יממה לפני בחירות האמצע בארצות הברית שייערכו מחר (שלישי), שתי המפלגות נערכות לקרב שעשוי לשנות את מאזן הכוחות בוושינגטון ולהכריע את עתיד נשיאותו של דונלד טראמפ בשנתיים הקרובות. הסקרים האחרונים מצביעים על אפשרות ל"גל כחול" שיביא לדמוקרטים הישגים משמעותיים, ואולי אף יעניק להם שליטה בשני בתי הקונגרס. אלא שלצד האופטימיות הדמוקרטית, הסוקרים מזהירים מפני הערכת יתר של כוח המפלגה - והרפובליקנים מקווים שהמציאות בקלפיות תהיה שונה מהתחזיות.

גלריה טראמפ, וכמה מהמועמדים בבחירות האמצע. מימין: הסנאטור הדמוקרטי ג'ון אוסוף והסנאטורית הרפובליקנית דרלין גרהאם. משמאל: המועמד לסנאט במישיגן עבדול אל-סייד והמועמד הרפובליקני בטקסס קן פקסטון ( צילום: shutterstock, Salwan Georges/GETTY IMAGES NORTH AMERICA/AFP, AP Photo/Julia Demaree Nikhinson, ERIK S. LESSER/AFP )

הקלפיות ייפתחו מחר בהדרגה, בהתאם לאזורי הזמן השונים במדינה. הראשונות עשויות להיפתח כבר בשעה 12:00 בצהריים לפי שעון ישראל, בכמה יישובים בוורמונט, ומרבית הקלפיות בחוף המזרחי ייפתחו בשעות 13:00-14:00. התוצאות הראשונות צפויות להתחיל לזרום בלילה שבין שלישי לרביעי, החל מהשעה 01:00 שעון ישראל, עם סגירת הקלפיות בחלקים מאינדיאנה וקנטקי. בשעה 02:00 ייסגרו הקלפיות בג'ורג'יה ובווירג'יניה, ובשעה 03:00 גם בפנסילבניה ובמדינות נוספות. ב-06:00 בבוקר ייסגרו הקלפיות בקליפורניה ובוושינגטון, והאחרונות ייסגרו באלסקה בשעה 08:00. תמונה ראשונית של מאזן הכוחות בקונגרס עשויה להתבהר במהלך הלילה ובבוקר יום רביעי, אך במרוצים צמודים, במיוחד במדינות שבהן ספירת פתקי ההצבעה בדואר ממושכת - ייתכן שיידרשו ימים נוספים עד להכרעה.

בינתיים, טראמפ ממשיך בניסיונותיו לגייס את תומכיו לקראת ההצבעה. בנאום שנשא הערב בוושינגטון, הגדיר הנשיא את בחירות האמצע כחשובות במיוחד. "אנחנו ערב בחירות האמצע - החשובות ביותר, לדעתי, בחיינו", הצהיר. את הדברים אמר סמוך לבריכת ההשתקפות של אנדרטת לינקולן בבירה האמריקנית, לאחר שהקדיש כ-25 דקות מנאומו לתיאור מפורט של עבודות השיפוץ שנערכו במקום. הבחירה באתר הייתה חריגה עבור נאום בחירות מסכם, במיוחד בשעה שהרפובליקנים נאבקים לשמור על הרוב בשני בתי הקונגרס. טראמפ, שקיים אתמול עצרות בחירות באייווה ובקנזס, צפוי להשתתף גם בשורה של כנסי תמיכה טלפוניים במועמדים רפובליקנים ברחבי ארה"ב.

בתוך כך, הנשיא האמריקני כבר נערך לתרחיש שבו הדמוקרטים ישיגו רוב בקונגרס. בריאיון לפודקאסט "Pod Force One" שפורסם היום, אמר הנשיא כי יהיה מוכן להגן על המיליארדר אילון מאסק ועל אנשי ממשלו מפני חקירות אפשריות מצד הדמוקרטים, ואף העלה את האפשרות שיעניק חנינות נשיאותיות למקורביו. כשנשאל על דיווחים ושמועות שלפיהם הדמוקרטים מתכוונים לחקור את מאסק ואף לפעול להחרמת נכסיו, השיב טראמפ: "אלה דיבורים. אבל אם זה אכן המצב, נצטרך להגן עליהם". כשנשאל אם ישקול להעניק חנינות לאנשי צוותו ולאחרים בסביבתו במקרה של חקירות, אמר: "הייתי עושה את זה אם היה צורך, בוודאי". הנשיא הוסיף: "אפילו לא הייתי חושב על זה. פשוט הייתי עושה את זה".

אילון מאסק. יקבל חנינה נשיאותית? ( צילום: Reuters )

דבריו מגיעים על רקע היערכותם של חברי קונגרס דמוקרטים לפתיחת חקירות נגד הממשל ונגד גורמים עסקיים המקורבים אליו, אם ישיגו רוב בבית הנבחרים. אחד היעדים המרכזיים עשוי להיות מאסק, ששימש בתפקיד מרכזי במאמצי ממשל טראמפ לצמצום ההוצאות הממשלתיות, ובמקביל השקיע סכומי עתק בניצחונות הרפובליקנים בבחירות. לפי נתונים שפרסמה סוכנות בלומברג, מאסק תרם יותר מ-445 מיליון דולר לגופים פוליטיים במהלך מערכת הבחירות הנוכחית. רק במחצית הראשונה של אוקטובר הזרים 77 מיליון דולר לארגון הפוליטי America PAC שהקים. הארגון השקיע עשרות מיליוני דולרים במרוצים לסנאט, ובכלל זה יותר מ-33 מיליון דולר במרוץ בטקסס בין הדמוקרט ג'יימס טלאריקו לרפובליקני קן פקסטון.

חבר הקונגרס הדמוקרטי גרג קסאר, החבר בוועדת הפיקוח של בית הנבחרים, אמר בחודש שעבר כי הוועדות צריכות לחקור לא רק את ממשל טראמפ, אלא גם "את התאגידים ואת האנשים העשירים במיוחד שניסו להשחית את הממשל שלנו". לדבריו, מאסק נמצא ברשימת הגורמים שיש לבחון את פעילותם. עם זאת, חנינה נשיאותית אינה יכולה לעצור חקירה של הקונגרס. סמכות החנינה של הנשיא נוגעת לעבירות פליליות פדרליות, ולא לחקירות פרלמנטריות, להליכים אזרחיים או לעבירות על חוקי המדינות. טראמפ לא הודיע על חנינה כלשהי, אלא הציג את האפשרות כצעד שישקול בעתיד.

בחירות האמצע, נזכיר, הן הבחירות הנערכות פעם בארבע שנים באמצע הקדנציה של הנשיא המכהן, והאמריקנים בוחרים בהן את נציגיהם לשלל מוסדות ותפקידים ברמה הפדרלית ובתוך המדינות השונות שמהן מורכבת ארה"ב: בתי המחוקקים, תפקידי מושל, תובעים כלליים ועוד. רבים מחשיבים את הבחירות הללו למשאל עם על תפקודו של הנשיא המכהן, ובאופן מסורתי נוטה מפלגתו לאבד בהן מכוחה. עיקר תשומת הלב בבחירות האמצע מופנית אל ההצבעה לשני בתי הקונגרס – הסנאט ובית הנבחרים – משום שכאשר מפלגתו של הנשיא שולטת בשניהם קל לו יותר לקדם חוקים ויוזמות, ואילו במצב שבו המפלגה היריבה זוכה בהם לרוב – הוא הופך ל"ברווז צולע".

הסנאט הוא הבית העליון של הקונגרס, ויש בו 100 מושבים – שניים לכל אחת מ-50 מדינות ארה"ב. הוא אחראי בין השאר לאשר מינויים שעושה הנשיא – משרים ועד שגרירים ושופטים – ובידיו מסור גם הכוח להדיחו. כל חבר בסנאט נבחר לתקופה בת שש שנים, ואחת לשנתיים עומדים לבחירה מחדש שליש מהמושבים בו. בית הנבחרים הוא הבית התחתון, ובו יש 435 חברים, העומדים כולם לבחירה מחדש פעם בשנתיים. מספר המושבים שמקבלת כל מדינה בבית זה נגזר מגודל אוכלוסייתה (כך למשל לקליפורניה מוקצים 52, ואילו לאלסקה – אחד בלבד), והחוקים הנחקקים בו צריכים לקבל את אישור הסנאט ואת חתימת הנשיא.

בקונגרס היוצא נהנים הרפובליקנים מיתרון בשני הבתים: בבית הנבחרים הם מחזיקים ברוב דחוק של 218 מושבים לעומת 214 לדמוקרטים (מחוקק נוסף מגדיר עצמו עצמאי אך נוטה לצד הרפובליקני, ושני המושבים הנותרים אינם מאוישים כרגע); ובסנאט הם מחזיקים ברוב מוצק יותר של 47-53, כששם הם יכולים להרשות לעצמם להפסיד עד שלושה מושבים (במצב של תיקו 50-50 הקול שובר השוויון יהיה שמור לסגן הנשיא ג'יי די ואנס). לבחירות מגיעה המפלגה הרפובליקנית עם הגב לקיר: כבר חודשים שהסקרים מלמדים כי הדמוקרטים בדרכם לחולל מהפך בבית הנבחרים, ומאז הזינוק במחירי הדלק שהביאה עמה המלחמה באיראן זינקו גם סיכוייהם בקרב על הסנאט, עם קרבות צמודים מהצפוי במעוזים שמרניים כמו טקסס, קנזס ואלסקה.

הדמוקרטים מובילים בשבע מדינות - אבל האם הסקרים מדויקים?

הסקרים האחרונים של "ניו יורק טיימס" ומכון סיינה, שפורסמו הערב לקראת הבחירות, מצביעים על יתרון דמוקרטי בכל שבע המדינות שנבדקו במרוצים המרכזיים לסנאט. במישיגן מוביל המועמד הדמוקרטי עבדול אל-סייד על יריבו הרפובליקני מייק רוג'רס בפער של 53% לעומת 42%. בטקסס מוביל טלאריקו על פקסטון ב-50% לעומת 43%, ובמיין מוביל הדמוקרט טרוי ג'קסון על הסנאטורית הרפובליקנית המכהנת סוזן קולינס, ב-51% לעומת 45%. גם במדינות שנחשבו במשך שנים למעוזים רפובליקניים מסתמן יתרון לדמוקרטים: בקנזס מוביל אדם המילטון על הסנאטור רוג'ר מרשל ב-49% לעומת 44%, ובאוהיו מוביל הסנאטור לשעבר שרוד בראון על הסנאטור הרפובליקני ג'ון האסטד, בפער זהה. באלסקה ובאייווה היתרון הדמוקרטי קטן בהרבה - שתי נקודות ונקודה אחת בהתאמה.

מדובר בנתונים מעודדים במיוחד מבחינת הדמוקרטים, שנדרשים להוסיף ארבעה מושבים למאזנם בסנאט כדי להשיג בו רוב, בהנחה שישמרו על המושבים שכבר בידיהם. כיום מחזיקים כאמור הרפובליקנים ברוב של 53 מול 47 בסנאט. בבית הנבחרים, שבו מחזיקים הרפובליקנים ברוב מצומצם, הסיכויים להחלפת השלטון נחשבים גבוהים יותר.

תחזית הבחירות לסנאט של מכון Decision Desk HQ - שמעריך כי הדמוקרטים יסיימו עם רוב של 52 בבית העליון של הקונגרס

ואולם, דווקא הפערים המשמעותיים שמציגים חלק מהסקרים מעוררים שאלות בנוגע לדיוקם. נייט כהן, מנתח הסקרים הבכיר של "ניו יורק טיימס", פרסם היום ניתוח שבו הזהיר כי תומכי טראמפ נוטים פחות להשתתף בסקרים, וכי קיימת אפשרות שהסקרים שוב מעריכים ביתר את כוחם של הדמוקרטים. לפי כהן, בבדיקות האחרונות שנערכו במדינות המפתח, מצביעים לבנים הרשומים כדמוקרטים היו נכונים להשתתף בסקרים בשיעור הגבוה בכ-30% מזה של מצביעים לבנים הרשומים כרפובליקנים. לדבריו, מדובר בפער שמזכיר את הבעיות שהובילו לטעויות בסקרים בעבר. ב-2020, למשל, סקרי "ניו יורק טיימס" וסיינה העריכו בחסר את התמיכה בטראמפ בכחמש נקודות בממוצע.

עם זאת, כהן הזכיר כי בבחירות האמצע ב-2018 וב-2022 הצליחו הסוקרים לחזות את התוצאות בצורה מדויקת יחסית, למרות פערים בשיעורי ההיענות לסקרים. הוא ציין כי מכון סיינה שינה השנה את שיטות השקלול שלו כדי לצמצם הטיות אפשריות, וכי אלמלא השינויים הללו, היתרון הממוצע של הדמוקרטים בסקרים האחרונים היה גדול ביותר משלוש נקודות נוספות. "יש תקדים לכך שהסקרים בעידן טראמפ העריכו ביתר את כוחם של הדמוקרטים", כתב כהן, והדגיש כי עדיין לא ברור אם התופעה תחזור על עצמה גם הפעם.

גם מנהל מכון סיינה, דון לוי, הקפיד להסתייג מהתחזיות. לדבריו, למרות האפשרות לגל דמוקרטי ולמהפך בסנאט, מרוצים רבים עדיין צמודים, ולכן "רוב בסנאט עבור כל אחת משתי המפלגות עדיין אפשרי". בחלק מהמדינות הפערים קטנים מטווח טעות הדגימה, וגם סקרים אחרים מציגים יתרונות דמוקרטיים מצומצמים יותר.

היילי סטיבנס ועבדול אל-סייד. משבר פנימי במישיגן ( צילום: Finn Gomez / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / AFP, Robin Buckson/Pool via REUTERS )

סקר נוסף של רויטרס ומכון איפסוס שפורסם הערב מצביע אף הוא על יתרון לדמוקרטים, אך גם על צמצום הפער מול הרפובליקנים. לפי הסקר, שנערך במשך חמישה ימים והסתיים היום, 46% מבעלי זכות ההצבעה הרשומים אמרו כי יצביעו למועמדים דמוקרטים לקונגרס, לעומת 38% שיתמכו ברפובליקנים. מדובר ביתרון של שמונה נקודות לדמוקרטים, לעומת 11 נקודות בסקר שנערך שבוע קודם לכן. הסקר הארצי משקף את העדפות הבוחרים ברמה הלאומית, אך אינו מאפשר להסיק בהכרח על התוצאות במרוצים השונים לסנאט ולבית הנבחרים, שבהם נהנים הרפובליקנים מיתרונות מבניים מסוימים.

בתוך כך, שיעור התמיכה בטראמפ נותר קרוב לשפל של כהונתו: רק 32% מהנשאלים הביעו שביעות רצון מתפקודו כנשיא, ללא שינוי מהשבוע שעבר, ומעט מעל שפל של 31% שנרשם לפני שבועיים. הסקר מצביע גם על כך שעבור חלק ניכר מהמצביעים העצמאים, בחירות האמצע הן הזדמנות להביע התנגדות לנשיא: 50% מהעצמאים הרשומים להצבעה אמרו כי הצבעתם תהיה נגד טראמפ, לעומת 13% שרואים בה הצבעת תמיכה בו. עוד 33% השיבו כי הנשיא אינו מהווה שיקול בהצבעתם. הסקר נערך באינטרנט בקרב 1,765 מבוגרים אמריקנים, עם טווח טעות דגימה של שתי נקודות אחוז בכלל המדגם.

לצד הסקרים, הדמוקרטים נאלצים להתמודד עם משבר פנימי במישיגן - אחת המדינות החשובות ביותר בדרך להשגת רוב בסנאט. חברת הקונגרס הדמוקרטית היילי סטיבנס, שהפסידה בבחירות המקדימות של המפלגה ל עבדול אל-סייד , איש השמאל הרדיקלי והאנטי-ישראלי, הודיעה אתמול במפתיע כי היא תומכת דווקא ביריבו הרפובליקני , מייק רוג'רס. סטיבנס אף הופיעה לצד רוג'רס בכנסייה בדטרויט, והסבירה כי אינה יכולה לתמוך באל-סייד על רקע התבטאויות ומתחים סביב ישראל ואנטישמיות. היא מתחה ביקורת גם על קמפיין שהטיל על ישראל את האחריות למחירי המזון הגבוהים בארה"ב.

ברוס ספרינגסטין. תומך במועמד האנטי-ישראלי ( צילום: WIN MCNAMEE / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / AFP )

המהלך הכה בתדהמה את הנהגת המפלגה הדמוקרטית, שחוששת מפגיעה באחד המרוצים החשובים ביותר שלה. עם זאת, מטה אל-סייד הודיע כי בעקבות הסערה גייס בתוך יממה 2.4 מיליון דולר מתרומות, בעיקר מתורמים קטנים. יצוין כי סקר "ניו יורק טיימס", שהעניק לו יתרון של 11 נקודות, נערך כמעט כולו לפני הודעת התמיכה החריגה של סטיבנס ברוג'רס.

בתוך כך, המועמד הדמוקרטי במישיגן זכה היום לתמיכה מכיוון מפתיע: כוכב הרוק ברוס ספרינגסטין, מהמבקרים הבולטים של הנשיא טראמפ, פרסם מסר תמיכה באל-סייד וכינה אותו "לוחם למען החוקה האמריקנית". ספרינגסטין, שהביע לאורך השנים תמיכה במועמדים דמוקרטים, התייצב הפעם לצד אל-סייד באחד המרוצים המרכזיים על השליטה בסנאט.

יותר מ-55 מיליון כבר הצביעו - והקרב על ספירת הקולות מתחמם

בינתיים, ההצבעה המוקדמת בארה"ב כבר שוברת שיאים. לפי נתוני מעבדת הבחירות של אוניברסיטת פלורידה, יותר מ-55 מיליון אמריקנים כבר הצביעו בדואר או בקלפיות מוקדמות - לעומת כ-45 מיליון מצביעים מוקדמים בבחירות האמצע של 2022. טראמפ ניצל את הימים האחרונים של מערכת הבחירות לשורת עצרות במדינות שבהן הרפובליקנים מתמודדים עם אתגרים לא צפויים. אתמול הוא הופיע כאמור באייווה ובקנזס, מדינות שבהן ניצח בהפרשים ניכרים בבחירות לנשיאות ב-2024, אך כעת המועמדים הרפובליקנים לסנאט מתקשים להבטיח ניצחון.

במקביל, ממשל טראמפ ממשיך במאבקים המשפטיים סביב ניהול הבחירות. יממה לפני פתיחת הקלפיות, פנה היום הממשל לבית המשפט העליון בבקשה להורות לקליפורניה להפריד כ-20 אלף פתקי הצבעה בדואר ולא לכלול אותם בספירה עד לבירור מעמדם של המצביעים, שלטענתו ייתכן שאינם אזרחים אמריקנים. הרשויות בקליפורניה טוענות מנגד כי הרשימה שהציג הממשל אינה אמינה, וכי היא כוללת ככל הנראה גם אזרחים בעלי זכות הצבעה. הבקשה הוגשה לאחר ששתי ערכאות נמוכות דחו את עמדת הממשל.

מושל קליפורניה גווין ניוסם. "ממשל טראמפ ינסה להשתלט על פתקי ההצבעה" ( צילום: Sean Rayford / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / AFP )

השופט הפדרלי דייוויד קרטר הזהיר כי הפרדת הפתקים עלולה לחולל כאוס בבחירות ולערער את אמון הציבור בהליך הדמוקרטי. "אם הרשות המבצעת יכולה לפסול קולות ולאיים על בחירות שכבר מתנהלות על בסיס טענות שלא הוכחו, הדמוקרטיה שלנו בסכנה", כתב בהחלטתו. מנגד, פרקליט הממשל ג'ון סאואר טען כי אם הפתקים שבמחלוקת יתערבבו עם הפתקים התקינים, לא ניתן יהיה להפריד ביניהם בהמשך. בקליפורניה, שבה רשומים כ-23 מיליון בעלי זכות הצבעה, נשלחים פתקי הצבעה בדואר לכל המצביעים הרשומים, ומאות אלפי פתקים כבר עובדו. בית המשפט העליון כבר דחה בעבר ניסיון של טראמפ להגביל את ההצבעה בדואר לקראת בחירות האמצע.

בתוך כך, בית משפט פדרלי בקליפורניה הורה לממשל טראמפ להפסיק לדרוש מפקידי הבחירות במדינה להפריד פתקי הצבעה של בוחרים שלטענת הממשל אינם אזרחים אמריקנים. הצו הזמני אוסר גם על משרד המשפטים לאיים בהעמדה לדין של עובדי בחירות בשל סירובם להיענות לדרישות הממשל, או בשל ספירת קולות בהתאם לחוק. השופטת טרינה תומפסון קבעה כי פעולות הממשל עלולות להפר את החוק הפדרלי האוסר על הפחדת מצביעים ולפגוע בזכותם של אזרחים להצביע. הצו יישאר בתוקף עד 16 בנובמבר. ההחלטה מצטרפת לפסיקות קודמות שדחו את ניסיונו של הממשל לחייב את קליפורניה להפריד יותר מ-20 אלף פתקי הצבעה עד לבירור אזרחותם של המצביעים.

בצל המאבק המשפטי, מושל קליפורניה הדמוקרטי גווין ניוסם פרסם ביום שבת אזהרה חריגה מפני האפשרות שממשל טראמפ ינסה להשתלט על פתקי הצבעה באמצעות צווים של בתי משפט פדרליים. במכתב ששלח לנשיאי ארבעת בתי המשפט המחוזיים הפדרליים במדינה, הזהיר ניוסם כי סוכנים פדרליים עלולים לבקש צווי חיפוש שיאפשרו להם להחרים פתקי הצבעה וחומרי בחירות עוד לפני אישור התוצאות. לדבריו, הוא חושש שמשרד המשפטים, לאחר שנחל שורת הפסדים בבתי המשפט, ינסה לפעול באמצעות חקירות פליליות נגד גורמי בחירות.

ניוסם טען כי החרמת הפתקים לא תשרת צורך לגיטימי של אכיפת החוק, אלא עלולה לשבש את ספירת הקולות ואת אישור תוצאות הבחירות. הוא קרא לשופטים לבחון בקפדנות כל בקשה כזו, והדגיש כי אינו מודע בשלב זה לבקשות לצווי חיפוש שהוגשו בפועל. האזהרה הגיעה לאחר שבית משפט פדרלי הורה למשרד המשפטים להפסיק לאיים בהעמדה לדין של עובדי בחירות בקליפורניה בשל אי-היענות לדרישות הממשל.

טראמפ בנאומו המסכם בוושינגטון, הערב. הקדיש כ-25 דקות לתיאור מפורט של עבודות השיפוץ בבריכת ההשתקפות ( צילום: מתוך X )

באלסקה, שבה מתנהל אחד המרוצים הצמודים לסנאט, דחה אתמול שופט פדרלי ניסיון של משרד המשפטים למנוע מראש את אישור תוצאות הבחירות במקרה של הפסד דחוק של הסנאטור הרפובליקני המכהן, דן סאליבן. ברקע נמצאת מחלוקת סביב מועמד נוסף בעל שם כמעט זהה, שלטענת הממשל עלול לבלבל מצביעים.

הבחירות מחר נתפסות במידה רבה כמשאל עם על השנתיים הראשונות של כהונתו השנייה של טראמפ. יוקר המחיה, מחירי הדלק והשלכות המלחמה באיראן עומדים במרכז סדר היום, והדמוקרטים מקווים לנצל את חוסר שביעות הרצון הציבורי כדי להשיב לעצמם את השליטה בקונגרס. אם יצליחו להשיג רוב אפילו באחד משני הבתים, יוכלו הדמוקרטים להקשות על טראמפ בקידום חקיקה ולהרחיב משמעותית את הפיקוח והחקירות נגד ממשלו. השתלטות גם על הסנאט תאפשר להם לבלום מינויים בכירים, לרבות מינויים לבתי המשפט הפדרליים.