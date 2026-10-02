עופר דוברובסקי, עשה את דרכו חזרה לישראל לאחר טיול בקטמנדו. הוא התיישב בכיסא 8C בקדמת המטוס, הלך לישון - והתעורר לרגעי האימה ב ניסיון ריסוק טיסת פליי דובאי . בריאיון לערוץ היוטיוב "קפטן סטיב", הוא סיפר על נטרול טייס המשנה, הנחיתה "החלקה" בסעודיה, כיצד אשתו הרגיעה נוסעים לחוצים - ואיך קנה כרטיסי סים לישראלים רבים, כדי שיוכלו ליצור קשר עם יקיריהם בארץ.

ריאיון עם עופר דוברובסקי, נוסע טיסת פליי דובאי ( ערוץ היוטיוב של "קפטן סטיב" )





"הכול היה נורמלי עד הרגע הזה", שחזר דוברובסקי. "למזלנו, האישה במושב לפניי (טלי מנס - ynet) הלכה לשירותים בקדמת המטוס, שמעה צעקות ואמרה לדייל 'מה קורה? אנחנו חייבים לבדוק'. הם פתחו את הדלת לתא הטייס וראו דם בכל מקום. היא התחילה לצעוק. זה הקפיץ את כולם, במיוחד את בעלה שרץ אליה. אנשים סביבי מיהרו קדימה והצטרפתי לעזור. הבנו מיד שטייס המשנה דקר את הקברניט".

המנחה סטיב שייבנר, המוכר ביוטיוב כ"קפטן סטיב", שימש בעברו כטייס בצי ארה"ב ובחברת אמריקן איירליינס. הוא הסביר בתוכנית כי "במטוסי בואינג קל לפתוח את דלת תא הטייס מבפנים, והרבה יותר קשה לפתוח אותה מבחוץ - אך לא בלתי אפשרי".

דוברובסקי תיאר כיצד הנוסעים משכו את הקברניט מחוץ לתא הטייס והשתלטו על טייס המשנה. "הוא היה בחור גדול, שלושה אנשים הצליחו להכניע אותו. בהתחלה מישהו קשר את הידיים שלו עם אוזניות ואז צוות האוויר הביא אזיקים מפלסטיק וכפתו אותו. אחרי בערך 30 שניות המטוס התחיל לצלול למטה".

קפטן סטיב סבור, על אף שכרגע לא ניתן לדעת בוודאות, שטייס המשנה הצליח להזיק לבקרות הטיסה באופן שביטל את הטייס האוטומטי - מה שהוביל לצלילת המטוס. כאמור, על פי נתוני הטיסה, המטוס צלל באופן חד כ-5,500 מטרים בכ-30 שניות.

עם ההשתלטות מחדש על תא הטייס, לדברי שייבנר, מטוסי קרב ישראלים הוזנקו לאחר שהוכנס קוד ההתרעה מחטיפה במטוס. עוד אמר כי צוות הטיסה החלופי שהיה על המטוס ככל הנראה לא הורשה לנחות בישראל, מסיבות מובנות, ואחרי מה שנראה כמו שיח עם מטוסי הקרב, הם הסתובבו לסעודיה.

לדברי דוברובסקי, "הסיפור לא נגמר אחרי המאבק וייצוב המטוס. הייתה לנו עוד כשעה של טיסה וחששנו שמישהו מצוות האוויר משתף פעולה עם טייס המשנה. אנחנו, הנוסעים, אבטחנו את תא הטייס והצבנו שמירה על הדיילים. מישהו ליווה אותם לכל מקום. זה לא היה חשד מבוסס - אבל עדיף להתנצל על להצטער.

"חלק מהנוסעים נכנסו לפאניקה", המשיך. "אשתי פסיכיאטרית, והיא ניגשה אליהם, יחד עם עוד כמה אנשים, והרגיעה אותם. ככה שעד הנחיתה בסעודיה, כולם היו אמנם במתח - אבל רגועים". לדבריו הוא הצליח להצמיד את הפלאפון לחלון ודרך נתוני GPS הבין שהם בדרכם לסעודיה.

עופר דוברובסקי ו"קפטן סטיב" ( צילום: ערוץ היוטיוב של "קפטן סטיב" )

"תהיתי למה לוקח לנו הרבה זמן לנחות", אמר. "הקברניט היה פצוע קשה, אבל הסתובבנו באוויר כמה פעמים. לא הבנו באותו הזמן שהכנף האחורית נפגעה. הנחיתה הייתה 'חלקה' באופן מפתיע. שיבחתי את הטייס המחליף על זה לאחר מכן. הוא אמר לי 'תודה לבואינג על זה, הגלגל הקדמי עשה את העבודה שהוא אמור היה לעשות'.

"בשדה התעופה חיכו לנו אמבולנסים, מכבי אש וגם חיילים - כי מסתבר שהמקום משמש גם את הצבא", הוסיף דוברובסקי. "הם שמו אותנו במקום מבודד, טיפלו בנו. הביאו לנו אוכל ומים. כולם היו ממש נחמדים". בגלל הנחיתה ביעד לא צפוי, הנוסעים הישראלים לא יכלו להפעיל את הפלאפונים שלהם ולהתקשר הביתה. "דיברתי עם מישהו וביקשתי ממנו לפתוח לי נקודה שאוכל להזמין דרכה כרטיס סים. הזמנתי לעצמי וקניתי לעוד 20 אנשים כרטיסי סים, שיוכלו לדבר עם יקיריהם".

הדרמה בטיסת פליי דובאי - כל העדכונים והכתבות:

על פי דוברובסקי, לישראלים לא היה ברור איך יחזרו הביתה מסעודיה. "לפליי דובאי היה צוות גיבוי שנאמר לו לטוס לסעודיה - מבלי שניתן להם מידע על מה שקרה. הם נחתו וביקשו מאיתנו לעלות למטוס, שנראה בדיוק כמו המטוס הקודם, וביקשו מאיתנו לשבת באותם מקומות. אנשים נלחצו מזה מאוד".

הוא אמר כי דיבר עם הטייסים החדשים וסיפר להם מה קרה. "אני חושב שבשבילם זה היה מלחיץ לא פחות. לחשוב שקולגה היה יכול לדקור אותם. הם היו מאוד סבלניים עם הנוסעים, דיברו איתם וביקשו שיעלו, אבל בלי להפעיל לחץ. דיברתי עם אנשים ואמרתי להם שהצוות אחלה. מה שמדהים בכל הסיפור הזה זה שכל מי שהיה במטוס תרם משהו בסיטואציה", סיכם דוברובסקי.