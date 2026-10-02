על רקע נ יסיון ריסוק טיסת פליי דובאי ו המשבר התעופתי לאחר מכן , טיסה ישראלית ראשונה של חברת ארקיע המריאה הערב (שישי) מאיחוד האמירויות לנתב"ג. צפו בתיעוד מתוך המטוס:

הנוסעים בדרכם מדובאי לנתב"ג ( צילום: באדיבות ארקיע )





מטוס ארקיע, ארכיון ( צילום: Ronen Fefer / shutterstock )

מוקדם יותר הערימו האמירתים קשיים ודרשו שמטוס מטען יתלווה לכל מטוס נוסעים שמטיס נוסעים לישראל, כדי שיביא איתו את מזוודותיהם. הבעיה הזו נפתרה, וכעת נערך מטוס ישראלי להמריא לעבר ישראל. מטוס נוסף של חברת ישראייר צפוי להמריא בהמשך.

מוקדם יותר הודיעה חברת פליי דובאי על השעיית כל טיסותיה לישראל - עד להודעה חדשה. בכך האריכה את השעיית הטיסות עד 15 באוקטובר, שעליה הודיעה לפני כן. חברת איתיחאד איירווייז הודיעה כי תפעיל מחר שתי טיסות נוספות מאבו דאבי לתל אביב כדי לסייע בהשבת הנוסעים ארצה.

מוקדם יותר נאלצה ארקיע להודיע כי היא דוחה את המראתו של מטוס ריק שנועד להחזיר ישראלים מדובאי. הסיבה לעיכוב של טיסת החילוץ הראשונה, מאז ניסיון הפיגוע בטיסת פליי דובאי, היא דרישה של איחוד האמירויות לשלוח מטוס מטען שיאסוף את הכבודה של הנוסעים. ארקיע כבר הודיעה בתגובה כי תשלח מטוס נוסף שיביא את המזוודות, אלא שהאמירתים דורשים כי הנוהל הזה יתבצע בכל הטיסות הקרובות. לפי שעה נראה כי המכשול הוסר.

גורם אמירתי תוקף: "ישראל מנצלת את הפיגוע לצרכים פוליטיים"

בתוך כך, ואחרי ש איחוד האמירויות הגדירה את ניסיון ריסוק המטוס כ"פעולת טרור" , גורם המקורב לממשל באבו דאבי תקף את ישראל, ואמר בשיחה עם ynet כי בישראל "מנצלים את הפיגוע לצרכים פוליטיים ומעכבים את חזרת הטיסות של פליי דובאי". לדבריו, "מדברים על 'טיסות חילוץ' כאילו יש מלחמה במדינה. אין מלחמה".

הטייס ההודי הגיבור משחזר את רגעי הדרמה ( צילום: רויטרס )





הגורם האמירתי, שמקורב לממשל באיחוד האמירויות, האשים את ישראל בניצול הפיגוע לצרכים פוליטיים ובמשיכת זמן בפתרון המשבר סביב הטיסות בין המדינות. לדבריו, ההרגשה באבו דאבי היא ש"הבחירות מנהלות את האירוע ולא ההיגיון".

"מי שעוצר את הטיסות היא ישראל", אמר הגורם. "אם אפשר להעלות נוסעים על טיסת ארקיע, למה לא על פליי דובאי?" שאל. הגורם הדגיש כי "אין מלחמה", וטען כי השיח הישראלי על "טיסות חילוץ" יוצר רושם שמדובר במדינה במצב מלחמה או משבר, "וזה לא המצב", כלשונו. "חילוץ ממה? ממי? מאיפה?", תהה.

לדברי הגורם, מיום ראשון מתקיימות שמונה טיסות של חברת התעופה איתיחאד לאבו דאבי, וכי מספר הטיסות אף גדל תוך אימוץ פרוטוקול מחמיר. "את אותו פרוטוקול אפשר להפעיל גם בפליי דובאי", אמר. בינתיים חברת התעופה איתיחאד הודיעה כי תוסיף מחר שתי טיסות מסחריות מנתב"ג לאבו דאבי.

הגורם התייחס גם לחקירת הטייס העומאני שניסה לרסק את המטוס, ואמר כי האמירתים מנהלים חקירה במקביל, משתפים פעולה ורוצים לפתור את המשבר, ואילו ישראל "מושכת זמן ומערימה קשיים". הוא הוסיף כי האמירתים מוכנים להחמיר את הנוהל ולבדוק את הצוותים.

הגורם הודה כי "ברור שהייתה תקלה", אך טען כי בישראל לא מבינים את המשמעות של הפגיעה באיחוד האמירויות. "אנחנו משתגעים מההתנהגות של ישראל. לא נראה שהממשלה בישראל מבינה מה היא עושה".

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