בישראל מקווים כי העברתו של טייס המשנה העומאני מסעודיה לאיחוד האמירויות, תאפשר שיתוף פעולה בכל הנוגע להמשך חקירת ניסיון הריסוק של טיסת פליי דובאי . לא ברור מה יהיה תפקידה של ישראל, אך בין אם תשמש כחוקרת ישירה או תשמש כמשקיפה - בירושלים יקבלו עדכונים שוטפים מאבו דאבי. עם זאת, על אף היחסים הקרובים בין המדינות, האמירתים ינסו להצניע את המעורבות הישראלית.

גורם המעורה בנושא אמר כי חקירת הטייס תיעשה בידי מנגנון ביטחון המדינה (SSD), שכפוף ישירות לנשיא מוחמד בן זאיד (MBZ). עוד אמר כי יהיה שיתוף פעולה מלא בין הגופים הביטחוניים, אבל פרסומים בתקשורת הקשורים להתקדמות בחקירה ייעשו בצורה "מתואמת ומאושרת". מנגד, סוכנות הידיעות רויטרס דיווחה הערב (שישי) מפי גורם שעודכן בפרטי החקירה כי גורמים ישראלים "צפויים לתשאל את טייס המשנה".

תיעוד: הטייס ההודי מטופל - בעוד שהעומאני אזוק





גלריה ( צילום: שלו שלום, AP, Jack GUEZ / AFP )

לפי החוק האמירתי, במקרה שיורשע בעבירות שבהן הוא נחשד, טייס המשנה העומאני עשוי לקבל גזר דין מוות. עם זאת, החקירה עדיין נמצאת בתחילתה - ויחסי איחוד האמירויות עם עומאן צפויים להוות שיקול מבחינת אבו דאבי בכל צעד משפטי שיינקט נגד הטייס החשוד.

"חבר לשעת צרה"

יחסי ישראל ואיחוד האמירויות עלו מדרגה בעקבות מלחמת "שאגת הארי". ישראל סיפקה לאמירויות מערכת כיפת ברזל , וצוות ישראלי שיפעיל אותה, כדי ליירט טילים ששוגרו מאיראן. המעשה הזה נתפס כמעשה של "חבר לשעת צרה" וזכה להערכה רבה. יועצו של הנשיא MBZ אף הגדיר את הניסיון לרסק את טיסת פליי דובאי כ"פעולת טרור" לפני שעות אחדות.

עדיין קשה להעריך אם הקרבה הזו תאפשר לישראל להיות נוכחת פיזית בחדרי החקירות, אבל היא תדע מה קורה שם. לאמירתים אין ספק שהם "בעלי הבית", בשל העובדה שמדובר בחברת תעופה מקומית, אך הם גם מבינים שלישראל יש צד בנושא, לאור העובדה שפעולת הטרור כוונה כלפי ישראלים. ייתכן שאבו דאבי תאפשר מעורבות ישראלית, אך כזו לא תיעשה באופן פומבי.

גם בישראל מבינים כי הצגת שיתוף פעולה כלפי חוץ יכולה להביך את האמירתים ואף לגרום להם לנזק בכך שייתפסו כעושי דברה. אתמול דובר על שליחת צוותי חקירה ישראלים - מה שגרם מבוכה מאוד גדולה אצל האמירתים. וכעת ישנו איפול על מעורבות ישראלית עתידית.

נתניהו: אם מישהו שלח את הטייס - הוא ישלם מחיר כבד מאוד ( צילום: דוברות ראש הממשלה )





החקירה המורכבת תתנהל בכמה מישורים וכעת מתמקדת בטייס המשנה העומאני. החוקרים עוברים על דברים שכתב ברשתות חברתיות. בשל העובדה שהמקרה השפיע על הרבה מדינות, ניתן להסיק כי ארגוני ביון בינלאומיים שותפים בחקירה, כולל ארה"ב.

למרות שאין אינדיקציות: נתניהו רומז למעורבות חיצונית

בעוד החקירה נמשכת, עדיין לא ברור אם טייס המשנה העומאני פעל על דעת עצמו או בהכוונת גורם חיצוני. למרות שבמערכת הביטחון עוד לא התקבלו אינדיקציות על מעורבות או הכוונה של גורם כלשהו בניסיון הריסוק, בכלל זאת איראן, ראש הממשלה בנימין נתניהו אמר בסרטון שפרסם היום כי "המפגע עבר הקצנה איסלאמיסטית, הוא בא לרסק את המטוס על נוסעיו, אנחנו מבררים עכשיו בחקירה א ם הוא נשלח, ומי ששלח אותו ישלם מחיר כבד מאוד".

הדברים של נתניהו, שבמסגרתם אישר למעשה כי ישראל מעורבת בחקירה , הגיעו בניגוד לכך שאתמול שלל בכיר ישראלי קשר לאיראן. אך בכך, נתניהו מיישר קו עם אמירתו של נשיא ארצות הברית, דונלד טראמפ, שנשאל אתמול אם לטייס יש קשר לאיראן, וענה: "לפי מה שאני שומע - כן. אנחנו בודקים את זה". כשנשאל אם ארצות הברית תגיב, אם יוכח שאיראן אכן אחראית, הגיב: "יכו בהם חזק, אל תדאגו".

שגריר ארה"ב בישראל עם יניב ומיטל חיון. "טום קרוז צריך לשחק את הגיבור" ( צילום: מתוך חשבון האיקס של מייק האקבי )

יום לפני אמר נתניהו בריאיון ל"פוקס ניוז" כי הטייס עבר "שטיפת מוח איסלאמיסטית קיצונית" וניצל "פרצה" בכללים המוסכמים בין ישראל והאמירויות. "הוא אזרח עומאן, ויש לנו מגבלות שקובעות כי לא ניתן להעסיק טייסים ממדינות שאין להן יחסים דיפלומטיים עם ישראל", אמר ראש הממשלה. "מסתבר שהוא הצליח לעקוף זאת. כלומר, קיימת כאן פרצה. עלינו לוודא שאנו מבצעים בדיקות מקדימות לטייסים. אגב, זה מה שעשינו עם הטייסים שהגיעו כדי להטיס את הנוסעים שלנו מסעודיה לישראל. בדקנו את הרקע שלהם. אבל ברור שהייתה כאן פרצה, ואנו מטפלים בכך".

ראש הממשלה ציין עוד כי ישראל זוכה ל"שיתוף פעולה מלא מצד ממשלת איחוד האמירויות". נתניהו הוסיף: "שני הצדדים מעוניינים להבטיח שאירוע כזה לא יישנה - וייתכן שיהיו ניסיונות נוספים, שכן יש בידינו אינדיקציות לכך שאיראן ושלוחותיה מנסות לבצע מתקפות נגד ישראל וישראלים ממש עכשיו, בתקופת הבחירות הזו. לכן, ביקשתי מהישראלים לגלות ערנות מיוחדת".

יניב חיון, אחד מגיבורי הטיסה, שנאבק בטייס העומאני והשיג שליטה ראשונית על ההגאים במטוס, נפגש עם שגריר ארה"ב בישראל מייק האקבי יחד עם אשתו מיטל. חיון זכה לשבחים מהנשיא טראמפ שהתפעל מתושייתו של ה"שרברב", והאקבי העניק לו את כובע ה-MAGA שלו (Make America Great Again - סיסמתו של הנשיא האמריקני), חתום בידי טראמפ. "יניב ומיטל חיון העניקו השראה לעולם", כתב האקבי. "הוא אוהב את הנשיא טראמפ ואני אעביר את המסר שלו לנשיא מאוחר יותר. איזה סיפור!".