", אמר. "וגם נספוג לחצים לסגת מההישגים הכבירים שלנו ומההישג הגדול שלנו ברצועות הביטחון". דבריו של נתניהו נאמרו על רקע המגעים בין ארה"ב לאיראן, והפער בין רצונו של ראש הממשלה לחדש את המערכה הצבאית לבין נכונותו של טראמפ לתת הזדמנות נוספת למסלול הדיפלומטי. ֿ

ראש הממשלה הזהיר מפני לחצים מדיניים שצפויים, לדבריו, להיות מופעלים על ישראל בעתיד הקרוב. "כבר בזמן הקרוב נעמוד בפני לחצים בינלאומיים להשלים עם איראן גרעינית ועם קיום משטר האימים שחותר להשמידנו", אמר. "וגם נספוג לחצים לסגת מההישגים הכבירים שלנו ומההישג הגדול שלנו ברצועות הביטחון". דבריו של נתניהו נאמרו על רקע המגעים בין ארה"ב לאיראן, והפער בין רצונו של ראש הממשלה לחדש את המערכה הצבאית לבין נכונותו של טראמפ לתת הזדמנות נוספת למסלול הדיפלומטי. ֿ

ראש הממשלה הזהיר מפני לחצים מדיניים שצפויים, לדבריו, להיות מופעלים על ישראל בעתיד הקרוב. "כבר בזמן הקרוב נעמוד בפני לחצים בינלאומיים להשלים עם איראן גרעינית ועם קיום משטר האימים שחותר להשמידנו", אמר. "וגם נספוג לחצים לסגת מההישגים הכבירים שלנו ומההישג הגדול שלנו ברצועות הביטחון". דבריו של נתניהו נאמרו על רקע המגעים בין ארה"ב לאיראן, והפער בין רצונו של ראש הממשלה לחדש את המערכה הצבאית לבין נכונותו של טראמפ לתת הזדמנות נוספת למסלול הדיפלומטי. ֿ

נתניהו קשר את האיומים הביטחוניים גם לפלונטר הפוליטי בישראל, וחזר על קריאתו להקמת ממשלת אחדות לאומית. "מול האיומים האלו אנו חייבים לעשות דבר אחד בבית הזה: לשים בצד כל שיקול אחר ולהקים ממשלת אחדות לאומית", אמר. "רק היא תוכל להתמודד עם אתגרים כבירים כאלה".

נתניהו קשר את האיומים הביטחוניים גם לפלונטר הפוליטי בישראל, וחזר על קריאתו להקמת ממשלת אחדות לאומית. "מול האיומים האלו אנו חייבים לעשות דבר אחד בבית הזה: לשים בצד כל שיקול אחר ולהקים ממשלת אחדות לאומית", אמר. "רק היא תוכל להתמודד עם אתגרים כבירים כאלה".

נתניהו קשר את האיומים הביטחוניים גם לפלונטר הפוליטי בישראל, וחזר על קריאתו להקמת ממשלת אחדות לאומית. "מול האיומים האלו אנו חייבים לעשות דבר אחד בבית הזה: לשים בצד כל שיקול אחר ולהקים ממשלת אחדות לאומית", אמר. "רק היא תוכל להתמודד עם אתגרים כבירים כאלה".

ברקע הדברים, טראמפ הבהיר רק אתמול כי הוא אינו רואה צורך בחידוש התקיפות באיראן בשלב זה. לאחר פגישה בבית הלבן עם ראש ממשלת קטאר, מוחמד א-ת'אני, שבמהלכה דנו השניים במגעים בין וושינגטון לטהרן בתיווך דוחא, אמר הנשיא האמריקני כי "פעולה צבאית אינה נחוצה כרגע". לדבריו, קיימת תנופה חיובית לקראת סיום העימות, והוא מעריך כי ניתן להגיע לפתרון שיבטיח את ביטחונה של ישראל.

ברקע הדברים, טראמפ הבהיר רק אתמול כי הוא אינו רואה צורך בחידוש התקיפות באיראן בשלב זה. לאחר פגישה בבית הלבן עם ראש ממשלת קטאר, מוחמד א-ת'אני, שבמהלכה דנו השניים במגעים בין וושינגטון לטהרן בתיווך דוחא, אמר הנשיא האמריקני כי "פעולה צבאית אינה נחוצה כרגע". לדבריו, קיימת תנופה חיובית לקראת סיום העימות, והוא מעריך כי ניתן להגיע לפתרון שיבטיח את ביטחונה של ישראל.

ברקע הדברים, טראמפ הבהיר רק אתמול כי הוא אינו רואה צורך בחידוש התקיפות באיראן בשלב זה. לאחר פגישה בבית הלבן עם ראש ממשלת קטאר, מוחמד א-ת'אני, שבמהלכה דנו השניים במגעים בין וושינגטון לטהרן בתיווך דוחא, אמר הנשיא האמריקני כי "פעולה צבאית אינה נחוצה כרגע". לדבריו, קיימת תנופה חיובית לקראת סיום העימות, והוא מעריך כי ניתן להגיע לפתרון שיבטיח את ביטחונה של ישראל.