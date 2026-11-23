נציגי ישר! והליכוד נפגשים היום (שני) בכנסת, בלשכתו של ח"כ אופיר כץ, להמשך המשא ומתן על הקמת ממשלת אחדות. במוקד השיחות תעמוד המהפכה במערכת המשפט, לאחר שבשבוע שעבר בגוש השינוי החלו בהליך חקיקה לביטולה.

גלריה ( צילום: shutterstock, REUTERS/Ronen Zvulun, AP Photo/Ariel Schalit )

ח"כ מהליכוד, עו"ד דוד פטר, ינכח גם הוא בפגישה. פטר, ששימש כפאנליסט בערוץ 14, הוא משפטן וחוקר לשעבר בפורום קהלת שממשיך את הקו של שורת דמויות שצמחו בימין בשנים האחרונות, בחסות המאבק הציבורי לתיקונים במערכת המשפט. בשנים האחרונות ייצג פטר את הממשלה, את ראש הממשלה בנימין נתניהו וגם שרים בבית המשפט העליון, ונודע בשל הופעותיו התיאטרליות וההתנצחויות עם שופטי העליון.

מפלגת ישר! מסרה כי במסגרת המגעים, ראש צוות המו"מ, יואב הורוביץ, פנה לממונה על התקציבים במשרד האוצר, מהרן פרוזנפר, בבקשה למנות גורם מקצועי מטעם אגף התקציבים כאיש קשר למפלגה. זאת "כדי לאפשר לצוות המשא ומתן לקבל מידע מקצועי, נתונים והערכות תקציביות הנדרשים לצורך גיבוש ההסכמים הקואליציוניים, תוך בחינת המשמעויות הכלכליות והתקציביות של ההסכמות המתגבשות".

כאמור, לפני חמישה ימים בוטל בקריאה טרומית החוק לשינוי הרכב הוועדה לבחירת שופטים , ברוב של 63 חברי כנסת מול 47 מתנגדים, והדרך לביטול הסופי עוד ארוכה. בהמשך אושרו בטרומית הצעות חוק נוספות - לביטול חוק החלשת היועץ המשפטי לממשלה וחוק התקשורת.

חברי הכנסת אופיר כץ ודוד פטר בדרך לפגישת המו"מ בין הליכוד לישר! ( צילום: שלו שלום )

מוקדם יותר, יו"ר ישר! גדי איזנקוט הבהיר בפתח ישיבת הסיעה כי לא יתפשר על הקמת ועדת חקירה וגיוס כולל לצה"ל . "אנחנו באים למשא ומתן בנפש חפצה. נעשה הכול למען אחדות אמיתית. לא כזו של סידור פוליטי, כזו שנשענת על קידום ערכים. נעמוד על זה".

על המתיחות הביטחונית מול איראן אמר איזנקוט: "אני לא רואה היום איום ישיר ומיידי על מדינת ישראל שמחייב פעולה לפני הקמת ממשלה. האיום החמור ביותר מאיראן זה אותם 440 קילוגרם אורניום מועשר שעדיין לא הושמד ולא פונה". ראש הממשלה בנימין נתניהו, שנשא דברים בישיבת סיעה נדירה של הליכוד, ענה על כך - וטען כי "מי שמגמד את האיומים האלו - המיידיים, החמורים והקשים שסביבנו - מזלזל בהם זה מסיבות פוליטיות".

בתוך כך, העימות בין יו"ר ביחד נפתלי בנט לראש הממשלה נתניהו החריף. בנט הזהיר את נתניהו כי אם ינסה לסכל את הקמתה של ממשלת אחדות - הוא "יישא בתוצאות". מנגד, נתניהו הבהיר כי גם אם תוקם ממשלה בלעדיו, בתמיכת החרדים או בתמיכת המפלגות הערביות, הוא יישאר בכנסת ובראשות הליכוד ויפעל להפלתה.

פגישת ראשי גוש השינוי

גם בתוך גוש השינוי עוד יש מחלוקות בכל הנוגע להקמת ממשלה שכוללת את נתניהו והליכוד. איזנקוט ייפגש עם יו"ר הדמוקרטים, יאיר גולן, אחרי שזה כתב הבוקר ברשת X: "בוקר טוב להפסיק בו את שיחות הכזב", ואף תקף את בנט: "נשבעת לדאוג למשרתים. מי שדואג למשרתים צריך לעשות הכל כדי להוריד את נתניהו מההגה. אי אפשר לשבת איתו או לצידו גם לא ברוטציה".

במקביל למגעים להקמת ממשלת אחדות, מאות מפגינים התאספו הערב מחוץ לביתו של איזנקוט, וקראו להקמת "ממשלת שינוי של הרוב השפוי" במקום הממשלה הנוכחית. המפגינים דרשו להקים ממשלת תיקון שתישען על הקולות הליברליים בכנסת. "כדי להתחיל לשקם את המדינה, ממשלת 7 באוקטובר צריכה ללכת בהקדם ולהחליפה בממשלת תיקון שנשענת על הקולות הליברליים בכנסת. אין לנו רגע לבזבז!", מסרו הפעילים.